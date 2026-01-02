Česko nabídlo Švýcarsku převoz popálených pacientů do Prahy, oznámil Vojtěch

Česká republika je mezi zeměmi, které nabídly Švýcarsku zdravotnickou pomoc po tragickém požáru. Možnost vyslání týmu přímo na místo země nevyužila, zvažuje možnost transportu pacientů do popáleninového centra v Praze. Na sociální síti X to v pátek uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Při požáru baru v Crans-Montaně zemřelo 40 lidí a další více než stovka se zranila.
„Nabídka přijetí pacientů ze strany České republiky nadále trvá, odborný tým je připraven, stejně jako Hasičský záchranný sbor ČR pro zajištění případné logistiky,“ napsal Vojtěch.
Švýcarská strana podle něj ve čtvrtek v pozdních hodinách oslovila členské státy Evropské unie prostřednictvím Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události, což je unijní mechanismus pro koordinaci pomoci.
„Švýcarsko zatím nevyužilo nabídku vyslání českého týmu na místo události a v tuto chvíli zvažuje možnost transportu pacientů do Popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ doplnil ministr. Padesátka vážně zraněných bude podle tamních úřadů přepravena do evropských nemocnic.
Představitelé kantonu Valais, kde se neštěstí odehrálo, podle zahraničních agentur uvedli, že intenzivně spolupracují s nemocnicemi ze sousední Itálie a Francie a také z Belgie, Lucemburska, Německa, Polska a Chorvatska, které nabídly pomoc a speciální lůžka pro popálené pacienty.
Požár zřejmě způsobily pyrotechnické svíčky
Mezi 113 dosud identifikovanými zemřelými a zraněnými je podle policie 71 Švýcarů, 14 Francouzů, 11 Italů, čtyři Srbové a několik jednotlivců dalších národností. Nezmínila mezi nimi žádného občana České republiky. Žádné informace o případných zraněných Češích nemá podle dřívějších informací ani české ministerstvo zahraničí.
Podle prvního vyšetřování způsobily požár baru v Crans-Montaně hořící pyrotechnické svíčky, které byly příliš blízko u stropu, sdělila prokurátorka kantonu Valais Beatrice Pilloudová.
Vyšetřovatelům ke zjištění možné příčiny požáru pomohla podle agentury AFP analýza videozáznamů z místa neštěstí. „Všechno nasvědčuje tomu, že požár vznikl od pyrotechnických svíček nebo bengálských ohňů, umístěných na lahvích šampaňského, jež byly drženy příliš blízko stropu,“ upřesnila Pilloudová.
