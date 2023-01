Jako prezident odvolejte vládu, slyšel Babiš. Nemůžu, půjdu ale po ní, slíbil v kině

Z lavice obžalovaných v kauze Čapího hnízda zamířil Andrej Babiš na předvolební mítink do Kladna. Jeden z hlavních favoritů prezidentské volby se mohl přesvědčit, že má na své straně především starší lidi, kteří zaplnili kulturní sál a prohlašovali, že ho budou volit v každém případě. Expremiérovi z ANO tleskali a žádali po něm, aby v případě zvolení zasáhl proti vládě Petra Fialy z ODS.

Na první pohled by se mohlo zdát, že v kladenském kině Hutník je hitem středečního večera americký velkofilm Avatar. Proud lidí ale míří o patro výš, než je sál, kde se bude promítat. Se svojí talkshow Řeknu vám úplně všechno přijel prezidentský kandidát Andrej Babiš z hnutí ANO. Většina převážně starších návštěvníků je rozhodnutá volit hlavou státu právě jeho. Sešlo se jich tu zhruba tři sta.

"Máme ho rádi už řadu let. Udělal pro lidi mnoho dobrého," říká Ladislava a její kamarádka Helena přitakává. "Pozval nás na Čapí hnízdo, moc se nám tam líbilo, máme s tím i fotku," dodává s tím, že Babiš musí vyhrát, protože v den voleb má ona narozeniny. "To by byl největší dar," přeje si. K urnám půjdou lidé 13. a 14. ledna, případné druhé kolo následuje o dva týdny později.

Někteří z návštěvníků přiznávají, že na Babiše chodí opakovaně. Bývalý předseda vlády objíždí Česko od chvíle, kdy byl před rokem a půl zvolen poslancem. Ve sněmovně bývá k vidění minimálně, hlasování se účastnil jen v 15 procentech, nepřetržitě ale jezdí za voliči. Za 14 měsíců od voleb objel 320 mítinků a nacestoval přes 16 tisíc kilometrů.

Ať uprchlíci nezneužívají dávky

Přestože byl Babiš před kladenským mítinkem u soudu jako obžalovaný z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo, nepůsobí na mítinku nijak unaveně. Po krátkém úvodu na téma novoročních předsevzetí se pouští do dlouhého monologu. Zdůrazňuje, jak lidem pomáhá jeho Nadace Agrofert, a kritizuje vládu Petra Fialy z ODS. Vyčítá jí, že nezvládá krotit vysoké ceny energií. "Vy jste dnes nějak rozjetý," reaguje moderátor, poslanec ANO Aleš Juchelka.

Podle posledního průzkumu agentury Median by svůj hlas Babišovi dalo 28,5 procenta voličů. Generála ve výslužbě Petra Pavla by volilo 28,7 procenta, ekonomku Danuši Nerudovou 25,1 procenta. Rozestupy tří favoritů jsou těsné, rozdíl je pod úrovní statistické chyby.

3:11 Mezi těmi, kteří se fotili v Kladně s Andrejem Babišem, vyčnívali. Na první pohled patřili k nejmladším. Aktuálně.cz proto zajímalo, jestli ho volí. | Video: Radek Bartoníček

Dlouhý proslov bývalého premiéra a ministra financí lidem v kladenském kině zjevně nevadí. Často zazní potlesk, nejslabší je při hodnocení války na Ukrajině. "Každá válka končí u stolu. Je na světových lídrech udělat maximum, aby skončila. Nejlepší by bylo, kdyby Putin odešel," říká na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina, jehož vojska loni v únoru na Ukrajinu vpadla. "Hlavně je ale třeba hledat řešení, aby neumírali lidi," prohlásí. Část sálu se k potlesku nepřidá.

Větší potlesk zazní, když Babiš popisuje situaci ukrajinských uprchlíků v Česku. Hned začne mluvit o tom, že musí pracovat a nesmí zneužívat sociální dávky. "Vláda o nich nemá přehled. Někdo je tu přihlášený, bere podporu, ale nežije tady, nebo bere podporu v Německu," tvrdí.

Podle dat ministerstva práce v Česku ke konci listopadu pracovalo 98 tisíc lidí z Ukrajiny, kteří utekli před válkou. Počty zaměstnaných uprchlíků dlouhodobě rostou, počty příjemců humanitární dávky klesají.

Jednoznačně dominují otázky kritické k vládě Petra Fialy. Přítomní by si přáli, aby Babiš jako prezident odvolal vládu nebo alespoň některé ministry. Expremiér odpovídá, že prezident takové kompetence nemá, a odmítá tvrzení svého soupeře Jaroslava Bašty, který tvrdí opak.

Na tom, že bude oponentem Fialovy vlády, ale Babiš svoji kampaň staví. Zdůrazňuje, že by zastupoval miliony nespokojených občanů. Protivládní vizuál vidí lidé na obřím promítacím plátně. "Prezident může dávat návrhy zákonů, jako je dáváme v opozici, může mluvit s premiérem a dostat vládu pod tlak," předesílá Babiš.

Když přijde řeč na vládní boj s dezinformacemi, připomíná cenzuru v komunistickém Československu. "Nedovedu si představit, že by se to vrátilo," dává za pravdu tazateli, který má pocit, že se vytrácí svoboda slova. Nijak nezmiňuje, že v Česku mohou média svobodně publikovat téměř cokoliv. Policie zasahuje teprve v případech, kdy někdo vyzývá k násilí, schvaluje ho, nebo šíří poplašné zprávy.

Co znamená to Sorry jako?

Přestože je v centru pozornosti Babiš, klíčové slovo má Tünde Bartha. Někdejší šéfka Úřadu vlády, která expremiérovu kampaň organizuje. Na místo dorazila dříve než on a od začátku akci řídí. "Alešku, můžete jít," oslovuje Juchelku, kterého na pódium doprovází Babiš.

Během večera se snaží jednat s protestujícím, který pod pódiem stojí s cedulí upozorňující na Babišovo členství v někdejší Komunistické straně Československa a na jeho spolupráci se Státní bezpečností. Nakonec muž ustoupí na okraj pódia a celou dobu svítí v potemnělém sále na ceduli baterkou.

Bartha je slyšet i po skončení show. Když chce Babiš budovu opustit, zastaví ho. "Poděkoval jste tady lidem?" ptá se a vrací expremiéra zpět. Ten podá několika lidem ruku, děkuje a teprve pak může do auta. Lidé se svěřují, jak se jim opět líbil a že nemají důvod volit někoho jiného. Do prvního kola prezidentských voleb má před sebou Babiš ještě talkshow v Brně.

"Bylo to hezké a úsměvné. Máme ho rádi," říká Pavel Brejcha. Jeho slova umocňuje romantická hudba, která hraje po odchodu aktérů ze sálu. "Už dlouho jsem toužila jít na jeho mítink, ale na Kladně nikdy pořádně nebyl," přitakává Dagmar Pitelková, která je přesvědčena, že Babišovi nejde o peníze, ale o lidi. Stejně jako další žena, která se ptá: "Co znamená na kšiltovce to Sorry jako?"