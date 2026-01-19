Česko má před sebou slunečné dny, o víkendu může přijít sníh

V Česku bude až do čtvrtka většinou slunečno, noci budou mrazivé, teploty přes den budou kolem nuly. Hlavně na Českomoravské vrchovině meteorologové očekávají větrno. Od pátku se nebe zatáhne, mrazy se zmírní a o víkendu může sněžit. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
Nízká oblačnost se v pondělí může objevit jen ojediněle zejména na Moravě. Teploty se budou pohybovat od minus tří do plus dvou stupňů Celsia, až pět stupňů nad nulou může být ve Slezsku. Vítr může zejména na Českomoravské vrchovině a na severu Čech foukat v nárazech rychlostí až 70 kilometrů v hodině.
Podobné budou teploty přes den i v dalších dnech, v noci budou klesat až k minus deseti stupňům Celsia a při vyjasnění i níže. Objevit se mohou mrznoucí mlhy. Vítr s nárazy až 70 km/h očekávají meteorologové na Českomoravské vrchovině ještě i v úterý, ve středu s rychlostí do 55 km/h.
V pátek se obloha zatáhne, postupně zejména na východě může začít slabě sněžit. Teploty by už ani v noci neměly klesnout pod minus deset stupňů Celsia. Přes den bude teploměr dál ukazovat kolem nuly, stejně i během víkendu. Na konec týden předpovídá Český hydrometeorologický ústav občasné sněžení, v nejnižších polohách může padat i déšť se sněhem.
Počet obyvatel v Číně se v roce 2025 snížil o tři miliony, klesá čtvrtým rokem
Počet obyvatel v Číně vloni klesl o více než tři miliony lidí. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na oficiální statistické údaje. Údaj tak klesal čtvrtým rokem po sobě.
ŽIVĚLídři EU se mimořádně sejdou kvůli Grónsku, zvažují krajní nátlak na USA
Pokud se potvrdí zvýšení amerických cel vůči několika evropským zemím, francouzský prezident Emmanuel Macron požádá o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská unie dosud nikdy nepoužila. Předseda Evropské rady António Costa svolává kvůli poslednímu dění kolem Grónska mimořádný summit EU.
Tragédie na Vltavě. Dvě dívky se topily, dvě policejní auta havarovala. Jedna z dívek zemřela
Jedna z dívek, které se v sobotu večer topily ve Vltavě u Litvínovic na Českobudějovicku, v noci na neděli zemřela v nemocnici. Lékařům se ji přes veškerou snahu nepodařilo zachránit. Druhá nezletilá dívka zůstává hospitalizovaná. Dvě policejní auta kvůli ledovce na břehu havarovala, jedno skončilo na střeše. Policie nyní vyšetřuje okolnosti celé události.
K členství v Trumpově Radě míru se přihlásily Vietnam a Maďarsko
K členství v Radě míru, kterou pod svým vedením chce zřídit americký prezident Donald Trump, se zatím přihlásily Vietnam a Maďarsko. Napsala to agentura AP.
Skvělý start Australian Open. Do druhého kole jde Muchová i Nosková
Linda Nosková a Karolína Muchová postoupily jako první české tenistky do 2. kola Australian Open. Turnajová třináctka Nosková porazila na tvrdých kurtech v Melbourne Lotyšku Darju Semenistou 6:3, 6:0. O šest míst níže nasazená Muchová zdolala Rumunku Jaqueline Cristianovou 6:3, 7:6.