České firmy se k bojkotu Facebooku nepřidávají. Nemůžeme si to dovolit, říká Slevomat

Fotbalový brankář Jaroslav Drobný bude nadále působit v Českých Budějovicích. S klubem se domluvil na prodloužení smlouvy na další sezonu. Novinářům to dnes řekl trenér Dynama David Horejš. Čtyřicetiletý Drobný v Českých Budějovicích působí od loňského podzimu, kdy se vrátil po 18 letech ze zahraničí.

"Pro nás byla velká priorita, abychom se s Jardou dohodli. Jsem moc rád, že to dobře dopadlo. Všichni tady v klubu pro to udělali obrovské maximum. My jsme měli v týmu dva kluky, kteří byli obrovské osobnosti. Jedním z nich byl Tomáš Sivok a ten skončil. Kdybychom měli přijít o tu druhou osobnost o Jardu, bylo by to pro nás hodně těžké," uvedl Horejš.

Drobný je odchovancem klubu a do zahraničí odešel v roce 2001. Přes Řecko, Anglii, Nizozemsko a Německo se loni na jih Čech vrátil. "O variantě prodloužení smlouvy v Dynamu jsme se bavili již v průběhu jara, bylo to pro mě od začátku téma. Do Budějovic jsem přicházel s určitými cíli a také představou, jak tradiční klub posunout o něco dál. Ať už z pohledu výsledků, tak především celkového fungování," uvedl Drobný.