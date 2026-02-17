Přeskočit na obsah
Estébáci šikanovali herce Töpfera. Teď jim hrozí až deset let vězení

ČTK

Kriminalisté obvinili čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti (StB) kvůli pronásledování herce Tomáše Töpfera v 70. a 80. letech. Viní je ze zneužití pravomoci úřední osoby. V úterý to sdělil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek a vyšetřovatel případu Ludvík Fiala.

Tomáš Töpfer, herec a senátor.21.2.2012
StB na Töpfera nasazovala tajné spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům, sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci. (Archivní foto)Foto: HN
Případ je podle něho výjimečný rozsahem a délkou pronásledování. Podílelo se na něm asi 20 příslušníků StB, která podle policie Töpfera pronásledovala kvůli kritickým postojům vůči komunistickému režimu a jeho židovské víře.

"Vrchní komisař po provedeném prověřování vyvodil trestní odpovědnost celkem u 12 bývalých příslušníků StB, z nichž čtyři obvinil a jednání dalších osmi odložil pro nepřípustnost trestního stíhání, neboť zemřeli," uvedl Vinčálek.

Obviněným hrozí trest odnětí svobody od jednoho do deseti let.

Tomáš Töpfer je herec, režisér, pedagog, ředitel vinohradského divadla a senátor za ODS.

