Ředitel ČT: Registr smluv nám svazuje ruce při nenadálých událostech v cizině i při natáčení pohádek

před 48 minutami

Petr Dvořák o tom, jak registr smluv ovlivní fungování zpravodajství ČT | Video: Martin Ťopek | 00:53

Generální ředitel České televize Petr Dvořák v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, v čem podle něj plánovaný registr smluv, který bude schvalovat Senát, může veřejnoprávní stanici omezit. Uvedl to na panelové diskusi na téma registr smluv, kterou pořádalo vydavatelství Economia v CEVRO Institutu.

Praha - Znamená povinné zveřejňování všech smluv nad padesát tisíc jen průhlednější hospodaření s veřejnými penězi, nebo navrhovaný zákon sváže ruce některým veřejnoprávním institucím? Podle generálního ředitele Petra Dvořáka by právě České televizi mohl zákon omezit možnosti v některých oblastech výroby.

"Zasáhne nás to v oblasti vlastní výroby, zpravodajství, sportovních přenosů i zahraničních akvizic," řekl Dvořák ve svém příspěvku na panelové diskusi. Uvedl příklad, kdy během natáčení pohádky, kdy jeden natáčecí den stojí stovky tisíc korun, onemocní jeden z dětských herců.

Běžnou praxí je, že se natáčení odsune o pár dnů ústní smlouvou a písemná se vyhotoví později, až se štáby vrátí do sídla televize. To už po startu platnosti zákona podle ředitele nebude možné.

"Stejně tak se snažíme rychle zareagovat na nečekaný úspěch našich sportovců na soutěžích okamžitým nákupem dalších přenosů. Ani to nám registr smluv neumožní," dodal Dvořák.

Podle něj je v pořádku, že se veřejnoprávní média dostala na seznam výjimek, které poslanci před odesláním do Senátu přidali k zákonu. Televize podléhá podle ředitele tak přísné kontrole a dvěma auditům, že nemůže být pochyb o transparentním hospodaření. "Navíc spadáme do zákona o svobodném přístupu k informacím, musíme zveřejňovat veřejné zakázky, nemůže platit, že by finanční zdroje, které čerpáme, nebyly pod kontrolou," uzavřel generální ředitel Petr Dvořák.

Celý rozhovor si můžete pustit zde:



Podívejte se na celý rozhovor s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem | Video: Martin Ťopek | 08:54

autor: Martin Ťopek