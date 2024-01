Novoroční projev prezidenta: euro, mladí a výtka vládě za komunikaci

Ve svém prvním novoročním projevu překvapil prezident Petr Pavel především důrazem na téma zavedení eura v České republice. Koaliční vládě vytkl komunikaci a mladí lidé se podle něj mají snažit měnit věci k lepšímu. Po střeleckém útoku na Univerzitě Karlově společnost musí především překonat strach, řekl prezident.

Po letech by se měly začít dělat konkrétní kroky, které Česko dovedou k naplnění závazku přijetí eura, řekl prezident Petr Pavel.

"Je načase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku (přijetí eura) dovedou. Přes nekončící diskuse o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou a exportní ekonomikou, ležící ve středu Evropy, je společná měna logickou budoucností," poznamenal prezident.

Hospodářské noviny loni v listopadu informovaly o tom, že se ministerstva přou o to, zda by vláda měla začít dělat kroky k přijetí eura. Zpráva ministerstva financí a České národní banky konstatovala, že Česko bude zřejmě letos plnit některá z takzvaných maastrichtských kritérií pro zavedení měny. Dokument ale zároveň doporučoval nedělat v tomto směru žádné kroky, což kritizovali ministři za hnutí STAN.

Kritika vlády

Vládě se podle prezidenta Petra Pavla nedaří vysvětlovat její opatření a reformní kroky, přesvědčovat občany a tím je získat na svou stranu.

Zároveň ale ocenil, že i při pěti stranách neměl kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN výraznější rozepře, i snahu vlády řešit zadlužení země.

V minulosti se podle Pavla mnohokrát stalo, že koalice složené z menšího počtu stran byly zdrojem neustálých rozepří, které jim braly sílu přinášet dobrá politická řešení. "Rozepří, které podrážely důvěru lidí ve veřejné instituce a demokratické procesy. A přesto, že nalézat shodu v pěti je jistě složité, jsme již dva roky takových svárů ze strany vlády ušetřeni. Za to jsem rád," uvedl Pavel.

Ocenil snahu řešit zadlužení i přesto, že zvolené cesty jsou podle prezidenta někdy křivolaké a poznamenané vyvažováním požadavků v pětikoalici. Smyslem opozice, ve které aktuálně jsou hnutí ANO a SPD, je podle Pavla kritika kabinetu a tvorba alternativních řešení. "Tento úkol jí vláda ulehčuje tím, že se jí nedaří vysvětlovat svá opatření a reformní kroky. Nedaří se jí přesvědčovat občany a tím je získat na svou stranu. Některé nepopulární a nepříjemné změny jsou ale nezbytné, pokud se máme z potíží dostat," dodal prezident.

Pavel ve svém prvním novoročním projevu dále uvedl, že jej netěší vulgarizace politické diskuse. "Neshody k demokracii patří a mohou být i plodné. Pokud ale sklouzávají k nevěcnému handrkování, osočování nebo dokonce k urážkám, jde o selhání, které nepřináší nic dobrého," řekl. Apeloval na politiky, aby si jako jedno z předsevzetí vzali kultivaci veřejného prostoru, nikoli jeho znehodnocování.

Střelba na univerzitě

Prezident se hned v úvodu vrátil k tragickému čtvrtku 21. prosince, kdy střelec zabil v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 13 lidí, čtrnáctá oběť zemřela později v nemocnici. Dalších 25 lidí bylo zraněno, část velmi těžce. Střelbu pachatel zakončil sebevraždou.

"Nesmyslná ztráta tolika, ve většině případů mladých životů v nás vyvolala obrovský smutek, lítost, ale i niterný vztek," poznamenal prezident. "Přestože v nás tyto pocity zůstanou dlouho, jako společnost musíme především překonat strach. Nemůžeme si nechat vzít radost ze života a naději v lepší časy," uvedl také při prvním novoročním projevu hlavy státu po deseti letech. Pavlův předchůdce Miloš Zeman přednášel vánoční poselství pravidelně 26. prosince.

Střelba na FF UK je nejtragičtějším takovým případem v české historii. Pavel uvedl, že se společnost domnívala, že taková tragédie se snad ani v Česku stát nemůže. "Mysleli jsme, že žijeme v naprostém bezpečí a že to, co se děje ve světě, se nás netýká," podotkl. Spousta lidí po tragédii vyjádřila solidaritu, na pietních místech položili tisíce svíček, ve sbírkách se vybraly desítky milionů korun.

"Přeji si, aby svíčky a květiny na pietních místech znamenaly také společnou vůli, že nás krutost a násilí nezastraší. Že si připomeneme osobní hrdinství všech, kteří se zlu dokázali postavit, a že naše země vyjde z té hrůzy silnější a jednotnější. Už jen kvůli těm, kteří rukou zla zemřeli," řekl prezident.

Frustrace mladých z bydlení a budoucnosti

Petr Pavel se také obrátil k mladým lidem. Je podle něj důležité, aby se zajímali o své okolí a snažili se měnit věci k lepšímu. Společnost podle hlavy státu potřebuje nápady mladé generace, její odvahu i aktivitu a schopnost stát si za svým.

Prezident si uvědomuje, jak neutěšitelné je pro mladé lidi myslet na budoucnost, kde se zdá téměř nemožné dosáhnout na uspokojivé bydlení a ekonomickou samostatnost, ve světě, kde se hroutí životní prostředí. "Jak těžké je fungovat pod tlakem digitálního světa, který představuje nekonečný příliv informací, možností, nepřetržitou komunikaci, a zároveň nároků, které na vás máme," uvedl. Nejistoty mají podle něj dopad na duševní zdraví některých lidí.

Prezident má pocit, že hodnoty mladé generace jsou mnohdy pevnější než ty, s nimiž do dospělého života vstupovali jeho vrstevníci. "Společnost potřebuje vaše nápady, vaši odvahu i vaši aktivitu a schopnost stát si za svým. Mladá generace byla vždy nositelem změny. Proto má cenu, abyste se zajímali o své okolí a snažili se měnit věci k lepšímu. A vím, že mnozí z vás to dělají i přesto, že se setkáváte s nepochopením," řekl Pavel. Pozornost politiky a společnosti by se podle něj měla obrátit k potížím mladých.

Rok plný očekávání

Letošní rok je podle hlavy státu plný očekávání, mimo jiné spojených s nižší inflací, růstem reálných mezd i skromným růstem ekonomiky. "Může to být začátek pozitivního obratu, odrazem ode dna k lepší náladě," řekl prezident. "Kromě toho mnozí z nás budou upínat naději k medailovému umístění na domácím mistrovství světa v hokeji nebo biatlonu v Novém Městě na Moravě," podotkl.

Pavel je prezidentem od března, kdy se postu ujal po Miloši Zemanovi. Podle svých slov převzal úřad uzavřený do sebe i před lidmi. "Rezignoval na potřeby občanů, na vize a plány. Od té chvíle pracuji na tom, aby se to změnilo," řekl. Připomněl, že ode dneška se agenda milostí vrací zpět do rukou prezidentské kanceláře, že jmenoval sedm nových ústavních soudců či že navštívil deset ze 14 krajů.

"Měl jsem možnost poznat mnoho zajímavých a inspirativních příběhů, ale i potíží a problémů, k jejichž řešení se snažím přispívat. Ačkoli jako prezident nemám tolik konkrétních pravomocí, mou snahou je zviditelňovat, co stojí ve stínu, nastolovat témata, která jsou přehlížena, a připomínat ostatním politikům, na co se obvykle zapomíná," řekl Pavel.

V náročných chvílích se podle prezidenta lidé mohou opřít o své nejbližší. "I pro mě je takovou oporou moje rodina a hlavně moje žena Eva, která se v loňském roce musela sžít s novou rolí. A já ji obdivuji za to, jak to zvládá," poznamenal. "Přeji vám všem, ať máte každý někoho, o koho se můžete opřít, když to potřebujete, a s kým můžete sdílet radost, když se vám daří. Už to je velké štěstí. V nadcházejícím roce vám přeji hlavně zdraví, štěstí a velkou dávku dobré vůle," uzavřel Pavel svůj projev.