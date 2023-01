První kolo by podle STEM těsně vyhrál Babiš. Ve druhém by ho porazil Pavel i Nerudová

Poslední průzkumy veřejného mínění naznačují, že volba prezidenta příští pátek a sobotu bude velmi vyrovnaná. Výrazný náskok v čele si udržuje trojice Andrej Babiš, Petr Pavel a Danuše Nerudová. Jeden z nich se stane s největší pravděpodobností novým prezidentem. Volební model STEM pro CNN Prima News favorizuje jako vítěze prvního kola Andreje Babiše, který by ale v druhém kole prohrál.

Prezidentské volby by v prvním kole podle modelu vyhrál Andrej Babiš s 27,9 procenta před Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou. Od prosince si Babiš a Nerudová pohoršili, Pavel naopak posílil. Do druhého kola by s Babišem postoupil Pavel s 22,7 procenty. Na třetím místě by skončila Nerudová s 21,4 procenty.

Na čtvrtém místě by se s obrovským odstupem umístil senátor Pavel Fischer s 6,4 procenta voličů. Jaroslav Bašta by získal 5,4 procenta, Marek Hilšer 3,4 procenta, Josef Středula tři procenta hlasů a přes procento lidí by volilo Karla Diviše a Tomáše Zimu.

Při srovnání s prosincovým průzkumem STEM pro CNN Prima News si Babiš i Nerudová pohoršili zhruba o dva procentní body, naproti tomu Pavel si připsal 3,7 bodu. U ostatních kandidátů se zvýšila podpora u Bašty, který by nyní proti prosinci získal o 2,5 bodu více hlasů. Vedle toho Hilšer by měl v prvním kole o 1,7 bodu méně než v prosinci a Středula přibližně o bod méně.

Podle průzkumu by ve druhém kole při účasti 69 procent lidí získal Petr Pavel 57 procent hlasů, zatímco Andrej Babiš 43 procent. Podobně by proti Babišovi uspěla Danuše Nerudová.

Pokud by se do druhého kola dostal Pavel s Nerudovou, projevila by se podle autorů průzkumu velká nerozhodnost mezi oběma voličskými tábory, oba mají stejnou šanci získat prezidentskou funkci.

"Duel Petra Pavla s Danuší Nerudovou by pravděpodobně vedl k podstatně nižší volební účasti ve druhém kole. Doma by zůstali především podporovatelé Andreje Babiše z prvního kola, ale též část voličů obou kandidátů, pro které není podstatné, který z nich by se měl stát prezidentem," doplnili autoři průzkumu.

Průzkum agentura provedla mezi dvěma tisíci Čechů staršími 18 let v době od 2. do 4. ledna a voleb by se zúčastnilo 68 procent voličů.