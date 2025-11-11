Domácí

Soud vyloučil pro podjatost náhradního přísedícího v kauze Dozimetr

před 2 hodinami
Trestní senát předsedy Jakuba Kriebela v úterý v kauze Dozimetr vyloučil pro podjatost náhradního přísedícího Jana Chytila. Námitku proti němu vznesl jeden z obžalovaných v případu rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku, bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).
Státní zástupce Adam Borgula si ponechal lhůtu na podání stížnosti proti rozhodnutí, obžalovaní včetně Hlubučka se tohoto práva vzdali. Hlubuček podal námitku kvůli Chytilovu komentáři po Hlubučkově výpovědi.

Trestní senát se proto v úterý před zahájením setkání sešel, aby ji projednal. "Pan náhradní přísedící se necítil subjektivně podjatý," uvedl Kriebel. Uvedl však, že se s ohledem na možný pohled obhajoby a veřejnosti rozhodl muže vyloučit. Přísedící opustí senát, až nabude rozhodnutí právní moci. Hlubuček soudci poděkoval za vstřícnost.

U hlavního líčení v úterý pokračoval ve své výpovědi bývalý ekonomický ředitel DPP Matej Augustín. Někdejší manažer patřil původně mezi obžalované. Začal však spolupracovat s policií a ještě před zahájením jednání vzal Borgula jeho obžalobu zpět. Augustín již v pondělí uvedl, že spolu s dalšími aktéry případu působil v organizované zločinecké skupině, jejímž cílem bylo z dopravního podniku nelegálně vyvádět peníze. Hlubučka ale za člena této skupiny nepovažoval.

Augustín zodpověděl dotazy soudce a senátu, v úterý začal odpovídat také na otázky státního zástupce.

Hlavními obžalovanými v kauze Dozimetr jsou v současnosti zlínský podnikatel Michal Redl a Hlubuček. Spolu s ním se u nynějšího hlavního líčení zpovídají další čtyři lidé. Čtyři další muže už Obvodní soud pro Prahu 9 pravomocně uznal vinnými a potrestal podmíněnými či peněžitými tresty. Nikoho zatím do vězení neposlal.

Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná. Skupina vedená Redlem podle Borguly postupně dosazovala do DPP na vybrané manažerské pozice spřátelené lidi. Prostřednictvím nich pak ovlivňovala skupina zakázky a brala úplatky.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

 
