Zuckerberg: Firmy bojkot Facebooku brzy přejde. Chování sociální sítě prověří audit

Šéf společnosti Facebook Mark Zuckerberg je přesvědčen, že zadavatelé reklamy se na stejnojmennou sociální síť brzy vrátí. Reaguje tak na sílící bojkot Facebooku a dalších sociálních sítí, do kterého se zapojilo už přes 600 firem. Vadí jim, že podle jejich názoru tyto platformy nedostatečně regulují nenávistní obsah.

"Mám za to, že všichni tito zadavatelé reklamy se na platformu brzy vrátí," řekl Zuckerberg podle serveru The Information minulý pátek na poradě se zaměstnanci. "Nezměníme pravidla nebo přístup jen kvůli něčemu, co znamená hrozbu pro malé procento tržeb," řekl.

Firma uvedla, že s organizátory kampaně Stop Hate for Profit (Zastavme nenávist pro zisk) se Zuckerberg hodlá sejít.

To vše ilustruje dva souběžné způsoby, jak Facebook problém řeší, komentoval to v pátek zpravodajský server BBC. Veřejně se snaží situaci uklidnit, nabídne malé ústupky a konstatuje, že nenávist na platformě nemá místo. Neoficiálně ale dopad bojkotu trivializuje. Snaží se uklidnit zadavatele reklamy a chce se vyhnout jakýmkoli změnám svého obchodního modelu.

Bývalý britský vicepremiér Nick Clegg, který má ve společnosti Facebook teď na starosti globální problematiku a komunikaci, ve čtvrtek zveřejnil otevřený dopis zadavatelům reklamy. Snažil se je přesvědčit, že společnost proti nenávistnému obsahu bojuje soustavně. Podobně vyzněl i dopis, který Facebook tento týden rozeslal partnerským firmám a agenturám.

V pondělí společnost oznámila, že se podrobí auditu ohledně toho, jak nenávistné projevy na svých sociálních sítích reguluje. Audit provede společnost Media Rating Council (MRC), která mimo jiné vyhodnotí, jak Facebook chrání zadavatele reklamy před tím, aby se jejich příspěvky neocitly vedle škodlivého obsahu.

Bojkot ale Facebooku škodí méně, než by si někdo myslel, píše BBC. Sám Zuckerberg na zmíněné poradě konstatoval, že jde hlavně o reputaci a vztahy s partnery, nikoliv o finance. Většina firem na sociální síti stále inzeruje.

Stejného názoru je také Areeq Chowdhury z nezávislého výzkumného ústavu WebRoots Democracy. Firmy se podle něj nakonec na platformu vrátí. "Reklama, kterou nabízejí tito internetoví giganti, nemá obdoby," říká. "Nikdo jiný se nedokáže takovou měrou zaměřit na daný segment, a proto nevěřím, že jich tady mnoho přestane dlouhodobě inzerovat," dodal. A za pravdu mu dává i trh. Akcie Facebooku jsou po propadu z konce minulého týdne už zpět zhruba na předchozí úrovni.

Výdaje na reklamu na sociálních sítích podle průzkumu Světové federace reklamních zadavatelů (WFA) pozastaví téměř třetina velkých světových značek. Tržby Facebooku z reklamy však utváří ze tří čtvrtin malí a střední zadavatelé, připomíná list Finacial Times.

Firmy, které inzerci na sociálních sítích pozastavily, zahrnují mimo jiné Unilever, Verizon, Adidas, Starbucks, Coca-Cola, Ford, HP, The North Face, Volkswagen, Levi Strauss & Co. či Ben & Jerry's.

Video: Facebook kvůli nahotě zakázal reklamu na český smartphone Aligator