Čeští hasiči budou pracovat až do setmění, zdržela je libanonská armáda

Čeští hasiči, kteří ve středu večer přiletěli do Libanonu pomáhat s hledáním lidí v troskách po úterním výbuchu v bejrútském přístavu, byli po několikahodinovém zdržení ve čtvrtek odpoledne nasazeni do akce. Skluz mají na svědomí průtahy ze strany libanonské armády. Vzhledem k tomu, že s přibývajícími hodinami klesá naděje na nalezení dalších přeživších, budou hasiči pracovat bez ustání.

"USAR tým je nasazen! Právě jsme se spojili s velitelem týmu Jirkou Čmakalem a potvrdil nám, že tým dvaceti hasičů a pěti psovodů byl nasazen na konkrétní místo. I díky pomoci české ambasády v Bejrútu," informovali hasiči po 15:00 na twitteru.

Čmakal uvedl, že úsek, který českému týmu vyznačila libanonská armáda, jsou objekty přímo v přístavu, ale přesně se podle něj nedá určit, zda šlo o skladovací haly či jiné přilehlé budovy. Oblast o rozloze asi 85 000 čtverečních metrů se podle něj nachází v těsné blízkosti místa výbuchu, "odhadem tak 500 metrů".

Mluvčí hasičů Nicole Studená informovala, že nasazení přišlo po "dlouhých průtazích ze strany libanonské armády". "Od rána armáda nepovolovala mezinárodním týmům nasazení. Český tým si proto začal hledat vhodné místo k nasazení sám, proběhly průzkumné práce a z naší strany byl velký tlak na možnost začít pracovat. Komunikace s armádou však byla velmi komplikovaná, " vysvětlila Studená. Podle jejích slov prosadit nasazení týmu se podařilo teprve "po důrazném naléhání také ze strany české ambasády v Bejrútu".

"Vzhledem k tomuto zdržení, které je za dané situace, kdy každou hodinou klesá šance na nalezení živých v sutinách, bude tým pracovat bez přestání, co to půjde…," uvedla mluvčí.

Do Libanonu ve středu přiletěly čtyři desítky specialistů z českého týmu USAR (Urban Search and Rescue Team, Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí), kteří jsou cvičení na vyprošťování lidí z trosek, ve skupině jsou také kynologové se psy, statik či lékař.

Exploze v bejrútském přístavu, která v úterý poničila několik čtvrtí, si vyžádala podle libanonského ministra zdravotnictví nejméně 137 mrtvých a 5000 zraněných. Tlaková vlna způsobila rozsáhlé škody až pět kilometrů od místa výbuchu a podle bejrútského guvernéra ztratilo domov až 300 000 lidí. Podle libanonského prezidenta Michela Aúna výbuch způsobilo 2750 tun špatně uskladněného dusičnanu amonného, který se často využívá v hnojivech, jako dezinfekční prostředek vody a díky oxidačním vlastnostem i v pyrotechnice.

