Fischer vyzval k podpoře Pavla. Uznal porážku a nevyloučil třetí kandidaturu

Ani napodruhé Pavel Fischer v prezidentské volbě neuspěl. Po sečtení 90 procent hlasů byl na čtvrtém místě, uznal porážku a vyzval k podpoře Petra Pavla. Svého soupeře odjel pozdravit do štábu. Ve druhém kole voleb je podle něj potřeba spojit síly proti bývalému premiérovi Andreji Babišovi. Rozhodovat se bude o tom, aby Česko bylo v dobrých rukou, ty Babišovy za ně Fischer nepovažuje.

Do sečtení hlasů zbývá posledních pár desítek minut, ve štábu Pavla Fischera už je ale znát jasná prohra. Kandidát na prezidenta v prvním kole letošních voleb získal méně procent než před pěti lety, kdy pro něj hlasovalo 10,23 procenta voličů. Na třetím místě tenkrát figuroval za postupujícími Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem.

Fischer dorazil do volebního štábu těsně před půl třetí s rodinou. Přestože při příchodu odpověděl, že věří v postoupí do druhého kola, bere prohru sportovně. "Za výsledek, kterého jsme dosáhli, jsem rád. Chtěl bych poděkovat své rodině, voličům a sponzorům. Zároveň panu předsedovi Marku Bendovi a předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi, kteří mě přišli podpořit," řekl o šéfovi poslaneckého klubu a senátním předsedovi z ODS.

Vystrčil prohlásil, že podle jeho názoru odvedl Fischer velký kus práce. "Ve volbách nejde jen o to, kdo vyhraje, byť je to nejdůležitější. Jde také o to, co přinášíte za témata a zkušenosti, co lidem sdělujete. Kampaň Pavla Fischera byla velkým přínosem a zasloužila si větší ocenění, než se stalo," popsal.

Ve druhém kole podpoří Fischer, který je předsedou senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, generála Petra Pavla. Ten postupuje jako soupeř expremiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. "Za chvíli za Pavlem pojedu a setkáme se, naše týmy se právě domlouvají na konkrétním čase," uvedl na tiskové konferenci.

Ačkoliv jezdil často za voliči, byla Fischerova kampaň výrazně skromnější, než u tří hlavních favoritů voleb - Pavla, Babiše a ekonomky Danuše Nerudové. Už koncem prosince upozornila manažerka kampaně Alena Wagner, že štáb neměl tolik peněz, jako nejsilnější soupeři.

"Celou dobu se Fischer navíc věnoval své senátorské práci. Narozdíl od Babiše, který nebyl téměř na žádné schůzi sněmovny a jako snad jediný z 200 zákonodárců nepracuje ani ve výborech. To je naprostá nehoráznost," uvedl ve štábu poslanec Hayato Okamura z KDU-ČSL, který přišel senátora podpořit.

V politice bude Fischer pokračovat

Přestože Fischer už podruhé v prezidentské volbě neuspěl, v politické kariéře hodlá pokračovat. V minulosti byl šéfem politického odboru v kanceláři prezidenta Václava Havla, velvyslancem ve Francii, teď je jedním z nejviditelnějších senátorů. Na dotaz, zda bude kandidovat potřetí, odpověděl, že se nejprve musí poradit se svým týmem. Možnost ale nevyloučil.

Podobně to vidí jeho podporovatelé z řad politiků. "Je to ještě předčasné," uvedl Okamura. "Myslím, že by bylo moc dobře, aby byl především znovu zvolen senátorem a pokračoval ve své práci v bezpečnostním sektoru," sdělil.

Průzkumy předpovídaly Fischerovi zhruba pětiprocentní výsledek, získaný počet hlasů tak nepřekvapil. Těsně před volbami senátor své voliče nabádal k tomu, aby průzkumy nebrali vážně - právě proto, že před pěti lety svým výsledkem překvapil a stal se jedním ze skokanů roku. "V poslední době slyším, že bychom se měli řídit průzkumy nebo že bychom měli volit menší zlo. To je ale manipulace svobodné volby," prohlašoval.

V letošní volbě tomu ale bylo jinak. Žádná "tyrkysová revoluce", jak se přezdívalo neformálnímu hnutí na podporu Fischerovy kampaně, se letos nekonala. Senátor v průzkumech od začátku ztrácel na trojici nejsilnějších - Petra Pavla, Danuši Nerudovou a Andreje Babiše. Čelil tak výzvám, aby odstoupil a "přenechal" svůj hlas silnějším kandidátům. Odmítal to s tím, že má právo kandidovat a chce bojovat dál.