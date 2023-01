Začíná slepá fáze voleb. Souboj o Hrad rozhodnou outsideři, televize i počasí

Už v pátek dvě hodiny po poledni se otevřou volební místnosti a Češi půjdou vybírat prezidenta na příštích pět let. Na postup do druhého kola má největší šanci expremiér Andrej Babiš z ANO, přestože průzkumy ukazují vyrovnanou podporu všech tří hlavních favoritů. Tedy Babiše, Petra Pavla i Danuše Nerudové. Aktuálně.cz analyzuje hlavní faktory, které rozhodnou, kdo se do finále dostane.

Po deseti letech opouští prezidentský úřad Miloš Zeman a souboj o jeho nástupce je nebývale vyrovnaný. Na čele se drží tři hlavní favorité, kterým průzkumy předpovídají kolem 25 procent hlasů. Každá maličkost s podporou voličů pohne, a na dvou místech pro druhé kolo se tak Pavel, Nerudová i Babiš střídají. Od úterý se průzkumy nesmí zveřejňovat, v nejvypjatější části kampaně tak nepůjde sledovat změnu voličské podpory.

Nebude tak možné pozorovat, co s preferencemi udělá nedělní odstoupení Josefa Středuly. Odborový šéf se v závěru debaty České televize vzdal kandidatury a vyzval své voliče k podpoře Nerudové. K urnám půjdou lidé v pátek a v sobotu, případné druhé kolo následuje o dva týdny později.

O hlasy se bude ucházet osm kandidátů, jen třem z nich ale průzkumy dávají reálnou šanci. V neděli a v pondělí agentury zveřejnily tři poslední průzkumy. Všechny se shodují, že Nerudová za dvojicí Babiš a Pavel mírně zaostává.

Pro zbývající pětici je postup do druhého kola vysoce nepravděpodobný. S výrazným odstupem následují senátor Pavel Fischer, poslanec Jaroslav Bašta, senátor Marek Hilšer, podnikatel Karel Diviš a lékař Tomáš Zima. Fischer s Hilšerem na prezidenta kandidovali už před pěti lety.

1. Babiš má výhodu v prvním kole, soupeři ve druhém

Přestože jsou rozdíly mezi hlavními favority na úrovni statistické chyby, jejich šance pro první kolo nejsou úplně stejné. Nejblíže k postupu má Babiš, který se může spolehnout na stabilní voličskou základnu. "Zhruba 25 až 30 procent hlasů má jistých," říká analytik Jan Burianec z agentury STEM/MARK.

Babišovo volební jádro podle posledního průzkumu agentur Kantar a Data Collect čítá 17 procent voličů. Jsou to ti, kteří jsou zcela přesvědčeni o jeho volbě. U Pavla to je jen 11,5 procenta, u Nerudové sedm. Pavel i Nerudová navíc oslovují podobné voliče. Podle lednového průzkumu STEM takřka dvě třetiny jejich příznivců připouští, že by volili i toho druhého. Je proto nepravděpodobné, že by mohli výrazně posílit oba, hlasy navíc by získali na úkor druhého.

Babiš naopak zaostává ve schopnosti oslovit jiné než své skalní voliče. Jako případnou volbu ho na začátku ledna zvažovalo jen 30,5 procenta voličů, Pavla 38,5 a Nerudovou 34,5 procenta lidí. Pro druhé kolo, kde je nutné získat nadpoloviční většinu, je to expremiérova nevýhoda. Pro Pavla a Nerudovou tak může být druhé kolo snazší než první.

2. Pěkné počasí nahrává Babišovi

Průzkumy provedené kolem Vánoc uvádějí, že pětina až třetina voličů ještě není rozhodnutá. "Skládají se ze dvou skupin. První tvoří příznivci Pavla, Nerudové, Fischera a Hilšera. Váhají, komu z nich hlas hodí. Druhý tábor tvořili spíše vlažní levicoví voliči, kteří zvažovali Babiše, Baštu a - než odstoupil - také Středulu," říká analytik Burianec.

Z průzkumů také plyne, že by letos mohlo volit rekordní množství lidí. Podle posledního šetření Medianu chce k urnám dorazit 77 procent voličů, o 15 procentních bodů více než v roce 2018. Jenže právě účast dokážou průzkumy predikovat jen obtížně. Lidé tvrdí, že volit půjdou, ale nakonec nedorazí. "Může být hezké počasí nebo sníh a lidé radši vyrazí na hory," připomíná Burianec.

Obecně přitom platí, že vyšší účast by prospěla Pavlovi a Nerudové. Přišli by i lidé, kteří podporují je. Babišovi věrní naopak chodí za jakýchkoli podmínek. Mezi těmi, kdo nevolí tak často, expremiér tolik příznivců nemá.

3. Rozhodnout mohou debaty. Babiš hraje vabank

Ti, kdo ještě váhají, si mohou vybrat podle televizních debat, které kandidátům umožňují oslovit miliony voličů. Už v neděli diskutovali v České televizi všichni uchazeči kromě Babiše, který pozvání nepřijal. Pavel s Nerudovou čelili dotazům na svou minulost. Bývalý náčelník generálního štábu vysvětloval své působení v předlistopadové KSČ, exrektorka Mendelovy univerzity se vyjadřovala ke zjištěným pochybením na brněnské škole. Vyhrocené výpady protikandidáta Diviše odráželi zdrženlivě.

Babiš přijde pouze do debaty v televizi Nova, kde se v předvečer voleb utká s Nerudovou a Pavlem. "Lidi mě znají, jsem v politice deset let. Vědí, co ode mě čekat. Chtěl jsem jít do dvou televizí, ale můj tým řekl, že mám jít jen do jedné," řekl Babiš minulý týden.

Protože expremiér není zdatným řečníkem, chápe politolog Miloš Gregor z brněnské Masarykovy univerzity jeho krok jako rozumný vabank. "V České televizi by mu hrozily nepříjemné otázky. Možná si vyhodnotil, že na Nově riziko není tak velké," říká. Výhodný je i čtvrtek večer. "Babiš je hodně emotivní. Bude jen málo času, aby se před začátkem voleb rozebíral jeho případný nepovedený nebo zavádějící výrok," připomíná Gregor.

Tématem debaty může být i Babišův soud. V pondělí ráno soudce Josef Šott expremiéra nepravomocně osvobodil v kauze padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo.

4. Jak ohrožují silnou trojici outsideři

Důležité bude i to, jak se v debatách zadaří pětici zbývajících kandidátů. Mohou oslabit každého z vedoucí trojice. Podle STEM třetina lidí zvažujících volbu Pavla připouští i hlasování pro Fischera. Stejná část přemýšlí o Hilšerovi. Podobný překryv s oběma senátory má i Nerudová. Kdyby se Fischerovi s Hilšerem podařil závěr kampaně, mohli by získat hlasy lidí, kteří by jinak volili hlavní favority.

Podobné starosti má i Babiš, kterého však po Středulově odstoupení výrazně ohrožuje pouze Bašta. Tomu v posledních průzkumech rostly preference, podle Kantaru má nyní sedmiprocentní podporu. Více než polovina lidí, kteří zvažují jeho volbu, přemýšlí i o Babišovi. "Bašta vede intenzivní kampaň, zviditelnit se ho snaží i SPD. V médiích se probírá jeho slib, že po nástupu do funkce odvolá vládu, ačkoliv by to bylo protiústavní," říká politolog Gregor.

Favorizovanou trojici od sebe dělí jen pár procentních bodů, právě hlasy, o které je připraví zbývající kandidáti, mohou rozhodnout o jejich vypadnutí v prvním kole.

Video: Chtěl jsem jít do dvou debat, můj tým mi řekl, ať jdu jen do jedné, vysvětluje Babiš (5. 1. 2023)