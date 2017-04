Online: Rada volí nového ředitele České televize. Dvořák chce Diváckou radu i televizního ombudsmana

Radní Luboš Beniak: "Máte úctyhodný pracovní životopis. Kdy, kde, v jakém rozsahu jste byl zodpovědný za řízení finančních toků?"

Potužník: "Minimálně při české účastí na výstavě Expo v Miláně, kde byl rozpočet přes 250 milionů korun, a byla to nejen nejlevnější účast, ale naopak i sponzorovaná třetími stranami, dopadlo to dobře a nebyla z toho pouťová atrakce. Přivezli jsme bronzovou medaili za architekturu, to se nepodařilo šedesát let." Dále hospodařil s rozpočtem v soukromé firmě, ani tam se nikdy nedostal do dluhů.