Jandák ve sněmovně končí, chce dohlížet na Český rozhlas. Bránil bych politickým tlakům, prohlásil

před 57 minutami

Bývalý ministr kultury a člen sněmovního mediálního výboru Vítězslav Jandák chce úplně opustit politiku. Kandiduje do Rady Českého rozhlasu. "Určitě nekandiduji proto, abych se obohatil. Rozhodl jsem se, že vystoupím z politiky," prohlásil Jandák při veřejném slyšení před mediálním výborem Poslanecké sněmovny.

Poslanec sociální demokracie Vítězslav Jandák v úterý oznámil záměr odejít z politiky. Místo toho by rád zasedl v Radě ČRo, která dohlíží na fungování veřejnoprávního rozhlasu, schvaluje jeho rozpočet a volí generálního ředitele.

Pokud by byl do rady zvolen, je ochoten se poslaneckého mandátu vzdát ještě před říjnovými volbami do sněmovny. Zákon totiž zakazuje, aby byl radní zároveň poslanec. "Určitě nekandiduji proto, abych se obohatil. Rozhodl jsem se, že vystoupím z politiky," prohlásil Jandák při veřejném slyšení před mediálním výborem Poslanecké sněmovny.

"Tato možnost mi připadá jako příležitost zúročit věci, které jsem se naučil jako člen výboru, předseda mediální komise, ministr i poslanec. Průběžně jsem pracoval v rozhlase jako interpret, tvůrce, netroufám si říct slovo umělec," vysvětlil svou motivaci, proč kandiduje zrovna do Rady ČRo.

"Rada by měla napomoci definovat, co je to veřejnoprávnost a co je veřejnoprávní médium," dodal ke své představě o činnosti radního. "Potom bych kladl otázky. Má Český rozhlas hodně stanic, nebo má málo stanic? Nevím, neumím na to zatím odpovědět. Dělá Český rozhlas dost pro děti? Tady by mohla být vzorem ČT. Pak je tu honorářová politika ČRo, jsou tam diametrální rozdíly mezi televizí a rozhlasem. Rozhlas je fandovství, to se jinak nedá dělat, musí tam být nějaká láska," řekl ve svém vystoupení.

Zároveň své kolegy z mediálního výboru ujistil, že by rozhlas chránil před politickými tlaky. "Po těch letech znám politické finesy. Mohl bych být jejich oponentem pro dobro Českého rozhlasu," uvedl. Zdůraznil, že on osobně nikdy na Radu ČRo žádný nátlak nevyvíjel.

Rada by podle něj neměla být úzkostlivá vůči vedení ČRo a propagovat na veřejnosti svou roli. "Lidi si pletou vysílací radu s Radou České televize a Radou Českého rozhlasu, takže by měla dělat trochu propagační činnosti," uzavřel.

V Radě ČRo se v červnu uvolní tři místa po současných členech, kterým končí mandáty. Funkční období členů rady je šest let. Tento týden probíhají veřejná slyšení více než čtyř desítek zájemců, kteří chtějí usednout v televizní nebo rozhlasové radě. Kdy z nich mediální výbor sestaví kandidátku, ze které pak budou v tajném hlasování vybírat poslanci, zatím není známo.

autor: Filip Rožánek