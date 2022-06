Covid byl loni nejčastější příčinou úmrtí, podlehla mu téměř pětina všech zemřelých

Zákonná povinnost přimíchávat biosložku do pohonných hmot od pátku skončí. Stejně tak se například omezí okruh silničních vozidel, která podléhají silniční dani. Zákon také zvýhodní používání služebních nízkoemisních vozidel. V účinnost vstupuje novela zákona o daních z příjmů a dalších zákonů, která tyto změny zavádí. Vláda ji Parlamentu předložila na jaře v reakci na růst cen pohonných hmot a energií. Předloha také o dva roky odkládá povinnost vyměnit staré kotle na uhlí.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na jaře řekl, že zrušení povinného přimíchávání biosložky do nafty povede k jejímu zlevnění 1,50 až dvě koruny na litr. Vláda také uvedla, že dodavatelům pohonných hmot ubude administrativa spojená vykazováním, že povinnost plní. Kromě toho Parlament již dříve schválil vládní návrh na dočasné snížení spotřební daně u benzinu a nafty o 1,50 Kč na litr. Snížení daně zatím platí do konce září, ministr Stanjura ale nevylučuje, že by mohlo být trvalé. U benzinu trvalé snížení nebo prodloužení podle něj vláda neplánuje.