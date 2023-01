Neruda chce zůstat u práva, Pavlová pomoct samoživitelkám, řekli v debatě partnerů

Pět manželek a jeden manžel kandidátů na prezidenta se v pátek večer potkalo na jednom pódiu. V Pražské křižovatce představili, jak by si svou roli první dámy či prvního pána představovali a jak moc by do vykonávání funkce svým partnerům mluvili. "Řekl bych jí svůj názor, ale ona si stejně dělá, co chce," řekl například Robert Neruda. Dana Baštová a Monika Babišová účast odmítly.

První dáma je role s velkým neformálním vlivem. V pátek večer se v centru Prahy v kostele sv. Anny sešlo šest partnerů kandidátů na prezidenta. Divákům představili, jak by svou roli vnímali. Aktivně se zapojovat by chtěli všichni.

"Byla jsem samoživitelkou, prošla jsem si rozvodem. Rozvodovost narůstá, samoživitelky jsou na tom dnes hůř, než jsme byly kdysi my. Strašně ráda bych v této oblasti působila, ukazovala těmto ženám místa, kde jim dokáží pomoci a kde ta pomoc funguje," řekla v debatě nazvané První dámy (a pán) mezi námi pořádané Asociací společenské odpovědnosti Eva Pavlová, manželka Petra Pavla. Manželovi by prý ale do práce příliš nemluvila.

To právník Robert Neruda by manželce Danuši Nerudové svůj názor řekl. "Ale ona si stejně dělá, co chce," dodal. V roli prvního pána by mu bylo nejbližší věnovat se právnímu poradenství zdarma. Chtěl by tak dál pokračovat v platformě Rozumné právo, kterou tvoří expertní skupina právníků. Bez nároku na honorář poskytují vládě a poslancům oponenturu k jejich návrhům zákonů. "Pro mě je prioritou plnit roli prvního gentlemana. Pokud by zbyl čas, rád bych zůstal v kontaktu s mým oborem. Pokud soutěžní právník neradí, vypadne z oboru," vysvětlil.

Jeho žena při kampani často čelí otázkám, zda by její manžel nebyl jako spoluvlastník jedné z největších českých právnických kanceláří Havel & Partners ve své nové roli ve střetu zájmů. Neruda to odmítá. Jako manžel prezidentky by trval na tom, aby se firma neucházela o žádné zakázky hradní kanceláře.

Spolu s Pavlovou a Nerudou se debaty zúčastnily i Klára Fischerová, Monika Hilšerová, Dana Středulová a Aneta Zimová. Monika Babišová a Dana Baštová nedorazily.

I ostatní zúčastněné odpovídaly na otázky, zda by se i v roli první dámy věnovaly své práci. Hilšerová by lékařkou zůstala i nadále. "Ráda bych byla aktivní první dámou, ale nevylučuje se to s ponecháním zaměstnání. Mohlo by se to doplňovat," představila Hilšerová. Jako první dáma by se ráda věnovala charitě a přes sociální sítě propagovala různé sbírky.

Právnička u hasičského záchranného sboru Středulová je připravena práci opustit. Líbilo by se jí Hrad více otevřít lidem a uspořádat akce typu dne otevřených dveří s první dámou, aby se veřejnost mohla lépe seznámit s touto rolí. "Představa, co první dáma dělá, je pořád obestřena tajemstvím. Já bych to chtěla otevřít. Pojďme strávit den s první dámou," navrhla.

Pavlová je zastupitelkou v malé obci Černouček na Litoměřicku, kde s manželem žijí. Na otázku, jestli by se zastupitelského křesla vzdala, odpověděla neurčitě. Řešila by to až ve chvíli, kdy by situace nastala. Podplukovnicí v záloze by zůstala a v případě potřeby by ji armáda mohla povolat.

Fischer zavelí medovým basem a všichni poslechnou

Partneři kandidátů řešili také odlehčenější témata. Třeba kdo u nich doma rozhoduje. "Když tatínek zavelí basem, většinou všichni poslechnou. To není drsný hlas, to je medový bas," usmívala se Klára Fischerová. Neruda pobavil diváky, když řekl, že doma mu zůstaly dvě děti a pes, takže má ještě spoustu lidí, o kterých může rozhodovat. Pavlová rozesmála diváky i manžela přiznáním, že se ho doma v souvislosti s kandidaturou zeptala, jestli se "nepos*al".

Většina diskutujících také mluvila o síle sociálních sítích. Zaskočili je negativní reakce a během kampaně se od nich buď úplně odpojili, nebo jsou na nich méně. Shodu našli i ohledně televizních debat. Vadí jim, že televize samostatně vysílají debatu favoritů a těch ostatních. "Téměř všechna média dělí kandidáty na ty lepší a horší. To mě mrzí, jako společnost nemáme možnost srovnat si všech devět kandidátů společně," nechala se slyšet Aneta Zimová.

Diváci, kteří do Pražské křižovatky v pátek večer dorazili, po skončení akce Aktuálně.cz popsali, že debata pro ně byla zajímavým doplněním. Udělali si díky ní ucelený obraz o prezidentských kandidátech, ale v rozhodování je neovlivnila. Nejpozitivnější ohlas sklidila Hilšerová. Podle nich reagovala nejvtipněji a nejpohotověji.

