Veleba zve do Senátu odpůrce ČT, vystoupí i Ovčáček. Vyvíjí tlak před volbou ředitele, míní experti

V Senátu se bude konat konference nazvaná Role České televize v naší společnosti. Na akci vystoupí lidé, kteří na internetu šíří dezinformace, jako Petr Žantovský nebo Stanislav Novotný, kteří stojí za Asociací nezávislých médií. Mezi řečníky bude i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Experti na média tvrdí, že setkání v Senátu vytvoří tlak před výběrem nového ředitele veřejnoprávní televize a také členů Rady ČT.

Praha - Klub nezávislých senátorů, jehož předsedou je šéf Strany práv občanů (bývalí Zemanovci) Jan Veleba, pořádá v prostorách Senátu v polovině dubna uzavřenou konferenci na téma Role České televize v naší společnosti. Řečnit na akci budou výhradně odpůrci veřejnoprávní televize včetně prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka. Experti na média tvrdí, že setkání v Senátu vytvoří tlak před výběrem nového ředitele veřejnoprávní televize a také členů Rady ČT.

"Česká televize je veřejnoprávní instituce, zajímá daňové poplatníky. Mě to téma zajímá, jako senátor jezdím mezi lidi a jsou na ni různé názory a ty názory se tady budou prezentovat. O ČT je třeba vést dialog a kde jinde než v Senátu," řekl Aktuálně.cz Veleba. Odmítl upřesnit, co ho k uspořádání konference v tomto termínu vedlo.

"Jezdím mezi normální lidi na vesnici, znám jejich názory a vy žijete v pražském skleníku," dodává senátor. Veleba si mimo jiné slibuje, že na konferenci dorazí i další senátoři.

Konference přichází v době, kdy se budou vybírat kandidáti do Rady ČT, na konci dubna má být navíc zvolen i nový generální ředitel televize. Podle Veleby jde o shodu náhod. Tvrdí, že o termín pro konferenci žádal už na konci února.

Na konferenci vystoupí lidé, kteří na internetu šíří dezinformace - například Petr Žantovský nebo Stanislav Novotný, kteří stojí za Asociací nezávislých médií. Jejími zakládajícími členy jsou kromě nich ještě Jan Korál, který spravuje jeden z hlavních prokremelských webů New World Order Opposition, nebo Jan Grešl, který stojí za podobným proruským projektem AC24.

Žantovský s Novotným jsou lidé, kteří píší na dezinformační weby a jsou velkými kritiky České televize. Kromě nich bude mezi řečníky mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček, který má mluvit na téma "politických preferencí České televize ve zpravodajství".

Prezidentův mluvčí chce v Senátu podle svých slov rozpoutat širší debatu o ČT. "Bohužel někdy budí dojem, že chce usilovat o vedoucí pozici," řekl redakci mluvčí.

Řečníky, kteří na konferenci vystoupí, vybírali podle Veleby z celého názorového spektra. "Dělali jsme to férovým způsobem, byl pozván průřez lidí, i generální ředitel televize. Odmítl to a já nebudu klečet před generálním ředitelem, aby přišel," dodává Veleba.

Mluvčí ČT Alžběta Plívová potvrdila, že pozvání na konferenci obdrželi. "Ředitel ani zástupci vedení se nemohou zúčastnit, protože ve stejný termín probíhá návštěva zástupců senátního výboru pro vzdělání, vědu a kulturu v prostorách televize," říká Plívová.

Zvyšují tlak, tvrdí experti

Mediální analytici tvrdí, že vystoupení těchto lidí v Senátu má za cíl zvýšit tlak na televizi před výběrem generálního ředitele a nových členů Rady ČT. "Vystoupí tam zvláštní sestava diskutujících. Domnívám se, že souběh této akce s volbou radních Rady ČT a zároveň s volbou generálního ředitele není náhodná," řekl Tomáš Trampota z katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd UK.

"Řada politiků využívá toho tématu k rozkolísání televize a ke kritice. Rozložení hostů je výrazně jednostranné a dá se očekávat, že vyznění toho semináře bude v neprospěch a bude sloužit k vytvoření negativní image České televize," dodal.

Podobně mluví i mediální sociolog Václav Štětka. "Chtějí vytvořit tlak na ČT. Její kritikou se netají a pořádají pravidelně podobné akce. ČT je těmto lidem trnem v oku, protože je to relativně svobodná instituce, která plní veřejnou službu způsobem, který se jim nelíbí. Chtěli by jinou agendu a rádi by do ní prosadili své politické cíle," říká Štětka s tím, že jde o názorově velmi vyhraněnou skupinu.

"Je poněkud nešťastné, že Senát tímto způsobem dává prostor jedné sektářské skupině namísto podpory otevřené diskuse o ČT se zastoupením různých názorových proudů," uzavírá.

Mediální analytik Milan Šmíd v konferenci problém nevidí. "Ať si to klidně pořádají, důležité je, aby se pak bludy, které tam vypustí, vyvrátily," říká Šmíd.

autor: Lukáš Prchal

