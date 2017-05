Dvořák: Hrad využívá kritiku ČT v kampani. Zeman zvláštní zacházení nedostane, problém je u něj

před 1 hodinou

Petr Dvořák bude dalších šest let vést Českou televizi. Jedním z nejhlasitějších kritiků média, které řídí, byl Miloš Zeman a jeho spolupracovníci. Podle staronového ředitele ČT je vztah Kavčích hor a Pražského hradu nepříjemný, nehodlá ale prezidentovi nic vysvětlovat ani se s ním snažit udobřit.

Praha - Lidé blízcí Miloši Zemanovi se krátce předtím, než byl minulý týden Petr Dvořák zvolen na dalších šest let ředitelem České televize (ČT), snažili ukázat, jak moc jim veřejnoprávní stanice vadí.

Senátor Jan Veleba svolal do horní komory parlamentu seminář, kde vystupovali především kritici ČT. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na této akci o veřejnoprávní televizi prohlásil, že je falešně objektivní a straní liberální levici.

Pokud jejich cílem bylo zvrátit možnost, že by Dvořák televizi opět řídil, neuspěli. Dvaapadesátiletý manažer ale připouští, že jej napjaté vztahy s Pražským hradem trápí. "Zdravý stav to není. Ale není to problém České televize, nýbrž problém Miloše Zemana," řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Výtky, které na adresu televize veřejně prohlašuje mluvčí Ovčáček, prý Dvořák opakovaně slyšel i osobně z úst Miloše Zemana.

"Situace se zásadně oproti minulosti změnila. Dřív nepřicházelo v úvahu, aby politici označovali Českou televizi za politického oponenta, aby kritiku České televize využívali v rámci svých kampaní. Teď se to děje a je to nepříjemné. My ale tuto hru hrát nechceme. A proto říkám: Miloš Zeman má u nás možnost vystupovat tam, kde je to relevantní. V České televizi prostor nadále dostává, objevuje se jak v Událostech, tak na ČT24, a to adekvátně k významu svého úřadu," dodal Dvořák.

Že by se pokusil vztahy s prezidentem, který je podle průzkumů veřejného mínění nejdůvěryhodnějším politikem, nějak napravovat, Dvořák odmítl. Není prý možné, aby Zeman dostal jiné zacházení a jiné podmínky, než mají další politici.

Miloš Zeman přitom není jediný vysoce postavený politik, který ČT kritizuje. Podobně mluví také ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. On i Zeman se navíc vyjádřili, že televize by měla být financovaná ze státního rozpočtu, nikoli prostřednictvím koncesionářských poplatků. Taková varianta se Dvořákovi samozřejmě nezamlouvá.

"Začíná kampaň, situace houstne, dá se očekávat, že přijdou další ataky na ČT. Ale to nás nemůže ovlivnit v tom, jak budeme k jednotlivým politikům přistupovat," prohlásil Dvořák. "Pokud se změní politická situace do té míry, že začne připomínat situaci v Maďarsku a Polsku, tak jsem přesvědčen, že to bude mít dopad i na média veřejné služby," doplnil.

"A pokud síla těch, kteří by takovou změnu chtěli přivodit, bude dostatečná, tak to mohou udělat v rámci několika týdnů. Pokud to nastane, tak se k tomu Česká televize nějak postaví, postavím se k tomu já jako její vrcholný představitel. A uvidíme, jak by na takovou změnu reagovali sami diváci," dodal.

