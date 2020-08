Narozen při explozi. George přišel v Bejrútu na svět za neuvěřitelných okolností

Policisté ve čtvrtek na Kutnohorsku pátrali po dvou šestnáctiletých mladících, kteří se šli koupat do řeky Sázavy a od té doby jsou nezvěstní. Do hledání se zapojili i vrtulník s termovizí a poříční policisté, chlapce ale nenašli. Akce byla odpoledne ukončena, v pátek se bude pokračovat v prohledávání řeky. Po mladících bylo vyhlášeno celostátní pátrání, vyplynulo z informací policie.

Chlapci se ztratili poblíž Masarykova tábora YMCA nedaleko Soběšína. "Po půlnoci jsme přijali oznámení o pohřešování dvou šestnáctiletých mladíků, podle posledních informací se šli koupat do Sázavy. Zahájili jsme velkou pátrací akci, dnes jsme přizvali policejní vrtulník s termovizí," řekla ČTK policejní mluvčí Petra Potočná.

Do pátrání se zapojili také policisté z poříčních oddělení Slapy a Labe. Do 15:00 se jim mladíky nepodařilo najít a akce byla ukončena. "Chlapce se do současné chvíle nepodařilo nalézt. Zítra (v pátek) budou policisté z poříčního oddělení Slapy pokračovat v prohledávání řeky," uvedla policie na twitteru.