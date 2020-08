Armádní speciál zůstal v hangáru. Čeští hasiči odletí pomoci do Bejrútu se Smartwings

Ve čtyři hodiny odpoledne se z ruzyňského letiště vznese letoun s více než třemi desítkami českých elitních hasičů, kteří budou pomáhat se záchrannými pracemi v explozí těžce poničeném Bejrútu. Podle zjištění Aktuálně.cz speciální tým USAR nepoletí s armádním speciálem, jejich přepravu zajistí společnost Smartwings. S armádou se přitom jednalo. Smartwings spoluvlastní čínský státní fond CITIC.

Čeští hasiči odletí do Bejrútu se Smartwings | Foto: Travel Service

Elitní tým Medium USAR mířící do libanonského Bejrútu čítá šestatřicet hasičů plus jednoho lékaře z úrazové nemocnice v Brně. Skupina se specializuje na vyprošťování lidí z trosek. Do Libanonu nevyrazí na palubě armádního speciálu, ale letadlem firmy Smartwings.

"Se Smartwings je uzavřena dlouhodobá smlouva pro případ přepravy s požadavkem větší vzdálenosti a zejména množství materiálu a osob, kterou Armáda ČR nemůže splnit. Navíc je z hlediska povolení letu rychlejší využití civilního letu před letem s vojenským," vysvětlil Aktuálně.cz ministr vnitra Jan Hamáček, pod jehož resort hasičský záchranný sbor spadá.

Podle informací Aktuálně.cz se přitom s ministerstvem obrany kvůli vypravení hasičů v noci jednalo, k dispozici je pro obdobné příležitosti například letoun CASA. Vedení hasičů ale nakonec zvolilo Smartwings.

"Máme nasmlouváno, že v takových případech můžeme letět armádním letadlem, nebo se soukromou společností. V daném řádu hodin, kdy je potřeba vypravit let, se pak hledá nejrychlejší, nejdostupnější a nejrychlejší řešení," řekla Aktuálně.cz mluvčí hasičského záchranného sboru Nicole Studená.

Náklady na podobné lety jsou i 20 milionů

Pro výběr dopravce v nouzové chvíli se podle Studené primárně přihlíží k povaze záchranného týmu, jenž se na pomoc vysílá. "Když je rozhodnuto, že USAR tým má odletět, rozhoduje se podle velikosti týmu, jaké má vybavení a co všechno se tam veze," podotkla mluvčí. Zda armáda v tuto chvíli nemohla poskytnout odpovídající stroj, není jasné. Aktuálně.cz na vyjádření ministerstva obrany čeká.

Podrobnosti ke smlouvě se Smartwings mluvčí hasičů nepřiblížila. Upozornila, že všichni odpovědní lidé se nyní podílejí na přípravě letu. Zpravidla se však uzavírá rámcová smlouva, v jejímž rámci platí objednatel za využití konkrétní služby. Čeští hasiči takto na palubě Smartwings odlétali třeba roku 2015 do Nepálu, který postihlo zemětřesení. Vláda tehdy zaplatila 20 milionů korun.

Podle informací GŘ @hasici_cr Libanon přijal naši nabídku na vyslání USAR týmu v počtu 37 osob. Předpokládaný odlet je dnes v 16:00. — Jan Hamáček (@jhamacek) August 5, 2020

Společnost Smartwings ze 49,9 procent drží čínský státní fond CITIC. Zbytek společnosti ovládají prostřednictvím firem čeští byznysmeni Jiří Šimáně a generální ředitel firmy Roman Vik. Vik v květnu v rozhovoru pro DVTV uvedl, že koronavirová krize letecký průmysl včetně Smartwings dramaticky zasáhla. V souvislosti s finanční kondicí firmy tehdy řekl, že je připravena vzít si úvěr ve výši 2,5 miliardy korun, pokud se za něj zaručí stát.

Letadla Smartwings se zásadním způsobem podílela na podpoře leteckého mostu z Číny, jehož prostřednictvím se v průběhu jara při nouzovém stavu dopravovaly do Česka zdravotnické pomůcky. V domlouvání služeb od Smartwings se tehdy osobně angažoval přímo ministr vnitra Hamáček.