ČSA se budou vyhýbat Bělorusku, Česko pozastaví provoz běloruských aerolinek

Dluh obyvatel ČR vzrostl ke konci letošního prvního čtvrtletí meziročně o 179 miliard Kč na 2,67 bilionu korun. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, které provozuje CRIF - Czech Credit Bureau.

Důvodem je rekordní nárůst dluhu na bydlení, který se za poslední rok zvýšil o 189 miliard na 2,18 bilionu korun. Naopak objem dluhu z úvěrů na spotřebu meziročně klesl o deset miliard. Stalo se tak teprve podruhé za posledních šest let. Celkový objem dluhu rostl nejvíce u lidí ve věku 30 až 34 let a 45 až 54 let. Jediná kategorie, u které se celkový dluh snížil, jsou mladí lidé do 24 let.

"Za vysokým růstem dluhu na bydlení stojí především rekordně vysoký zájem o hypoteční úvěry v letošním prvním čtvrtletí, ale také velmi silný závěr roku 2020. Svoji roli hraje také fakt, že přetrvává zájem o nemovitosti především v Praze, kde jsou jejich ceny vyšší než v ostatních krajích," uvedla výkonná ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná.