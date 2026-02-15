USA neodcházejí z NATO, dušuje se Rubio. Přesun vojáků ale nevyloučil

Spojené státy neodcházejí z NATO, možná budou přesouvat vojáky, ale tak tomu bylo vždy. Při návštěvě Bratislavy to dnes řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Washington podle něj nechce, aby Evropa byla při obraně závislá na USA.
Spojené státy podle dřívějších informací světových médií přenechají dva z významných velitelských postů v rámci Severoatlantické aliance evropským představitelům, a to ve velitelství v italské Neapoli a v Norfolku v americkém státě Virginia. Krok odpovídá požadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby evropské země převzaly větší odpovědnost za vlastní bezpečnost.
"Spojené státy mají tisíce vojáků, kteří jsou zapojeni do misí NATO. My nechceme, abyste na nás byli závislí. Nežádáme Evropu, aby byla vazalem Spojených států. Chceme, aby aliance byla tak silná, že se nikdo neodváží ji testovat," řekl Rubio po schůze se slovenským premiérem Robertem Ficem.
Podle Rubia výzvy USA, aby členové NATO byli z hlediska obrany silnější, nepředstavují žádnou hrozbu. Dodal, že silnější členské státy aliance znamenají i silnější NATO jako celek.
USA dříve opakovaně kritizovaly nízké vojenské rozpočty evropských spojenců. Loni členské státy NATO podpořily závazek dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu a dalších 1,5 procenta na související nevojenské investice.
Hokejisté na olympiádě podruhé prohráli, se Švýcary rozhodlo až prodloužení
Čeští hokejisté ve svém posledním zápase v základní skupině olympijského turnaje v Miláně prohráli se Švýcarskem 3:4 v prodloužení. Rozhodl v 62. minutě Dean Kukan.
Potřebujete vypnout? Tenhle tip vás překvapí
Když se potřebujete odpojit od internetu a mobilního signálu a pár dní si v horské přírodě vychutnávat ticho a jednoduchou stravu, asi vás nenapadne, že jedno z nejlepších míst na takový odpočinek se nachází v křesťanském klášteře v… ano, v Sýrii.
ŽIVĚ9. den ZOH: Velká smůla, Adamczyková s Chourou vypadli těsně ve čtvrtfinále. Končí i druhý český pár
Sledujte události a zajímavosti z devátého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚTruhlík z okresního přeboru, tepe opozice Macinku za Mnichov. Klaus se ho zastal
Postup prezidenta Trumpa v USA je reakcí na to, že se v některých politických oblastech zašlo příliš daleko. V panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci to řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Hlasitý nesouhlas vyjádřila bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová. Macinka se střetl i se svým polským protějškem Radoslawem Sikorskim. Opozice mluví o trapasu.
Krize končí. Kondomy jsou pryč, ale do olympijské vesnice míří nová várka
Zdá se, že heslo „Rychleji, výše, silněji“ vzali sportovci v italských horách vážně i mimo sjezdovky a ledové plochy. Zimní olympiáda v Miláně a Cortině d’Ampezzo čelila první kuriózní krizi: zásoby kondomů zmizely rekordním tempem. Organizátoři už přispěchali se slibem, že nová dávka je na cestě.