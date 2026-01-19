Přeskočit na obsah
Benative
19. 1. Doubravka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Česko má před sebou slunečné dny, o víkendu může přijít sníh

ČTK

V Česku bude až do čtvrtka většinou slunečno, noci budou mrazivé, teploty přes den budou kolem nuly. Hlavně na Českomoravské vrchovině meteorologové očekávají větrno. Od pátku se nebe zatáhne, mrazy se zmírní a o víkendu může sněžit. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

neuvedeno
Lidé za slunečného počasí po delší době bruslí a prochází se po zamrzlé Brněnské přehradě, 18. ledna 2025, Brno. Ilustrační foto.Foto: CTK
Reklama

Nízká oblačnost se v pondělí může objevit jen ojediněle zejména na Moravě. Teploty se budou pohybovat od minus tří do plus dvou stupňů Celsia, až pět stupňů nad nulou může být ve Slezsku. Vítr může zejména na Českomoravské vrchovině a na severu Čech foukat v nárazech rychlostí až 70 kilometrů v hodině.

Podobné budou teploty přes den i v dalších dnech, v noci budou klesat až k minus deseti stupňům Celsia a při vyjasnění i níže. Objevit se mohou mrznoucí mlhy. Vítr s nárazy až 70 km/h očekávají meteorologové na Českomoravské vrchovině ještě i v úterý, ve středu s rychlostí do 55 km/h.

Související

V pátek se obloha zatáhne, postupně zejména na východě může začít slabě sněžit. Teploty by už ani v noci neměly klesnout pod minus deset stupňů Celsia. Přes den bude teploměr dál ukazovat kolem nuly, stejně i během víkendu. Na konec týden předpovídá Český hydrometeorologický ústav občasné sněžení, v nejnižších polohách může padat i déšť se sněhem.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Macron holds a meeting on the institutional future of New Caledonia
Macron holds a meeting on the institutional future of New Caledonia
Macron holds a meeting on the institutional future of New Caledonia

ŽIVĚLídři EU se mimořádně sejdou kvůli Grónsku, zvažují krajní nátlak na USA

Pokud se potvrdí zvýšení amerických cel vůči několika evropským zemím, francouzský prezident Emmanuel Macron požádá o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská unie dosud nikdy nepoužila. Předseda Evropské rady António Costa svolává kvůli poslednímu dění kolem Grónska mimořádný summit EU.

Reklama
Brisbane International Tennis Tournament
Brisbane International Tennis Tournament
Brisbane International Tennis Tournament

Skvělý start Australian Open. Do druhého kole jde Muchová i Nosková

Linda Nosková a Karolína Muchová postoupily jako první české tenistky do 2. kola Australian Open. Turnajová třináctka Nosková porazila na tvrdých kurtech v Melbourne Lotyšku Darju Semenistou 6:3, 6:0. O šest míst níže nasazená Muchová zdolala Rumunku Jaqueline Cristianovou 6:3, 7:6.

Reklama
Reklama
Reklama