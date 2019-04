U incidentu s Tchaj-wanem byl i Petříčkův náměstek. Nevěděl jsem, co chce, tvrdí

Příště podobné akce konzultujte s ministerstvem zahraničních věcí, reagovali minulý týden poslanci na incident, kdy musel zástupce Tchaj-wanu na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů pořádané ministerstvem průmyslu a obchodu. Jak přitom zjistil deník Aktuálně.cz, náměstek ministerstva zahraničí Martin Tlapa byl přímo na jednání. Dokonce to byl on, kdo čínského velvyslance nasměroval na kompetentní osobu, když si chtěl stěžovat. Tlapa však tvrdí, že netušil, proč chce Číňan s organizátorem akce hovořit.

"Čínský velvyslanec se ptal, jestli se může potkat s organizátorem, tak jsem ho přivedl, ale u jejich rozhovoru jsem potom nebyl. Neřešil jsem nic ohledně toho, jestli tam má někdo zůstat, nebo nemá," řekl Aktuálně.cz Tlapa, náměstek ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).

Tvrdí tak, že vůbec nevěděl, co chtěl čínský velvyslanec se zástupci ministerstva průmyslu řešit. A zdůrazňuje, že o rozhodnutí vykázat z akce ředitele Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře s ním nikdo nemluvil. "Paní ministryni Novákovou jsem potkal až na pódiu, takže jsem u toho nebyl. Nikdo se mě na nic neptal, nikdo se mnou žádné varianty ohledně toho, jak by se mělo postupovat, neřešil," vysvětlil Tlapa.

Čínského velvyslance dovedl za náměstkem ministryně průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem, který posléze začal stížnost řešit se zástupcem Tchaj-wanu Chung-I Wangem. Bärtl říká, že se role ujal, protože má s Tchaj-wanci velmi dobré vztahy. Wang se poté rozhodl odejít.

"Už minulý týden psali, že to na našich vztazích nic nezmění. Oni vědí, že jsem na Tchaj-wan jezdil už v době, kdy jsem na ministerstvu pracoval pro pana ministra Jana Mládka. A že jsem prosadil každoroční bilaterální hospodářské konzultace, kterým za českou stranu předsedám. To byl také důvod, proč jsem si dovolil se na něj (zástupce Tchaj-wanu) obrátit, protože máme nadstandardní vztahy," popsal Aktuálně.cz Bärtl.

Zároveň řekl, že se se zástupcem Tchaj-wanu domluvil, že se potkají později na obědě. Čínský velvyslanec podle něj nebyl přístupný racionálním argumentům. Redakce s Bärtlem mluvila minulý týden, nyní se už k událostem vyjadřovat nechce. Za incident od ministryně obdržel vytýkací dopis.

V rozhovoru pro úterní Hospodářské noviny se ho však zastal i sám ředitel tchajpejské kanceláře. "Pan Bärtl je velmi zdvořilý, známe se spolu a jsme velmi dobří přátelé. Myslím si, že v té situaci se cítil opravdu v rozpacích, i vzhledem k našemu přátelství. Když mě oslovil, ani mě nemusel vyzývat k odchodu. Řekl jsem mu, že vím, co mám dělat, protože vím, že je pod tlakem. Problém není u něj. On je ten člověk, který se mnou obratně vyjednával a úspěšně vyřešil problém. Potíž je spíš v tom, že dostal instrukci od ministryně. Na ministryni tlačil čínský velvyslanec," řekl deníku Chung-I Wang.

Akci přejmenujeme

Čínskému velvyslanci vadilo, že se tchaj-wanský zástupce účastní akce, která byla určená pro "diplomatický sbor". A Chung-I Wang nemá postavení velvyslance. Podle interního dokumentu ministerstva průmyslu, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici, se však pojmem diplomatický sbor chápe široká skupina zahraničních ekonomických pracovníků působících v Česku, nikoliv pouze velvyslanci.

Zástupce Tchaj-wanu se proto těchto akcí v minulosti pravidelně účastnil. Do budoucna ministerstvo průmyslu uvažuje o tom, že akci přejmenuje na "setkání s obchodními partnery".

I náměstek Tlapa se domnívá, že přejmenování akce by bylo na místě. "Myslím si, že nebylo šťastné, a to připustilo i ministerstvo průmyslu a obchodu, že to bylo označeno jako setkání s diplomatickým sborem. Navazuje to pocit, že to jsou diplomaté na nejvyšší úrovni. A tchajpejská kancelář tento statut nemá," řekl Tlapa.

Kdyby on řešil spor s velvyslancem, snažil by se mu vysvětlil, že to za diplomatický střet nestojí. "Ale nevím, jak by reagoval," připustil Tlapa.