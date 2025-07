Rusko nasadilo tu „nejohavnější“ kartu. Do první linie posílá syny proti otcům

„Zlomili mi žebro, rozbili mi obličej...“ Tak popisuje sedmnáctiletý Anatolij chvíli, kdy ho ruské jednotky odvedly přímo ze školy v okupovaném městě na jihu Ukrajiny. O týden později, těsně před osmnáctinami, dostal povolávací rozkaz do ruské armády. Neměl jinou volbu než sloužit.

Anatolij je jedním z tisíců dětí, které se staly obětí tichého, ale systematického zločinu. Rusko podle oficiálních údajů od února 2022 uneslo více než 19 500 ukrajinských dětí z okupovaných území. Nejde přitom jen o sirotky, jak tvrdí Moskva - většina dětí má žijící rodiče či příbuzné. Mnohé byly odebrány z domovů, škol nebo dětských domovů za doprovodu ozbrojených složek.

Podle ukrajinských úřadů se do bezpečných oblastí zatím vrátilo pouze 1366 dětí. O ostatních se buď neví vůbec nic, nebo se nacházejí v systému, který jim odepřel původní jméno, jazyk i národní identitu a připravuje je na život vojáka Ruské federace.

Válka, která začíná na školní chodbě

V Ruskem okupovaných částech Ukrajiny se během posledních let vytvořil propracovaný systém indoktrinace, asimilace a militarizace dětí. V mnoha případech se děti nejprve přesunou, často pod záminkou rekreace nebo lékařské péče, do tzv. integračních táborů, odkud putují do sirotčinců, vojenských škol nebo do adopce v ruských rodinách.

Jednou z hlavních institucí tohoto systému je Republikový kozácký kadetský sbor v Luhansku. Do něj nastupují chlapci už od páté třídy, tedy ve věku kolem 10 let. Procházejí zde výcvikem v ovládání dronů, nabíjení a rozkládání zbraní, učí se vojenské taktice i ruské "patriotické" historii. Po maturitě míří většina z nich buď do armády, nebo na vojenské akademie.

"Každý rok od nás odchází asi 50 kadetů. Naším cílem je vychovat budoucí obránce vlasti," prohlásil ředitel sboru Andrij Ustynskych, který osobně podepsal dohodu o spolupráci s ruskou bojovou jednotkou Terek. Ukrajinský soud ho v nepřítomnosti odsoudil ke 14 letům vězení za vlastizradu a porušení válečných zvyklostí.

Kariérní nabídka

Systém se zaměřuje především na dospívající chlapce mezi 15 a 18 lety - tedy ve věku, kdy jsou zranitelní, snadno ovlivnitelní a často bez přímé ochrany rodičů. Právě v tomto období jim ruský režim nabízí "životní dráhu" obránce vlasti.

Například dvanáctiletý Oleksandr a čtrnáctiletý Vladyslav z Luhanska se ocitli v těžké životní situaci poté, co jejich otec, který syny vychovával sám, odešel do války a ruský poslanec Viktor Vodolackij jim během návštěvy kadetského sboru slíbil, že půjdou v jeho stopách a brzy se s ním setkají na frontě. "Mluvil jsem s nimi a řekl jim, že pokud se budou dobře učit, stanou se opravdovými obránci Ruska," prohlásil Vodolackij do kamer.

Indoktrinace ale začíná už dříve. Ve školách se místo ukrajinštiny učí podle ruských osnov. Místo učebnic dějepisu se oslavují válečné hrdinské činy ruských vojáků. Každé pondělí se konají tzv. Hovory o důležitém - pravidelné ideologické lekce o věrnosti státu, nebezpečí Západu a správnosti "speciální vojenské operace".

Junarmija: armáda dětí

Součástí militarizace je i státem řízená mládežnická organizace Junarmija (Mládežnická armáda), kterou spustilo ruské ministerstvo obrany už v roce 2016. Děti do ní mohou vstoupit od osmi let. Přísahají věrnost Rusku, učí se ovládat střelné zbraně, absolvují výcvik s výbušninami a drony.

Podle satelitních snímků se na některých základnách Junarmije - například v okupovaném Melitopolu - nachází i zákopy a cvičiště pro simulovaný boj. Děti se zde učí stejně jako rekruti: budíček v šest ráno, střelba, taktika, odpolední výcvik v terénu.

Výzkum GLOBSEC ukazuje, že zhruba 20 procent dětí, které projdou tímto systémem, je později zařazeno do výběrových programů napojených na FSB, ministerstvo vnitra nebo ruskou gardu.

Děti, které v systému zůstanou několik let, často končí přímo na frontě. Příběh patnáctiletého Illji Moskvitina, člena Junarmije z Doněcké oblasti, přinesl web United24. Illja zemřel v roce 2022 po výbuchu nášlapné miny. Taktéž Ivan Šifman, absolvent stejného systému, se přidal k tzv. Lidové milici DLR a padl v boji u Doněcka. Další člen Junarmije, Dmytro Kotov z Krymu, sloužil na palubě výsadkové lodi Novočerkassk a zemřel při operaci Černomořské flotily.

Zločin, který svět zatím neumí pojmenovat

Přestože deportace dětí je podle mezinárodního práva považována za válečný zločin, současné právní rámce zatím nezahrnují militarizaci a ideologickou indoktrinaci dětí jako zločin proti lidskosti. Právnička Kateryna Raševská to považuje za zásadní chybu.

"Vidíme zde útok na samotnou podstatu dětství - a snahu přepsat ukrajinskou národní identitu přímo v myslích dětí," vysvětluje pro web Ukrajinska pravda. "Je to forma kulturní genocidy."

Rusko se přitom nijak netají tím, že jde o státní politiku. Od roku 2024 musejí všechny školy, včetně těch na okupovaných územích, zřídit kadetské nebo armádní třídy. Nové dekrety umožňují pečovatelům odebrat ukrajinské občanství dětem na základě rozhodnutí školy nebo úřadu.

Budoucnost podle Putina

V červnu 2025 byla ve Štrasburku slavnostně podepsána dohoda o zřízení Zvláštního tribunálu pro zločin agrese proti Ukrajině. Pro Kyjev je navrácení deportovaných dětí jednou z nepřekročitelných podmínek jakékoli budoucí mírové dohody. Jenomže zatímco diplomaté hledají řešení, na východě Ukrajiny už děti v ruských uniformách nabíjejí zbraně.

