"Netypická vražda." Mladík usmrtil nožem otčíma, který brutálně terorizoval rodinu

před 3 hodinami
V Hranicích na Přerovsku byl v pátek zavražděn čtyřiačtyřicetiletý cizinec, na rodinné oslavě narozenin ho podle policie v bytě bodl nožem nevlastní devatenáctiletý syn. Muž byl často opilý a týral rodinu, na oslavě se choval agresivně.
Policie mladíka obvinila z vraždy a jeho čin kvůli okolnostem hodlá překvalifikovat na zabití, kde je nižší trestní sazba. Kriminalisté nepožádali o vzetí mladého muže do vazby, vyšetřován je na svobodě.

Mladík na svého otčíma zaútočil na oslavě nožem poté, co silně opilý muž nevybíravě urážel a fyzicky napadal ostatní členy rodiny. "Celá situace vyústila v jedno bodnutí dortovým nožem, který ležel na stole. Nevlastní syn ho otčímovi zabodl do oblasti lopatky, muž na místě zemřel," uvedl vedoucí odboru obecné kriminality krajského ředitelství policie Jan Lisický.

Mladík se ke svému činu přiznal. "Nic nepopíral. Byl obrovsky vyděšený. Obával se o zdraví babičky, maminky i své," podotkl vedoucí odboru.

Podle Lisického v tomto případě nejde o typickou vraždu. "Je to jiný příběh o tom, jak otčím velmi brutálně terorizoval bývalou manželku, její matku, nevlastního syna i svoji dceru. V opilosti býval velmi násilný a agresivní," upozornil vedoucí odboru, podle kterého padesátikilogramový a chronicky nemocný mladík mu nemohl fyzicky konkurovat. Policie útočníka obvinila z vraždy. "V krátkém časovém horizontu ale jeho čin překvalifikujeme na zabití, kde je sazba výrazně nižší," řekl Lisický.

Za vraždu by obviněnému chlapci u soudu hrozilo deset až 18 let vězení, za zabití je sazba od tří do deseti let. "Vzhledem k okolnostem jsme poprvé v mé dosavadní kariéře nepodali na člověka obviněného z vraždy podnět státnímu zástupci na vzetí do vazby. Neshledali jsme pro to důvod, vyšetřován bude na svobodě," dodal Lisický.

Kriminalisté letos v Olomouckém kraji dosud evidují včetně pátečního případu devět vražd. Naposledy v polovině října byl v Zábřehu na Šumpersku zavražděn sedmapadesátiletý muž, jeho tělo našli policisté nedaleko panelového domu. Z vraždy kriminalisté obvinili patnáctiletého chlapce, zadrželi ho do 13 hodin po činu.

 
