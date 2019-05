Číňané platí za víza méně než Češi. Zlevněte poplatky, vyzval Petříček velvyslance

Češi by mohli v budoucnu do Číny cestovat levněji, než tomu je doposud. O snížení poplatků za víza pro české občany požádal ministr zahraničí Tomáš Petříček čínského velvyslance v Praze Čang Ťien-mina během čtvrteční schůzky k aktuálním tématům česko-čínských vztahů. Řeč přišla také na údajné zrušení koncertů Pražské komorní filharmonie v Číně. Petříček velvyslance požádal o rychlé vyřešení záležitosti.

Podle ministerstva zahraničí dávají Češi za vízové a servisní poplatky potřebné pro cesty do Číny výrazně víc, než kolik platí čínští občané cestující do Česka. Vízové poplatky přijdou české občany mířící do Číny na 1600 až 2400 korun, zatímco Číňané zaplatí za podobný poplatek v přepočtu pouze kolem 1500 korun (viz tabulka níže). Další servisní poplatky pak Čechy vyjdou na 1100 až 2200 korun, čínští občané za ně zaplatí jen zhruba 720 korun.

Vízové a servisní poplatky Vízové poplatky pro cesty do Číny: Běžná žádost: 1600 Kč

Expresní žádost: 2200 Kč

Urgentní žádost: 2400 Kč Vízové poplatky pro cesty do Česka: 60 EUR, tj. cca 1500 Kč (stanoveno vízovým kodexem) Servisní poplatky pro cesty do Číny: Běžná žádost (4 pracovní dny): 1100 Kč

Expresní žádost (3 pracovní dny): 1600 Kč

Urgentní žádost (2 pracovní dny): 2200 Kč Servisní poplatky pro cesty do Česka: 12 EUR, tj. cca 720 Kč.

Petříček s velvyslancem jednal také o působení českých firem v Číně a o sbližování obchodu obou zemí. Česká republika se mimo jiné uchází o status partnerské země na druhém ročníku Čínského mezinárodního veletrhu dovozu, který proběhne v listopadu v Šanghaji.

Řeč přišla také na údajné zrušení koncertů Pražské komorní filharmonie v Číně. "Ministr Petříček zdůraznil, že by kultura měla být oddělena od politiky, a vzhledem k blížícímu se termínu realizace koncertů požádal čínského velvyslance o rychlé vyřešení této záležitosti," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva Robert Řehák.

O zrušení koncertů českých umělců v Číně mluvil během své návštěvy v Pekingu ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Rozhodnutí čínských úřadů podle něj plyne z reakce na některá prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba (piráti). Čína podmínila povolení k turné PKF - Prague Philharmonia kritikou postojů vedení Prahy, to však filharmonie odmítla.

Vedení pražského magistrátu v čele s Hřibem se do konfliktu s Čínou od nástupu nové koalice dostalo už několikrát. Na jeho budově například v březnu vyvěsilo tibetskou vlajku. Vedení také začalo s Číňany jednat o změně sesterské smlouvy Prahy a Pekingu, kterou vyjednala minulá koalice.

Zrušené turné v Číně? Ještě jednáme, ale jde o reakci na slova primátora, říká Otépka