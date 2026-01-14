Přeskočit na obsah
Benative
14. 1. Radovan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Dozimetr znovu míří k soudu, líčení bude pokračovat v březnu

ČTK

Odvolací pražský městský soud se bude muset zabývat stížnostmi obžalovaných a státního zástupce Adama Borguly proti rozhodnutím trestního senátu v kauze Dozimetr. Obvodní soud pro Prahu 9 mu poslal spis a zrušil únorové termíny hlavního líčení v případu rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP).

Rakušan k Dozimetru: Nic jsme nezametli pod koberec, čím dřív začnu soud, tím lépe
Rakušan k Dozimetru: "Nic jsme nezametli pod koberec, čím dřív začne soud, tím lépe."Foto: Radek Bartoníček
Reklama

V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí soudu Barbora Chlostová.

V kauze se nyní zpovídá šest mužů v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Všichni vinu odmítají. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).

Stížnosti podali obžalovaní podle Chlostové například kvůli zamítnutí jejich námitek proti podjatosti členů senátu či proti usnesení o opravě protokolu. Státnímu zástupci zase senát nevyhověl, když podal námitku proti zrušení vazebních důvodů a vrácení kauce u dvou z mužů a proti zrušení zajištění peněz.

Související

Obvodní soud začal případ projednávat v září. Vyslechl už všechny obžalované a některé svědky. Se čtyřmi z původně obviněných či obžalovaných uzavřel dohodu o vině a trestu a uložil jim peněžité tresty. Hlavní líčení je zatím nařízeno do poloviny srpna, příští jednání se má konat 23. března.

Reklama
Reklama

„Vzhledem k tomu, že bez spisového materiálu nelze konat hlavní líčení, Obvodní soud pro Prahu 9 musel posunout termín pokračování hlavního líčení. Soud zrušil termíny hlavního líčení nařízeného na únor 2026,“ uvedla Chlostová.

Skupina obžalovaných údajně přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Hlavou byl podle Borguly Redl, který údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze.

Související

Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná. Skupina vedená Redlem podle Borguly postupně dosazovala do DPP na vybrané manažerské pozice spřátelené lidi. Prostřednictvím nich pak ovlivňovala skupina zakázky a brala úplatky.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Newly appointed Defence Minister Fedorov attends a session of Ukrainian parliament in Kyiv
Newly appointed Defence Minister Fedorov attends a session of Ukrainian parliament in Kyiv
Newly appointed Defence Minister Fedorov attends a session of Ukrainian parliament in Kyiv

ŽIVĚUkrajina má nového ministra obrany. Slíbil zásadní revizi mobilizace

Ukrajinští poslanci dnes většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Oznámila to ukrajinská média. Fedorov, který byl až dosud vicepremiérem a ministrem digitalizace, po hlasování složil přísahu jako ministr obrany.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama