O účasti na summitu NATO budou Pavel s Babišem jednat 8. května

Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) sejde 8. května ráno. Termín schůzky, na které mají hovořit o účasti na summitu NATO, sdělil ve čtvrtek Babiš na tiskové konferenci před odletem na neformální jednání premiérů Evropské unie.
Pavel ve čtvrtek při návštěvě Pardubického kraje novinářům řekl, že dosud nevidí jediný důvod, proč by se měla měnit po desetiletí zavedená praxe a počítá s tím, že by na summitu prezentoval mandát vlády. Termín schůzky 8. května je podle něj postačující.
"Prezident zastupuje zemi navenek podle ústavy a pokud ji zastupuje při oficiálních akcích, tak se vždycky řídí mandátem vlády," řekl prezident. Pavel s takovým postupem počítá a nevidí jinou alternativu. "Pokud jde o termín, tak 8. května, vzhledem k tomu, že v podstatě není moc o čem se bavit, jenom si to ujasnit, tak je postačující," dodal.
Babiš se ve čtvrtek ke sporu o to, kdo bude Česko v létě reprezentovat na aliančním summitu, blíže nevyjádřil. Dříve uvedl, že předpokládá, že na summit pojede vládní delegace. Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Pavel, který má nicméně v úmyslu delegaci vést.
Babiš dříve opakovaně řekl, že složení delegace není pro kabinet tématem, protože summit se koná až za tři měsíce. Otázku nechce podle něj vláda řešit do setkání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ve Švédsku, kde se bude ve druhé polovině května probírat agenda summitu.
Prezident minulý týden v rozhovoru pro Reflex uvedl, že Babiš může na summitu hájit výdaje Česka na obranu, prezident se může i bez mandátu od vlády zúčastnit neformální části, tedy večeře hlav států.
Pavel na začátku dubna v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát na summitu v čele české delegace. Podle Babiše by měla na summitu hájit své postoje a výdaje na obranu vláda, protože má na starosti státní rozpočet. Proti účasti prezidenta opakovaně vystupoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Šéf diplomacie od doby, kdy vygradoval spor o jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí, označuje Pavla za zástupce opozice.
Pavel opakovaně uváděl, že téma nechce s Babišem řešit přes média a avizoval schůzku po svém návratu z Jižní Ameriky. Programy obou politiků se ale nepodařilo sladit celý tento týden a nesetkají se nakonec ani v příštím týdnu. Schůzka se uskuteční až 8. května, uvedl dnes Babiš.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.
ŽIVĚ USA se podle Pentagonu zmocnily dalšího ropného tankeru spojeného s Íránem
Ozbrojené síly USA se ve čtvrtek zmocnily dalšího tankeru spojeného s pašováním íránské ropy, píše agentura AP s odkazem na ministerstvo obrany. Děje se tak den poté, co se íránské revoluční gardy zmocnily dvou nákladních lodí v Hormuzském průlivu.
Putin je připraven se setkat se Zelenským. Má to ale háček
Ruský prezident Vladimir Putin je připraven setkat se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ve středu to prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Zdánlivě vstřícné gesto má však podstatný háček.
Macron čelí kritice za dosazování spojenců do klíčových státních pozic
Méně než rok před prezidentskými volbami čelí francouzský prezident Emmanuel Macron kritice od opozice a neziskových organizací, že na vysoké pozice ve státní správě dosazuje sobě blízké lidi, píše server Euractiv. Nedávné či chystané změny posilují tvrzení kritiků, že se Macron snaží udržet si vliv i po svém odchodu z Elysejského paláce, uvedl server.
ŽIVĚ Zelenskyj ocenil půjčku od EU, první miliardy by chtěl v květnu či červnu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ocenil schválení půjčky 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) od Evropské unie jako důležitý krok pro obranu Ukrajiny i pro vztahy s EU. Kyjev podle něj pracuje na tom, aby Ukrajina získala první část půjčky už v květnu či červnu. Peníze jsou potřebné pro výrobu a nákup zbraní, jakož i na přípravu kritické infrastruktury na příští zimu, vysvětlil.
Krok, jak si udobřit Meloniovou. Vykopněte Írán, vezměte Itálii, nabádá Trumpův muž
Zvláštní vyslanec USA Paolo Zampolli požádal FIFA, aby na mistrovství světa ve fotbale nahradila Írán Itálií. Informaci přinesl deník Financial Times s tím, že by tento krok mohl pomoci americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi opět si naklonit přízeň italské premiérky Giorgie Meloniové, se kterou se rozhádal kvůli bezprecedentní kritice papeže Lva XIV.