Politici budou na Facebooku pod kontrolou. Budeme ověřovat, ne mazat, tvrdí experti

Kontrola, jestli čeští politici na Facebooku nešíří lži, se zvýší. Nově budou jejich příspěvky ověřovat lidé z projektu Demagog.cz. Upozorňují však, že budou mít velmi omezené možnosti, takže odhadují, že za zavádějící označí zhruba dva příspěvky za měsíc. "Neděláme si ambice, že se kompletně promění diskuse na sociálních sítích," uznává šéf týmu.

Pravděpodobnost, že český uživatel Facebooku narazí na příspěvek, který bude označený jako nepravdivý nebo zavádějící, se výrazně zvýší. Americká společnost v úterý oznámila, že tým z projektu Demagog.cz, který se již léta věnuje ověřování pravdivosti výroků politiků pronesených zejména v diskusních pořadech, doplní českou novinářku z Agence France-Presse, která dezinformace v českém prostředí Facebooku vyvrací od letošního února.

Princip jejich práce bude jednoduchý: pokud prokážou, že je konkrétní příspěvek lživý nebo zavádějící, upozorní na něj Facebook. Ten ho nesmaže, ale sníží jeho dosah, a navíc své uživatele na nesrovnalosti v něm uvedené stručně upozorní. Zároveň bude odkazovat na detailnější rozbor, kde analytický tým podpoří své tvrzení konkrétními důkazy.

I v práci pro Facebook se bude tým Demagogu věnovat výhradně příspěvkům politiků. Na příspěvky běžných lidí se kontrola vztahovat nebude. I tak ale budou mít, jak sami upozorňují, jen omezené možnosti. Facebook se totiž stále drží zásady, že nechce nijak zasahovat do politických projevů. Demagog.cz tak nebude moct kontrolovat veškeré příspěvky, které politici na sociální síť vloží.

"Musí to být něco, co sdílí politici, ale zároveň to není nic, co je původní obsah vytvořený politikem, protože takovou věc Facebook ověřovat nechce, jelikož to bere jako politický projev. Pokud ale bude politik sdílet informaci, kterou sám nevytvořil, ale je to něco, co může být závadné nebo zavádějící, tak v takovém případě bude dávat smysl to ověřovat," vysvětluje koordinátor projektu Petr Gongala.

V zásadě tedy mimo kontrolu zůstane originální tvorba politika, jeho vlastní výroky, jím nebo stranou vytvořené grafiky. Pokud však cokoliv převezme z jiného zdroje, bude se na to analytický tým moct zaměřit. Na potenciálně závadný obsah bude tým upozorňovat systém samotného Facebooku. Pokud však při své práci narazí i na jiné příspěvky, které Facebook nenabízí, bude je moct sám ze svého popudu ověřovat.

Dalším kritériem, které určí, jestli příspěvek vůbec ověřovat, bude to, zdali je relevantní pro politickou diskusi.

Týmu Demagog.cz trvá obvykle až dva dny, než informace v konkrétním příspěvku ověří a připraví vysvětlující článek. Prodleva však podle Gongaly nevadí. "Příspěvky se po internetu šíří měsíce, některý obsah se recykluje i po letech. Bylo by samozřejmě fajn dát uživatelům zpětnou vazbu hned, ale není to nezbytné," myslí si koordinátor projektu.

Přestože se vedle standardní práce pro Demagog.cz bude příspěvkům na Facebooku věnovat pět lidí, Gongala očekává, že se jim podaří za měsíc upozornit na dva články. Není to však tím, že by tým potřeboval rozšířit o více lidí, ale spíše kvůli omezením ze strany Facebooku, které neumožní kontrolovat všechny příspěvky. "Není zase tak jednoduché najít obsah, který by vyhovoval všem podmínkám," vysvětluje Gongala.

Od celkového počtu ověřeného obsahu se bude také odvíjet finanční ohodnocení Gongalova týmu ze strany Facebooku. O jak velkou částku půjde, však v tuto chvíli nedokáže přesně říct. "Upřímně, jestli to budou desítky tisíc ročně, tak za to budeme rádi, protože náš rozpočet je omezený. Když to budou desetitisíce měsíčně, tak to bude úplně super. Ale opravdu bude záležet na tom, kolik obsahu budeme schopni ověřit," vysvětluje Gongala.

Předstíraná snaha

Jelikož Facebook výrazně omezuje to, jaké příspěvky bude moct Demagog.cz ověřovat, politolog Miloš Gregor, který o fake news napsal knihu, varuje před očekáváním, že se diskuse na sociální síti díky tomuto kroku nějak promění. "Rozhodně vítám a hodnotím pozitivně, když se podaří nějaký prokazatelně lživý nesmysl označit. Jen bych byl při hodnocení toho, jaký reálný dopad to bude mít na kvalitu informací, které na Facebooku konzumujeme, trošku skeptický," říká Gregor.

Podle něj Facebook sice dlouhodobě uvádí, že chce s lživými zprávami bojovat, ale ve skutečnosti k tomu žádné výrazné kroky nedělá. Mimo jiné si to vysvětluje i tím, že politické strany utrácí na jeho síti obrovské sumy za politickou reklamu a ověřováním její pravdivosti by pochopitelně šel proti těmto svým obchodním zájmům.

Případ angažování týmu ověřovatelů informací spíše vnímá jako gesto, které má ukázat, že Facebook nějaká opatření zavádí, než aby měla skutečný dopad. "V titulcích to vypadá senzačně. Nezaujatý čtenář může mít pocit, že Facebook něco dělá, ale když i samotní analytici odhadují, že se to bude týkat jednotek případů měsíčně, tak to mediální prostor k lepšímu neposune. Rozhodně to neuškodí, ale bylo by bláhové si myslet, že to výrazně zlepší kvalitu informací," říká Gregor.

Ani sám Gongala neočekává, že by se díky jejich snaze kompletně proměnila diskuse na sociálních sítích. Pokud však zasáhnou u příspěvků, které sdílí tisíce lidí, tak si dokáže představit, že mnoho z nich se díky tomu dozví, že je to závadný obsah, což by se bez jejich upozornění nestalo.

Příspěvky od února ověřuje v českém prostředí již novinářka z francouzské agentury Agence France-Presse Laďka Mortkowitz Bauerová, kterou tak nyní doplní analytici z Demagog.cz.

Předtím Facebook systémově informace umístěné na jeho síti v češtině neověřoval. Týmy ověřovatelů faktů začal v jednotlivých zemích najímat až po tlaku veřejnosti a po jednáních mimo jiné s Evropskou komisí, v čemž se velmi angažovala česká eurokomisařka Věra Jourová.

"Principem je ověřovat informace. Ale nic nemazat a na názory vůbec nesahat. Lidé by však měli mít možnost si přečíst fakta a sociální sítě by to měly umožnit ve všech evropských jazycích. Taková byla dohoda na mechanismu, který nezavádí cenzuru, ale dává k dispozici fakta a čísla," vysvětluje Jourová.

Červená blikačka

Jonáš Syrovátka z Prague Security Studies Institute si myslí, že i přes omezení, která Facebook analytickému týmu dává, má podobná snaha smysl. "Ani politici nežijí ve vzduchoprázdnu. Když se podíváme, jaké zprávy šíří někteří politici, tak velmi často říkají, že to někde četli na nějakém webu, takže si myslí, že je to pravda. Ne nutně to musí být vždy z jejich hlavy," domnívá se Syrovátka.

To, že budou na Facebooku některé zavádějící příspěvky označené, podle něj může řadě lidí pomoci nenaletět nepravdivým informacím. I když připouští, že určitá skupina lidí jim bude věřit, i když jim sociální síť nabídne důkazy podložené argumenty. "Jenže já nejsem přesvědčený, že takových lidí je hodně," říká Syrovátka.

Dezinformacím podle něj naletí mnoho lidí jenom kvůli tomu, že se nedostanou k faktům. "Lidi, kteří se se zprávou setkají poprvé, budou okamžitě upozornění, že jsou jiná fakta, která dosud neznali. Z mého pohledu to bude zejména pro lidi, kteří nemají nějaké silné přesvědčení, sloužit jako červená blikačka, ke které by se jinak při setkání s touto informací nedostali," vysvětluje.

Politolog Gregor se však domnívá, že vliv takového varování bude jen velmi malý. Usuzuje tak na základě toho, že podle něj byli při lži přistiženi již několikrát zástupci SPD, KSČM nebo i prezident Miloš Zeman, a názor jejich příznivců to přitom nijak výrazně nezměnilo. "Jejich příznivci to berou jako štvavou kampaň nebo názorový střet a úplně ignorují jakoukoliv snahu o pravdivost informací. Spokojí se s tím, že od politiků slyší to, co sami chtějí slyšet a čemu věří. Tohle vám nějaké tlačítko na sociálních sítích nezmění," uvádí Gregor.

Facebook přitom podle něj má nástroje, jak se šíření nepravdivých informací bránit. Vyplývá to z toho, že se na něm například nezobrazuje reklama islamistických teroristů nebo jiných extremistů. "Tyhle věci dokáže efektivně eliminovat. Ale politické fake news evidentně pro něj nejsou za čarou," dodává Gregor.