Benative
16. 12. Albína
Domácí

Děsivý případ vězněného chlapce. Únosce viní policie z pokusu o vraždu

ČTK

Kriminalisté obvinili pětadvacetiletého muže, který podle nich věznil v chatce na Zlínsku pohřešovaného dvanáctiletého chlapce, z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody.

Do pátrání po nezvěstném chlapci nasadili hasiči i drony
Foto: JAN SALAČ / MFDNES + LN / Profimedia
Dnes dopoledne policisté doručí na krajské státní zastupitelství podnět k podání návrhu na vzetí stíhaného muže do vazby. V tiskové zprávě to uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. Na dotaz ČTK odpověděl, že obviněnému hrozí v případě prokázání viny a odsouzení až výjimečný trest.

„Toto jsou zároveň v podstatě poslední informace, které budeme v nejbližší době k případu zveřejňovat, a to nejen s ohledem na věk oběti, ale také s ohledem na respektování soukromí chlapce a jeho nejbližších,“ uvedl Jaroš.

O případném vzetí obviněného muže do vazby by měl rozhodovat zlínský okresní soud. Jeho mluvčí Petr Prokopius dnes dopoledne ČTK řekl, že takový návrh od krajského státního zastupitelství na soud dosud nedorazil. Zda a kdy se vazební zasedání uskuteční, tedy ještě není zcela jasné. „Předpokládám, že jej kolegyně nařídí na zítra (středu),“ řekl Prokopius.

Chlapec z Halenkovic byl pohřešovaný od čtvrtka 11. prosince, kdy ráno nedorazil do školy ve Zlíně. V Halenkovicích a okolí po něm v dalších dnech pátraly stovky lidí. Policie v neděli poté, co hocha našla, uvedla, že byl zřejmě unesen a vězněn v chatě v sousední Žlutavě na Zlínsku. Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policisty. Policie v souvislosti s případem zadržela jednoho muže. Hoch byl podle policistů v pořádku.

Policisté dnes zároveň znovu vyzvali média a veřejnost, aby již nešířily osobní a citlivé chlapcovy údaje, a to včetně jeho fotografií. „V současné době k tomu už opravdu nikdo nemá žádný opodstatněný zákonný důvod. Ještě jednou upřímně děkujeme všem, kteří se na několikadenním pátrání po chlapci jakkoliv podíleli,“ doplnil policejní mluvčí.

