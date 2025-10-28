Na setkání se sourozenci čekala 30 let. "StB jsem nikdy neřekla ano," říká pamětnice

ČTK ČTK
před 9 minutami
Kvůli odsunu čekala pamětnice z jihu Čech na setkání se sourozenci přes 30 let.
Děti Idy Menzingerové, zleva Renáta, Ida a Helena, rok 1963.
Děti Idy Menzingerové, zleva Renáta, Ida a Helena, rok 1963. | Foto: Archiv Idy Menzingerové. Zdroj: www.pametnaroda.cz

Více než tři desítky let čekala Ida Menzingerová, než se viděla se svými sourozenci. Důvodem byl poválečný odsun, při kterém část rodiny skončila v Německu a část zůstala na jihu Čech. Její sourozenci museli opustit tehdejší Československo před 80 lety, řekla čtyřiadevadesátiletá Menzingerová.

Související

"Šlo se krásně," líčí farář. Svatováclavská pouť připomněla Den české státnosti

Lebka Svatý Václav Stará Boleslav Národní pouť

"Poprvé jsme se se sourozenci, kteří museli odejít do Německa, viděli až v roce 1978," uvedla. Menzingerová vyrůstala s rodiči a dvanácti sourozenci v Kobylnici na Českokrumlovsku. Jednalo se o vesnici, která dnes již neexistuje. Menzingerová patřila do německé rodiny, kterých v pohraničích byla většina.

Tři bratři Menzingerové jako Němci narukovali do války, kde jeden z nich padl u Stalingrandu. Čtvrtý bratr Otto musel do války až v roce 1944 v jeho 16 letech. Kvůli službě ve Wehrmachtu byl hned po válce zadržen, vyslýchán a nakonec rok a půl vězněn.

"Tlačila na mě Stb"

Při poválečném odsunu část sourozenců Menzingerové muselo opustit Československo. Ona s rodiči a mladšími sourozenci zůstala a čekala na Ottu. Když se vrátil z vězení, odsun německých obyvatel do zahraničí skončil. Menzingeroviou s rodiči a zbylými sourozenci režim vystěhoval z Kobylnice jako součást vnitrostátního přesunu do Horního Přísahova u Vyššího Brodu.

"Maminka s mými sourozenci, kteří museli odejít do zahraničí, udržovala kontakt jen přes dopisy," uvedla Menzingerová. Když skončila válka, bylo jí 14 let a neuměla ani slovo česky. Řeč se naučila od dcery sedláka, u kterého nějaký čas krátce po válce sloužila.

Související

Oddychl jsem si, říká historik k tajemnému dopisu. TGM zmínil kradoucí Čechy i Němce

TGM, dopis, Lány
1:53

Menzingerová se později vdala a měla dceru, která se provdala do tehdejšího západního Německa. Když jí pak jela navštívit, poprvé se viděla se svými sourozenci, kteří po válce museli opustit Československo. Několikrát ji zkoušela přemluvit ke spolupráci tehdejší Státní bezpečnost. "Nikdy jsem ale nesouhlasila," říká Menzingerová. Nevstoupila ani do komunistické strany.

Nakonec zůstala v Česku

"Po válce jsem několikrát uvažovala o emigraci. Ale nakonec jsem zůstala, nechtěla jsem tu nechat příbuzné," uvedla Menzingerová. I když mluví velmi dobře česky, když přemýšlí a baví se sama se sebou, používá němčinu. "Ale teď už se mi to trochu plete," řekla žena, která stále žije ve Vyšším Brodě.

Dodnes má mapu Kobylnice. "Když nemůžu v noci spát, kreslím si, jak to tam vypadalo. Doplňuji si k domům i jména lidí, kteří tam bydleli. Dělám to pro to, abych nezapomněla," řekla Menzingerová.

 
Mohlo by vás zajímat

Vězení už pro třináctileté. Švédi sníží věkovou hranici trestní odpovědnosti, proč?

Vězení už pro třináctileté. Švédi sníží věkovou hranici trestní odpovědnosti, proč?

Dva ze tří mladých Čechů by bez příjmu vydrželi jen tři měsíce, tvrdí průzkum

Dva ze tří mladých Čechů by bez příjmu vydrželi jen tři měsíce, tvrdí průzkum

Pozor, během svátku nepojede část pražského metra. Nahradí ho tramvaje

Pozor, během svátku nepojede část pražského metra. Nahradí ho tramvaje

27 let vězení za pokus o puč. Brazilský exprezident se proti rozsudku odvolal

27 let vězení za pokus o puč. Brazilský exprezident se proti rozsudku odvolal
Aktuálně.cz Obsah Paměť národa pamětník odsun StB Státní bezpečnost

Právě se děje

před 9 minutami
Na setkání se sourozenci čekala 30 let. "StB jsem nikdy neřekla ano," říká pamětnice

Na setkání se sourozenci čekala 30 let. "StB jsem nikdy neřekla ano," říká pamětnice

"Po válce jsem několikrát uvažovala o emigraci. Ale nakonec jsem zůstala, nechtěla jsem tu nechat příbuzné," říká Ida Menzingerová.
před 12 minutami

Šel bourat staletou říši. Masaryk riskoval vše a byl bezohledně statečný, říká Velek

Šel bourat staletou říši. Masaryk riskoval vše a byl bezohledně statečný, říká Velek
41:45
před 20 minutami
Vězení už pro třináctileté. Švédi sníží věkovou hranici trestní odpovědnosti, proč?

Vězení už pro třináctileté. Švédi sníží věkovou hranici trestní odpovědnosti, proč?

Švédská vláda chystá ve věznicích oddělení pro delikventy už od 13 let věku. Chce tak dál přitvrdit boj s kriminalitou gangů mladistvých.
Aktualizováno před 26 minutami
Crosby dosáhl Jágrovy mety, Boston dostal sedm gólů v Ottawě

Crosby dosáhl Jágrovy mety, Boston dostal sedm gólů v Ottawě

Hokejisté Bostonu utrpěli v NHL na ledě Ottawy debakl 2:7 a prohráli sedmý z posledních osmi zápasů. David Pastrňák a Pavel Zacha nebodovali.
před 45 minutami
Dva ze tří mladých Čechů by bez příjmu vydrželi jen tři měsíce, tvrdí průzkum

Dva ze tří mladých Čechů by bez příjmu vydrželi jen tři měsíce, tvrdí průzkum

Téměř dvě třetiny mladých Čechů by při ztrátě zaměstnání udržely svůj životní styl maximálně tři měsíce.
před 46 minutami
Pozor, během svátku nepojede část pražského metra. Nahradí ho tramvaje

Pozor, během svátku nepojede část pražského metra. Nahradí ho tramvaje

Výluka potrvá i o víkendu 1. a 2. listopadu.
před 56 minutami
"Jen příprava na baráž." Extraliga zažila zoufalé propadáky, ty teď straší Litvínov

"Jen příprava na baráž." Extraliga zažila zoufalé propadáky, ty teď straší Litvínov

Těsně nad Havířovem a Jihlavou... Bodová mizérie Litvínova v první třetině hokejové extraligy si nezadá s nejhoršími výkony v její historii.
Další zprávy