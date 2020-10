Co jste udělal vy, měl udělat Plaga, chválil Babiš Feriho a káral ministra školství

Jen výjimečně se stává, že by premiér Andrej Babiš pochválil opozičního poslance. Ve čtvrtek ale předseda vlády při interpelacích pochválil poslance TOP 09 Dominika Feriho za to, jak na svém Instagramu informuje stovky tisíc lidí o opatřeních ohledně koronaviru. Zároveň Babiš připustil, že informování vlády není nejlepší a kritizoval ministra školství Roberta Plagu.

Čtvrteční interpelace poslanců na předsedu vlády Andreje Babiše byly tentokrát očekávané ještě s větším napětím než kdykoliv dříve. Babiš totiž na interpelace často nechodí, a navíc ještě nikdy nebyla země v tak krizové situaci vzhledem ke stále rostoucímu počtu nakažených, hospitalizovaných i umírajících. Opoziční poslanci proto měli na Babiše připravenou celou sérii kritických dotazů, na které premiér obvykle reagoval popuzeně či odmítavě. Jedna jeho odpověď se ale zcela lišila.

Když poslanec TOP 09 Dominik Feri kritizoval Babiše za to, že vláda nezvládá informovanost ohledně covidu a chybí jí web, na kterém by byly lidsky poskytované informace, Babiš mu dal za pravdu a přiznal částečné selhání své vlády. Zároveň Ferimu poděkoval za to, že na svém Instagramu dobře informuje veřejnost a pozval ho na Úřad vlády, aby společně zapracovali na vládní strategii. "Když máte čas, zítra ve 12.00 vás rád přivítám na Úřadu vlády," prohlásil Babiš k Ferimu.

Instagram Dominika Feriho sleduje přes 733 tisíc lidí. Žádný jiný český politik nemá na této sociální síti tolik sledujících. Feri navíc oslovuje velké množství mladých lidí, kteří často veřejné dění sledují jedině přes jeho zprávy na Instagramu. V posledních měsících se zaměřil především na informování o opatřeních proti šíření koronaviru, publikuje velmi jasné, stručné a graficky srozumitelné informace.

Než Babiš ve čtvrtek odpoledne při interpelacích pozval Feriho na Úřad vlády, musel si nejdříve vyslechnout Feriho kritiku a také doplňující dotaz, protože premiér původně neodpověděl na to, na co se ho Feri ptal.

Po půl roce by vláda mohla začít konečně připravovat web s rozumně a prakticky vysvětlenými dotazy. Těším se na zítřejší jednání s premiérem a @vdzurilla na Úřadu vlády a snad se to konečně hne. pic.twitter.com/S8W26GgtX0 — Dominik Feri (@DominikFeri) October 22, 2020

"Pane poslanče, já jsem viděl váš Instagram a je to úžasné. Je to skvělé. A já vám děkuju a gratuluju," byla první slova Babiše k Ferimu. Takový úvod je u premiéra skutečně naprosto výjimečný. Že by někomu děkoval a chválil ho, to se v Poslanecké sněmovně nestává. Babiš také mluvil o tom, jak Feriho sledují lidé z Úřadu vlády. "Přišli za mnou mí kolegové a mluvili o tom, jak dcera paní ředitelky úřadu sleduje váš Instagram. A já jsem řekl, proč to nedělá ten Plaga," zmínil se Babiš o ministru školství.

Následně přiblížil svou komunikaci s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou, kterého v tomto směru na rozdíl od jiných ministrů vyzdvihl. "Řekl jsem panu profesorovi Prymulovi, aby si konečně udělal pořádek na resortu zdravotnictví, aby nekomunikoval každý ředitel, každý primář, hygienici a další. Myslím, že pan ministr zavedl na Twitteru celkem dobře komunikaci, odpovídá na dotazy a myslím, že to dělá velice dobře. Má to nejlepší ze všech ministrů," pravil Babiš ve sněmovně a přiznal chyby ve vládní komunikační strategii.

Děti ve věku 11–15 let tvoří 4,1 % z nakažených covid-19. Přesto jsou školy uzavřené. Ve videu vysvětlím, proč tomu tak je. pic.twitter.com/1F1zu56dXv — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 22, 2020

"My víme, že to je naše slabá stránka, vylepšujeme to, a myslím si, že to spěje k lepšímu. Snažíme se to vylepšovat. Poprvé v historii měl ministr zdravotnictví projev na všech hlavních televizních kanálech. Já také odpovídám občanům na každý dotaz," řekl Babiš a přiznal, že raději "komunikuje jenom to, co má na papíře od ministerstva zdravotnictví".

"Je asi pravda, že by bylo dobré to nějakým způsobem polidštit, aby tomu všichni lépe rozuměli. Já si to beru jako oprávněnou kritiku, budu znovu apelovat na některé kolegy, hlavně je to důležité ve školství. Ale já myslím, že pan Prymula funguje dobře. Jeho komunikace je velmi dobrá, jsou tam jasná a krátká sdělení, odpovídá na otázky, chodí do televizí, kde se ho ptají, takže v tomto směru se vylepšujeme," vysvětloval Babiš.

Zároveň dodal, že Prymula připravuje kampaň na eRoušku a chystá smlouvu s firmou, která by měla vyvracet různé nepravdivé informace, které kolují mezi veřejností. "Budeme se samozřejmě snažit dál, abyste byl spokojený," končil vystoupení směrem k poslanci Ferimu.

Mám vaše slovo? ptal se Feri Babiše

Mladý poslanec TOP 09 šel následně k řečnickému pultu a Babišovi vyčetl, že nezareagoval na jeho prosbu, aby vláda vytvořila "polidštěný" web. "Pane premiére, moje otázka stála jinak. Moje otázka zněla, jestli vytvoříte web, na kterém budou lidsky vysvětlována opatření a nejčastější dotazy," řekl Feri s tím, že už kvůli takovému webu kontaktoval vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurillu.

"Řekl, že se nad tím zamyslí. Ale jestli se vy s tím neztotožníte a nezačnete to lidem vysvětlovat, ne ve svém nedělním Čau lidi, to je každému jedno, tam odpovědi lidé nenajdou. Pane premiére, mám vaše slovo, že uděláte všechno pro to ve spolupráci se mnou? Nabízím vám své síly a s panem Dzurillou připravíme společně nadstranicky web, kterým lidem konečně pomůžeme. Mám vaše slovo?" obrátil se Feri směrem k Babišovi.

"Samozřejmě, že máte. Nemusíte být útočný, já jsem vás pochválil, já vám říkám, že to mají dělat jednotliví ministři. To, co jste udělal vy, měl udělat Plaga. Takže ano, já si s vámi rád sednu, zvu vás na Úřad vlády, s panem Dzurillou si sedneme. A určitě to má mou podporu," reagoval Babiš, který ale následně podotkl, že Úřad vlády podle něj není na toto řešení vhodný.

A opět hájil svůj pořad. "Pokud kritizujete Čau lidi, tak každý máme nějaký způsob komunikace. Já si myslím, že je důležité, že každý týden skládám účty a říkám lidem, co jsem za celý týden udělal. Nevím, proč to kritizuje, když je to každý týden, na rozdíl od jiných politiků, víc než tři roky. Říkám lidem názory, protože oni v tom mediálním prostoru čtou různé nesmysly," prohlásil Babiš, který ale zakončil interpelaci vstřícně. "Rád se s vámi setkám. Po skončení interpelací zavolám panu Dzurillovi, můžeme si sednou co nejdřív, dokonce i zítra. Když máte čas, zítra ve 12.00 na Úřadu vlády, rád vás přivítám."