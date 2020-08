Zachraňují lidi zasypané troskami i zaplavené vodou. Tým USAR pomáhá po celém světě

Rok 2003 a ničivé zemětřesení v Alžíru a Íránu. Rok 2014 a tragické povodně v Srbsku a Bosně a Hercegovině. Rok 2018 a záchrana dětí ze zatopené thajské jeskyně. Pouhý drobný výčet přírodních katastrof, kde pomáhali čeští hasiči ze speciálního týmu USAR, který je vycvičený na vyprošťování lidí z trosek. Nyní míří na další záchrannou misi. Do Bejrútu, který v úterý poničila obrovská exploze.

Česko vysílá do Libanonu skupinu 37 specialistů, včetně pěti psovodů. Všichni věří, že pomohou zachránit lidi uvězněné v sutinách budov, které smetla mohutná exploze přístavního skladu.

Takzvaný USAR tým (Urban Search and Rescue) je určen k vyhledávání a záchraně lidí zavalených v troskách budov při živelních pohromách, jako je například zemětřesení, závaly či vlna tsunami.

"Členové USAR týmu jsou běžní hasiči, kteří normálně slouží. Hasí požáry, ale také třeba zachraňují kočky ze stromů. Pak už se ale vybírají ti, kteří mají k formě pomoci určité předpoklady," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Týmy USAR jsou připraveny se během několika hodin přepravit do zahraničí a zasahovat společně s domácími záchrannými jednotkami, pokud postižená země pomoc přijme. A Libanon ji s vděkem přijal.

"Hasiči z týmu jsou vybaveni nejmodernější vyhledávací a záchranářskou technikou, včetně dýchacích přístrojů," popsala mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená. Kromě lezeckého vybavení a motorových pil hasičům nechybí ani rozbrušovačky na kovy, zdivo a beton, vrtačky, sbíječky či hydraulické stojky. Součástí vybavení speciálů jsou ale také přístroje na vyhledávání zavalených lidí jako echolokátor, bioradar, štěrbinové kamery.

Právě na práci se specializovanými vrtačkami, sbíječkami nebo štěrbinovými kamerami jsou hasiči z USAR dodatečně speciálně vycvičeni. "Praha do Bejrútu vyšle 36 lidí. Nejsou to však všichni z týmu. V Praze je asi 60 takových, kteří umí totéž. Do zahraničí se pošle vždy menší tým," dodal Kavka.

Kompletní český USAR tým, který se v pohotovosti střídá, je složen z hasičů z Prahy a Moravskoslezského kraje. Do Libanonu však dnes vyjede jen pražská část týmu. "Jde pouze o střední tým, který lze poskládat jen z příslušníků jednoho kraje. Praha a moravskoslezský tým mají služby a střídají se po měsíci. Kdyby se tedy neštěstí stalo minulý měsíc, jela by moravskoslezská část," dodala Studená.

Jednotky USAR týmu mají také speciálně cvičené a certifikované psy pro vyhledávání lidí v sutinách. Na palubě letadla budou kromě pražských hasičů i tři liberečtí hasiči. Dva z nich se se specializují na práci se psy.

"Do Bejrútu odlétají také zkušení kynologové Václav Vančura se svým psem Bellou a Pavel Málek s tříletou fenkou německého krátkosrstého ohaře jménem Yetti," uvedla mluvčí libereckých hasičů Lucie Hložková. Součástí týmu vyslaného do Bejrútu je také lékař a statik. "Ten posuzuje, co je a není bezpečné. Používá k tomu speciální kamery, které sledují výkyv domu," vysvětlil Kavka.

Speciálové jsou vycvičeni podle přísných mezinárodních standardů. V říjnu 2010 byl českému týmu udělen certifikát INSARAG Úřadu OSN pro koordinaci humanitární pomoci, deklarující úroveň Heavy, tedy vůbec tu nejvyšší úroveň připravenosti. A to je obrovská prestiž. Díky tomuto certifikátu se český tým může zapojovat do mezinárodních záchranných operací. Český tým pak certifikaci nejvyšší úrovně obhájil před pěti lety.

"Týmy jsou certifikované Evropskou unií. Pokud se ve světě něco stane a postižená země o konkrétní tým požádá, tak vyjede," doplnila mluvčí Generálního ředitelství HZS Nicole Studená.

V Evropské unii má podle Kavky každá země specializaci. "My máme USAR tým a také takzvaný WASAR tým, který se využívá při rozsáhlých povodních," uvedl Kavka. A dodal, že například Polsko má tým, který se specializuje na lesní požáry.

Kromě toho, že Česká republika vyšle tento tým hasičů, uvolní do Libanonu také deset milionů korun na humanitární pomoc. Do Bejrútu pak pošle také pomoc materiální. "Ministerstvo zahraničí vyřizuje přelety tak, aby se hasiči dostali do Bejrútu ještě dnes," uvedl na svém Twitteru ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).

USAR tým v předchozích letech pomáhal po živelních pohromách v řadě zemí. Například v Íránu a Alžíru v roce 2003. Zasahoval také po zemětřesení v Pákistánu v roce 2005.

Po tsunami v roce 2011 vyslal do Japonska hasiče Vladimíra Vlčka, který pomáhal koordinovat materiální humanitární pomoc Evropské unie. V Srbsku a Bosně a Hercegovině Češi zasahovali při povodních v roce 2014.

Před dvěma lety pak dva čeští hasiči týmu USAR pomáhali zachraňovat dvanáct chlapců a jejich fotbalového trenéra ze zaplavené jeskyně v Thajsku. A letos zabezpečovali humanitární pomoc v uprchlických táborech v Řecku nebo při koronavirové pandemii v San Marinu.

Čeští hasiči pomáhali v zahraničí po řádění přírodních živlů i v hlubší historii. Desítky speciálů se podílely na záchraně obyvatel už po ničivém zemětřesení, které postihlo Arménii v roce 1988. Nicméně historie týmu USAR se začala psát až v roce 1999, kdy svět soustřeďoval všechny dostupné záchranářské kapacity do Turecka a Tchaj-wanu, které postihla obrovská zemětřesení.

Tehdy však ještě chyběly metodické pokyny, ani se nevedla žádná zvláštní příprava. O rok později tak tuzemská vláda stanovila pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Od roku 1999 byli pro první specializované vyhledávací a záchranné jednotky využiti pražští hasiči, především kvůli své materiální základně i počtu záchranářů a také kvůli návaznosti na mezinárodní letiště i základnu dopravního letectva české armády. Později se přidaly jednotky z Moravskoslezského kraje.

A dnes český tým patří mezi absolutní evropskou elitu.