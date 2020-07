Chtějí mi zrušit Facebook, tvrdí Okamura a ohání se ústavou. Nemá šanci, říká právník

Pornografické fotografie, pochodující nacisti nebo schvalování nasazení armády proti migrantům. Tyto a podobné příspěvky mohou připravit o oficiální facebookové profily hnutí SPD, jejího předsedu i místopředsedu. Facebook jim totiž pohrozil jejich zrušením. Tomio Okamura tvrdí, že se hodlá bránit u soudu. Podle expertů by ale byl takřka bez šance, plete totiž ústavu, kam nepatří.

Vedení Svobody a přímé demokracie (SPD) má od úterního rána obavy, že přijde o jeden z hlavních způsobů, jakým komunikuje se svými příznivci. A to tři měsíce před krajskými volbami a rok před volbami do sněmovny.

"Vaší stránce v důsledku pokračujícího porušování zásad komunity hrozí zrušení zveřejnění," přečetli si podle mluvčí SPD Barbory Zeťové správci facebookových profilů předsedy strany Tomia Okamury, místopředsedy Radima Fialy a oficiálního profilu SPD.

A zřejmě se bojí oprávněně. Podle publicisty a odborníka na sociální sítě Daniela Dočekala jde pravděpodobně o poslední varování před finálním smazáním profilu. Podle SPD však zpráva přišla "jako blesk z čistého nebe bez jakéhokoliv upozornění". Minimálně v případě stránek SPD a Fialy. U Okamurova profilu naopak strana přiznává, že v minulosti dostala hned několik varování. Všechna však předseda hnutí zlehčuje.

"V jednom případě šlo o to, že jsem sdílel fotografii jedné vysoce postavené členky pirátské strany, která natáčela porno," říká Okamura. Fotografie podle něj však byla rozostřena a nemohlo tak jít o šíření pornografie. Další varování Facebooku mělo přijít za snímek pochodujících vojáků třetí říše. Fotografie však byla podle předsedy SPD doplněna textem, který se vůči nacismu vymezoval. Třetí výtku měl Okamura dostat za status, ve kterém schvaloval slib srbského prezidenta, že proti migrantům, kteří páchají trestnou činnost, nasadí armádu.

To jsou všechny prohřešky, o kterých Okamura mluví. Zda Facebook politikům SPD vyčítal i další příspěvky, nelze z dostupných zdrojů ověřit. Reakci americké společnosti redakce Aktuálně.cz zjišťuje.

Dočekal ale tvrdí, že Okamura i další členové SPD pravidla sociální sítě porušují už roky a soustavně. Jejich profily se podle něj hemží xenofobními příspěvky, které mají podněcovat nenávist i násilí proti migrantům, uprchlíkům, jiným rasám a obecně lidem, kteří se SPD nehodí. Postup Facebooku tak podle něj není překvapivý.

"S vědomím toho, co Okamura už roky na Facebooku dělá, je můj čistě osobní názor, že už tam dávno neměl být a že měl Facebook smazat nejen jeho profil, ale i profily politiků SPD, kteří dělají to samé a dělají to koordinovaně a záměrně," říká Dočekal

Jestli nám to zruší, potáhneme k soudu

Okamura však ani jeden ze zmíněných příspěvků, ani žádný další, za porušení pravidel Facebooku nepovažuje. Pokud mu proto americká firma účet skutečně zruší, je prý připraven ji zažalovat u českých i mezinárodních soudů. Svou případnou obhajobu chce založit na údajném porušení Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod.

Pokud jde o ústavu, Okamura tvrdí, že by Facebook smazáním jeho profilu zvýhodnil politické soupeře SPD. "Tím, že by byly zrušeny facebokové profily hnutí SPD a jejích dvou předních představitelů, by byla narušena volná soutěž politických stran, protože facebookové profily jsou jedním z mála prostředků, jak může hnutí SPD komunikovat s voliči a občany," píše v prohlášení.

Podle ústavního právníka Jana Kysely jde však o zásadní nepochopení. Facebooku, jakožto americké soukromé firmě, podle něj může být vcelku jedno, co má Česko napsáno v článku pět ústavy, na který Okamura odkazuje.

Konkrétně v něm stojí: "Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů."

"To, co je tam uvedeno, je však primárně pokyn pro veřejnou moc, který se promítá třeba v tom, jak vypadá zákon o sdružování v politických stranách. Ten určuje například, jak je snadné nechat vzniknout politickou stranu. Jelikož ale Facebook není součástí státu, respektive není součástí veřejné moci, těžko může pro jeho vnitřní politiku z tohoto ustanovení něco plynout," říká ústavní právník.

Nechce prý hodnotit a ani sám neví, jak Tomio Okamura svůj facebookový profil spravuje a co na něm zveřejňuje. "Pokud by měl ale Facebook pocit, že to je v rozporu s jeho firemní politikou, tak stejně, jako může v takovém případě zrušit profil vám, může ho zrušit i SPD, panu Fialovi nebo panu Okamurovi," dodává Kysela.

Česká ústava podle něj v tomto smyslu žádnou ochranu nenabízí, právě proto, že cílí na státní instituce, a ne na soukromé společnosti. Je to podobné, jako kdyby majitel sítě billboardů odmítl jedné z politických stran pronajmout své reklamní plochy třeba proto, že nesouhlasí s podobou její kampaně.

Stejně se na to dívá i Dočekal. "Je to soukromá společnost, která má vlastní pravidla, a vy používáním této platformy souhlasíte s tím, že se jejím pravidlům podřídíte. Pokud s nimi nesouhlasíte, máte samozřejmě možnost publikovat jinde na internetu," říká. Přiznává nicméně, že Facebook je největším hráčem na trhu sociálních sítí a ztráta přístupu na něj by SPD citelně zasáhla.

Takovou moc nad firmami zákony nemají

Při případném soudním sporu se však Okamura chce bránit i tím, že Facebook by zrušením jeho účtu omezil také jeho práva zaručená Listinou základních práv a svobod. Konkrétně ta uvedená v článku 17 tohoto dokumentu, která hovoří o tom, že svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny, že každý má právo svobodně vyjadřovat svůj názor a že cenzura je nepřípustná.

I zde jde však podle Kysely o prakticky totožné nepochopení základních právních rámců České republiky a koho mají omezovat. Také toto ustanovení Listiny základních práv a svobod má totiž zabránit tomu, aby přílišnou moc získal do svých rukou stát.

"Je to zákaz veřejné moci, který znemožňuje, aby například nařídila novinám, že něco nesmějí publikovat. Neznamená to ale, že tyhle noviny nebo internetové servery či třeba Facebook nemohou mít vlastní firemní politiku, kterou eliminují například rasistické nebo jiné typy výroků. Zabraňuje se tím vzniku cenzurního úřadu, ale soukromé subjekty v tomto smyslu svázány nejsou," dodává právník.

Když tedy Okamura prohlašuje, že pravidla Facebooku nemohou být nad českými zákony a nad českou ústavu, jde podle Kysely o nepochopení smyslu ústavy i jednoho z nejdůležitějších pilířů českého státu. Větší šanci by tak podle něj Okamura u soudu měl jen tehdy, kdy by se mu podařilo prokázat, že Facebook mu profil zablokoval v rozporu s vlastními pravidly.

To není vyloučeno. I k takovým případům v minulosti podle Dočekala došlo a profily pak byly nezřídka obnoveny. "Jednoduše proto, že ten, kdo situaci na straně Facebooku posuzoval, ji nedokázal posoudit dobře, nebo příspěvek či profil smazal preventivně," říká Dočekal. V případě profilů SPD by podle něj ale o důkazní materiál nebylo nouze. "Že komunitní pravidla neporušil, říká každý, kdo je porušuje," dodává odborník na sociální sítě.

Facebook podle něj navíc téměř jistě ví, že v případě Tomia Okamury a SPD se nepotýká se soukromým profilem, ale s účty, které patří jedné z českých politických stran. K posuzování tamních příspěvků tak pravděpodobně přistupuje s větší opatrností.

Na celou situaci se Dočekal dívá opačně než Tomio Okamura. "Je to právě on, kdo roky profituje z toho, že mu sociální síť trpí chování, které by si ostatní politické strany nedovolily a které mu přináší politické body u jeho příznivců. To snad teď končí," říká.

Okamura by přišel o přímý kontakt s voliči

Současně podle něj ale není ani vyloučeno, že je celá situace kolem zrušení profilu součástí marketingové kampaně SPD. "Je to důkaz pro jeho příznivce, že Okamura dělá všechno správně a zlovolný Facebook mu za to teď chce smazat profil a zničit ho," dodává Dočekal.

Něco je ale jistě i na obavě, která zaznívá ve vyjádření SPD. Facebook je totiž skutečně jedním z hlavních kanálů, kterým strana oslovuje své voliče a fanoušky. Sám Okamura má na Facebooku 259 tisíc příznivců, Fiala 29 tisíc příznivců a profil celostátní SPD sleduje 31 tisíc lidí.

Hrozby Facebooku navíc nejde brát úplně na lehkou váhu. Podobně, jako to teď hrozí Okamurovi, přišel o svůj účet kvůli porušení komunitních pravidel i slovenský extremista Marian Kotleba. Americká firma před dvěma lety současně zrušila i profil jeho Lidové strany Naše Slovensko. Obě stránky měly přibližně 80 tisíc fanoušků.

Porušování komunitních pravidel sociálních sítí však není tématem jen v Česku a na Slovensku, ale zejména ve Spojených státech amerických. Obzvláště ve spojení s tamním prezidentem Donaldem Trumpem. "Ten také pravidla sociálních sítí soustavně porušuje. Twitter mu už začal některé příspěvky skrývat a doplňovat k nim, že jsou lživé. Ale také se toho spoustu let báli. Na jiných místech ho krátkodobě zablokovali," říká Dočekal.

Konkrétně Facebook je však podle něj zatím k americkému prezidentovi smířlivější. Což je ostatně i jedním z důvodů, proč americká firma aktuálně čelí kritice a odlivu inzerentů, kteří požadují, aby technologický gigant proti dezinformacím a nenávistnému obsahu na své síti postupoval tvrději.