Burešovi tu nefandí nikdo, na Hrad dostaneme Pavla, hlásí dobrovolníci od Nerudové

Neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová vystoupila po boku kandidáta postupujícího do druhého kola Petra Pavla a společně oznámili těsnou spolupráci. Nerudová například vyrazí s Pavlem do Ostravy, budou spolupracovat při reklamní kampani a spojí se i jejich dobrovolnické týmy. Pavel slíbil, že v případě vítězství se bude také věnovat tématům, se kterými šla do voleb Nerudová.

V úterý dopoledne se na jednom pódiu sešli podporovatelé Petra Pavla a Danuše Nerudové. Přišli podpořit spolupráci svých favoritů před druhým kolem prezidentské volby, do kterého postoupil Pavel. "Bude to o sdílení některých reklamních prostor, společném vystoupení při některých akcích, úzké spolupráci nejbližších týmů," popsal Pavel.

Také slíbil, že v případě zvolení bude prosazovat témata mladých, na která se v kampani zaměřovala Nerudová. Podporovala například uzákonění manželství pro homosexuální páry či řešení problému klimatických změn.

Ještě v úterý večer se dobrovolníci obou kandidátů sejdou v hospodě na společném pivu. Budou se tam konkrétněji domlouvat, jak pomoci Pavlovi k porážce Andreje Babiše. "Slučujeme všechny podporovatelské struktury, abychom navýšili počet rozvezených letáků a zvýšili podporu na sítích. Dohoda je taková, že budeme do ulic vycházet společně," přiblížila Michaela Lebeda z Pavlova týmu.

Její slova potvrdil zástupce dobrovolníků Jan Lukáč. "Od začátku jsme věděli, co je naším hlavním úkolem. A to že v první řadě je potřeba, aby seděl na Hradě člověk, který dodržuje principy demokratického a právního státu," řekl.

Přesto někteří dobrovolníci ještě den po volbách přiznávali, že se jim do podpory Pavla aktivně zapojovat příliš nechtělo. Jana patří mezi ty, kteří měsíce usilovně pracovali na podpoře kandidátky Danuše Nerudové a věřili v její úspěch. Když nepostoupila a dobrovolníci uslyšeli výzvu, aby pomohli Petru Pavlovi, někteří zaváhali.

Petr Pavel a Danuše Nerudová oznámili spolupráci do 2. kola. Předali si dárky. Nerudová dostala hrníček a kávu, Pavel mikinu na chalupu. pic.twitter.com/B3jgRA86wq — Dominika Hromková (@Domi_Hromkova) January 17, 2023

"Jsem z té antikampaně vůči paní Nerudové a agresivitě příznivců Petra Pavla před prvním kolem voleb už trochu unavená a bez elánu," přiznává Jana v narážce na vypjatý závěr kampaně. I když se Pavel a Nerudová snažili veřejně ujišťovat, že se před druhým kolem podpoří, pokud postoupí jen jeden, mezi jejich podporovateli to občas vřelo.

"Někteří naši podporovatelé to skutečně nesli těžce," potvrdil mluvčí kampaně Nerudové Filip Vích. Vzápětí ale ujistil, že naprostá většina dobrovolníků v táboře Nerudové bude pracovat ve prospěch Pavla. "Porady o tom, jak to udělat, začaly hned po prvním kole," sdělil.

"Nikdo z nás nefandí Burešovi"

To se ostatně ukázalo v úterý, kdy Nerudová stála poprvé na tiskové konferenci vedle Pavla a společně oznamovali, jak budou spolupracovat s cílem porazit Babiše. Generál na ní řekl, že ho dřívější střety mezi podporovateli mrzí. "Mám za to, že jsme nikdy nepřekročili rámec slušnosti. Pokud někdy vznikly tvrdší střety na úrovni podporovatelů, je mi to líto a nebyly iniciovány," uvedl.

Také dobrovolnice Jana avizuje, že přes zklamání z neúspěchu Nerudové a rozladění z chování některých příznivců Pavla bude ve své aktivitě pokračovat. "Asi to překousnu, protože podstatné je, že nikdo z nás nefandí Burešovi," říká v narážce na krycí jméno, které měl Babiš jako agent Státní bezpečnosti.

Ve fanouškovských skupinách Nerudové jasně převládá vedle zklamání z jejího nepostupu a nostalgie po několikaměsíční kampani právě touha bojovat dál až do případné Babišovy prohry. "Tímhle to nekončí," burcuje dobrovolník Vítek Kosobud. "Teď je nejdůležitější to nevzdat a dostat na Hrad slušného demokratického kandidáta, kterým je ve druhém kole generál Pavel," prohlašuje.

Fischerův tým chce pokračovat až do konce

O tom, že Pavel by se mohl dočkat větší podpory než kandidát z minulé prezidentské volby Jiří Drahoš, který prohrál před pěti lety druhé kolo proti Miloši Zemanovi, svědčí také aktivity z tábora dalšího nepostupujícího kandidáta, Pavla Fischera. Ten sice při minulé volbě ve finále podpořil Drahoše, ale Fischerovi příznivci se už do kampaně pro něj nezapojili. Tentokrát tvrdí, že za Pavla budou bojovat až do konce.

"Přestaňme se nimrat ve hříších mládí Petra Pavla, za které se mnohokrát omluvil. Jste tady ve velké míře katolíci a ke katolické církvi patří i odpuštění, Petr Pavel ve svém mládí udělal chybu, ale po roce 1989 chybu odčinil a sloužil demokratickému Západu," vyzývá například Jiří Baran ve skupině Pavel Fischer na Hrad, ve které se v posledních měsících scházeli jeho podporovatelé. Baran přitom Fischerovy příznivce upozorňuje, že před pěti lety volil jejich oblíbence i Petr Pavel.

K aktivizaci Fischerových podporovatelů přispívá i chování jeho samotného, který nejen jednoznačně podpořil Pavla hned po prvním kole, ale také začal dělal praktické kroky k tomu, aby mu skutečně pomohl. Fischer zavítal do Pavlova štábu ještě během sčítání hlasů a dal najevo, že chce pomoct k jeho zvolení. "Naše týmy nyní spolupracují na úpravě propagačních materiálů, přípravě společných prohlášení a dalších záležitostech. Naplánovali jsme společná setkání," oznámil Fischer.

Šéfka Pavlovy kampaně Pavla Nýdrle řekla, že s Fischerem se Pavel ještě sejde a budou spolupráci domlouvat. "Rozhodně to není tak, jak někteří píší na sociálních sítích, že by tato spolupráce nebyla," podotkla. Například ve středu budou natáčet společné video.

Podporu Pavlovi přislíbil i další nepostupující kandidát Marek Hilšer. Stejně jako při podpoře Drahoše před pěti lety dal najevo, že pomůže jakýmkoliv způsobem, o jaký si tým Pavla řekne.

Video: Bude to šílené, Babiš zkusí úplně všechno. Pavel musí přitvrdit, říká Tabery (17. 1. 2023)