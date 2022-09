Vy stě olizoval zlatokopky? Víte, že Orbán je jako Havel? Co také zaznělo ve sněmovně

"Tady je vláda, kdy žádný člen vlády není ani obviněn, ani trestně stíhán, ani nemá soud. Tady je předseda hnutí ANO, kde všichni sedí, šoupou nohama, nedovolí si říct žádnou kritiku vůči svému bossovi, protože on je sem do té sněmovny vytáhl, on jim to místo dal, on o tom rozhoduje."