Co Čech, to ornitolog? Zájem mezi nadšenci o ptáky v digitální době roste

Mezi Čechy narůstá zájem o ornitologii, řada z nich se zapojuje jako dobrovolníci nebo členové do činnosti České společnosti ornitologické, největší české ochranářské nevládní organizace.
Česká společnost ornitologická oslaví 5. dubna 100 let od svého založení. Zatímco v prvních letech měla pár desítek členů, v současnosti je to podle odbornice Dity Hořákové kolem 8300 členů.
Už v roce 2004 přesáhl počet členů 2000. Výraznější přírůstek nastal od roku 2019, ve kterém byl spuštěn program Ptačí hodinka. Za rok přibude v členské základně okolo 600 členů.
Pravidla pro členství se od poloviny 90. let 20. století uvolnila, pro vstup už není třeba žádné doporučení či prokazování odborných znalostí, jak tomu bylo v minulosti. Stačí se zajímat o ornitologii.
Členové zůstávají u společnosti v průměru sedm let a mohou se zapojovat do vzdělávacích programů, od těch pro úplné začátečníky až po ty nejvíce odborné. Výzkumné aktivity organizace jsou postaveny na principech občanské vědy, kterých se účastní dobrovolní pracovníci.
Ptačí hodinka či Čapí hnízda
Do programů, jako je Ptačí hodinka nebo Čapí hnízda, se může zapojit veřejnost. Ornitologická společnost od roku 2002 koordinuje Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků, který shromažďuje data ze 30 zemí Evropy, díky čemuž lze lépe sledovat, které z ptačích druhů ubývají a přibývají.
Společnost také vykupuje pozemky, na kterých obnovuje přírodu a zakládá ptačí parky. Těch je sedm, osmý by měl přibýt letos. Cílem organizace je do roku 2042 provozovat ptačí parky ve všech krajích, s možnou výjimkou Prahy, jak řekla zástupkyně ředitele společnosti Lucie Hošková.
Oslavy stého jubilea ČSO začnou 16. dubna v poledne v pražském parku Portheimka, kde si veřejnost bude moct prohlédnout například i výstavu ilustrátorky Toy_Box. Na tuto událost pak navážou akce v ptačích parcích a od 16. do 18. října celostátní ornitologická konference Ptáci a lidé v čase, která se bude konat v Brně.
