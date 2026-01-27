Přeskočit na obsah
Benative
27. 1. Ingrid
Draze v Praze? V jednom městě na severu jsou životní náklady ještě vyšší

Michal Janko
Michal Janko
Michal Janko

Domácí rozpočty zatěžuje řada plateb, které zůstávají tak trochu ve skrytu. Přitom na nich nelze ušetřit změnou dodavatele, jsou to totiž poplatky za služby, které svým obyvatelům zajišťují města. Čtyřčlenná rodina za ně ročně zaplatí částku zhruba odpovídající celé jedné měsíční mzdě. Datová redakce Aktuálně zjistila, ve kterém z velkých měst je tato suma nejvyšší.

Foto: Aktuálně.cz
V Českých Budějovicích by chtěl žít každý, praví klasik. A něco na tom je. Místo dvou pivovarů a masných krámů by však mohla jihočeská metropole lákat nízkými náklady na život. Jako v jednom z mála velkých měst se totiž v Českých Budějovicích dostal výsledný součet pod 30 tisíc korun ročně.

Kalkulace pevných nákladů na život ve třiceti největších českých městech je založena na modelové čtyřčlenné rodině s osmiletým školákem a šestnáctiletou středoškolačkou. Všichni členové této rodiny dojíždějí denně do práce či do školy ve stejném městě pomocí MHD, kromě toho má modelová rodina ještě psa a auto. Obývá sedmdesátimetrový byt v bytovém domě na předměstí, za rok spotřebuje 140 kubíků vody.

V čem je Praha drahá

Právě spotřeba vody představuje ve většině případů hlavní nezměnitelnou nákladovou položku. V některých městech přitom tvoří i více než polovinu modelového rozpočtu. Roční účet za vodné a stočné se pohybuje od 13 tisíc korun ve zmíněných Českých Budějovicích, kde lidé za metr krychlový platí pouze 93 korun, přes 22 tisíc korun v Praze až po 24,5 tisíce korun v Kladně s cenou 175 korun za kubík.

Pražané navíc platí i poměrně vysoké částky za svoz odpadu. Na rozdíl od většiny ostatních měst se zde poplatek neplatí podle počtu osob, nýbrž podle objemu popelnice a četnosti jejího vyvážení. Modelová kalkulace vychází z běžné produkce šesti litrů odpadu na osobu a den, což při čtyřech lidech činí 8760 litrů.

Za každý litr si Praha účtuje padesát haléřů, za rok tak „naše“ rodina zaplatí 4380 korun. Kolem tisícovky se pohybují sazby poplatků za odpad i v mnoha dalších městech. Na druhou stranu v Karviné lidé za tuto službu neplatí nic, magistrát poplatky v roce 2017 zrušil. V Teplicích tuto populární změnu provedli už v roce 2002.

Kromě vody a odpadu vyjde v hlavním městě poměrně draho i samotné vlastnictví bytu. Při výpočtu daně z nemovité věci se totiž jeho rozloha (70 metrů čtverečních) násobí dvěma celorepublikovými a dvěma místními koeficienty. Základem daně je součin výměry (70), koeficientu pro byty nad 50 metrů čtverečních (1,22) a sazby 3,50 Kč. Tato částka se dále násobí koeficientem podle zákona, který činí 3,5 pro statutární a lázeňská města a 4,5 nebo 5 pro Prahu.

A ten se ještě násobí místním koeficientem, který pro většinu území metropole činí 1,5, v Praze 3, 6 a 7 je však roven 2. Výsledná daň se tak bude v případě 70metrového bytu pohybovat mezi 2018 a 2690 korunami.

MHD za symbolické jízdné

Přesto Praha není v celkovém srovnání nejdražší. V žebříčku ji předstihlo hned několik měst na severu v čele s Chomutovem. Mohou za to i rozdíly v cenách MHD. Za roční cestování městskými autobusy a trolejbusy tu totiž čtyřčlenná rodina zaplatí 20 tisíc korun.

Naproti tomu v Praze se už v roce 2015 cena ročního kuponu pro dospělého snížila na 3650 korun a od té doby se nezvýšila ani o haléř. V roce 2008 si mohl průměrný Pražan ze své mzdy pořídit pouze čtyři roční kupony na MHD. Nyní si jich může z měsíčního příjmu koupit více než šestnáct. A děti do 15 let cestují pražským metrem, tramvajemi, trolejbusy, autobusy i přívozy zcela zdarma.

Ještě výhodnější je pro rezidenty jízdné v MHD ve Frýdku-Místku. Roční jízdenka zde už od března 2011 stojí pro všechny místní občany bez rozdílu věku pouze symbolickou jednu korunu. Podmínkou je bezdlužnost a vlastnictví karty ODISka. I proto Frýdek-Místek s přehledem vyhrál soutěž o nejlevnější místo k životu mezi třicítkou nejlidnatějších měst Česka.

Jeho prvenství nemohou ohrozit ani další menší poplatky zařazené do srovnání, jimiž je poplatek za psa a parkovací karta pro rezidenty, ani jiné místní poplatky, které do srovnání nebyly zahrnuty, jako je pronájem hrobového místa či poplatek za zábor veřejného prostranství. Modelová rodina ve Frýdku-Místku tak za rok zaplatí přibližně o 20 tisíc méně, než kdyby žila na severu Čech.

