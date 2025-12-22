Chorvatská prokuratura obžalovala českého podnikatele Fischera z vraždy

Státní zastupitelství v chorvatském městě Zadar obžalovalo českého podnikatele se slovenským občanstvím Antona Fischera z vraždy jeho obchodního partnera, 38letého českého občana ukrajinského původu Alexe Burkova. O obžalobě v pondělí chorvatské úřady informovaly v tiskové zprávě. Státní zastupitelství navrhlo soudu, aby 51letému Fischerovi znovu prodloužil vazbu, protože hrozí uprchnutí ze země.
Podle prokuratury Fischer letos v červnu společně s obětí vyplul k ostrovu Molat, v jehož blízkosti Burkova zabil a následně loď potopil ve snaze skrýt důkazy trestného činu. Burkovo tělo se zatím nenašlo. Motivem vraždy s přitěžujícími okolnostmi byla podle chorvatských úřadů zištnost a pachateli v případě usvědčení hrozí nejméně desetileté vězení.
Server Seznam Zprávy v pondělí poznamenal, že Fischer "před dvaceti lety patřil do slovenského mafiánského gangu Takáčovců. Tehdy se ještě jmenoval Anton Cvešper, posléze jej slovenské úřady zařadily do utajovaného programu na ochranu svědků. Jeho jméno se na Slovensku přitom objevovalo v souvislosti s únosy a vraždami, vězení se ale vyhnul. Problémy má i v České republice, kde od loňska čelí obvinění z několika trestných činů. Česká policie muže známého také jako billboardový boss v současnosti vyšetřuje kvůli potyčkám s aktivisty, kteří odstraňovali od silnic jeho nelegální reklamní poutače."
Seznam Zprávy tento měsíc také napsal, že Fischer se zbavuje svého majetku. V srpnu firma napojená na Fischera například prodala penzion v Lišově u Českých Budějovic za 15 milionů korun a na chorvatském ostrově Vir se nabízí k prodeji jeho vila za 37 milionů korun a dva apartmány za celkem 19,4 milionu korun. Nemovitosti prodávané na ostrově Vir mají přitom podle Seznam Zprávy v případu důležitou roli; právě tam totiž Fischer s Burkovem před údajnou vraždou pobývali.
Štědrý den na blátě, nebo sněhová nadílka? Sněžit bude jen v půlce republiky
Ještě před pár dny to vypadalo, že Vánoce bude celá země slavit na blátě. Nakonec se ovšem část republiky dočká sněhové nadílky. Hlavně na jihu Čech napadne až 10 centimetrů sněhu a dočkáme se ho také na horách. Ve zbytku území bude Štědrý den studený a mrazivý, ale bez sněžení. Na Boží hod vánoční se ale konečně ukáže slunečná obloha.
ŽIVĚMinisterstvo obrany má připravit ukončení své role v muniční iniciativě
Ministerstvo obrany má podle SPD předložit podklady k ukončení své role v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině v boji proti ruské agresi. Po pondělním téměř tříhodinovém jednání SPD to novinářům řekl předseda hnutí a Sněmovny Tomio Okamura. Dodal, že postupuje podle programového prohlášení vlády a že Česko žádné peníze z rozpočtu poskytovat na pokračování války na Ukrajině nebude.
Vlak na Václaváku i nové tunely. Prahu čeká největší budování od stavby metra v 70. letech
Přibudou dva nové železniční tunely, které se vzájemně křižují pod hlavním nádražím. Vlak pojede ze Smíchovského nádraží přes nově budovaný Smíchov city skrz zastávky Karlovo náměstí, Václavské náměstí, Hlavní nádraží a Karlín až na Krejcárek, kde vyjede na povrch. Na Václavském náměstí tak budeme moct vystoupit z vlaku. Kdy? Zhruba v polovině století.
ŽIVĚZmocnit se celé Ukrajiny a zaútočit na Evropu? V žádném případě, dušuje se Kreml
Americké zpravodajské služby se mýlí, pokud se domnívají, že ruský prezident Vladimir Putin se chce zmocnit celé Ukrajiny a částí Evropy, které byly součástí sovětského bloku, řekl v pondělí podle agentury Reuters mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
Výlev v Austrálii? Byla to i reakce na mou pomluvu, vysvětlil Macháč. Křečím už předchází
Měl sezonu jako na houpačce. Vyhrál životní turnaj, ale také skrečoval zápasy a léčil zranění. Tomáš Macháč i před začátkem nového tenisového roku řeší bolavé koleno. Přesto věří, že další sezona bude lepší.