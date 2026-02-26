Česko další padouch NATO, píše Politico. Armádními škrty riskuje Babiš Trumpův hněv

Podle serveru Politico se Česko může stát „padouchem“ NATO, a to kvůli plánovanému snížení výdajů na obranu pod hranici 2 % HDP. Návrh státního rozpočtu Babišovy vlády na letošní rok počítá v resortu obrany se škrty kolem 900 milionů eur, alespoň v porovnání s návrhem rozpočtu, který předkládala ještě předchozí Fialova vláda.
Podle ministra zahraničí Petra Macinky jde o nutné kroky: „Předchozí návrh byl plný podvodů… museli jsme to řešit,“ řekl ministr v pátek během svého pobytu ve Washingtonu. „Museli jsme provést určité škrty – nejen v obraně… pokud bychom to neudělali, museli by přestat financovat zdravotnictví a sociální systémy,“ doplnil.
Zároveň však Macinka ujišťoval, že závazek vůči NATO trvá a Česko se k hranici dvou procent vrátí.
Rozpočtové změny současné české vlády vyvolávají kritiku mezi spojenci. „Zůstávat kolem dvou procent bez plánů na navýšení, nebo dokonce jít zpět, NATO neposílí,“ cituje Politico anonymně diplomata aliance.„Nemyslím si, že by to (šéf NATO Mark) Rutte nechal jen tak,“ dodává zmiňovaný diplomat.
Babišova vláda navíc riskuje, že změnou výdajových priorit rozzlobí Bílý dům. „Prezident Trump očekává, že spojenci NATO dodrží svůj slib pětiprocentních výdajů na obranu,“ řekla mluvčí Bílého domu Anna Kellyová serveru Politico, když se jí ptal na české výdajové plány.
Česká vláda na žádost o komentář nereagovala, píše dále Politico.
Motivací pražského „kreativního účetnictví“ je především touha utrácet více jinde, včetně sociální péče, a také historicky nízký Babišův zájem o otázky obrany, uvedla pro server Petra Guasti, docentka politologie na pražské Karlově univerzitě.
Dalším faktorem může být podle ní to, že ministerstvo obrany je ovládáno menším koaličním partnerem (SPD Tomia Okamury), který má „zájem o snížení výdajů na obranu v rámci své ideologické averze k NATO.“
Obecně vzato to však „není zlomyslnost, ale nekompetence,“ uvedla politoložka pro server Politico. Podle dalších expertů by škrty mohly zastavit modernizační projekty armády a ohrozit plnění závazků vůči NATO.
Prezident Petr Pavel rozpočtový návrh označil za „nezodpovědný“ a varoval, že by mohl poškodit důvěryhodnost Česka jako spojence.
Je pravděpodobné, píše dále Politico, že Praha pobouří další evropské vlády, které také čelí obtížným kompromisům ve snaze posílit svou vlastní obranu, často na úkor sociálních výdajů. Na loňském každoročním summitu NATO v Haagu si spojenci vylili zlost na Španělsku poté, co Madrid odmítl formálně zavázat se k pětiprocentnímu zvýšení.
