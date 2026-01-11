Česká armáda splnila cíl. Jenže každý desátý rekrut pak během tří měsíců skončil

Už od loňských prázdnin náboráři ministerstva obrany a armády vysílali optimistické informace, že přísun mladých posil se nebývale daří. A že se prý podaří překonat rekrutační cíl stanovený na 2100 nováčků. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, vojačkou či vojákem z povolání se nakonec stalo celkem 2396 lidí. Ale hned 226 z nich zmizelo už ve zkušební době a celkem v roce 2024 odešlo do civilu 1325 lidí.
Pár dnů před loňskými Vánoci, v pátek 12. prosince, se před kasárnami ve Vyškově seřadilo přes čtyři stovky mladých mužů a žen v uniformách. V chladném počasí pak hromadně složili přísahu a po šesti týdnech výcviku se stali profesionálními vojáky.
„Nejprve se věnovali teorii. Naučili se základům taktiky, spojovací, chemické i zdravotnické přípravy, práci se zbraní i orientaci v terénu. Později vše přenesli do praxe a většinu dní trávili v terénu, ať už v areálu kasáren, nebo ve vojenském újezdu Březina. Prošli si ostrými střelbami z ručních zbraní a vyzkoušeli si také hod granátem,“ popisuje web vyškovské vojenské akademie.
Prosincovým nástupem se uzavřel loňský náborový cyklus. Během něj se do resortu ministerstva obrany podařilo nalákat celkově 2396 lidí, jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz. Což je meziročně o 579 víc.
To znamená, že daný rekrutační cíl pro rok 2025 se náborářům podařilo překonat – plán mluvil o 2100 nováčcích. Jde tedy o nejlepší číslo od roku 2004, kdy v Česku vznikla profesionální armáda.
K útvarům přišlo 1992 posil
Jak ale vyplývá z dat, která ozbrojené síly poskytly deníku Aktuálně.cz, z 2396 loňských rekrutů jich hned 226 – tedy zhruba každý desátý – skončilo ve zkušební době. Uniformu navíc loni opustilo více než tisíc profesionálů. Z celkového počtu navíc rovnou do vojenských útvarů zamířilo „jen“ 1992 nováčků, zbylých 404 jsou čerství studenti Univerzity obrany v Brně.
„V resortu ministerstva obrany zanikl služební poměr 1325 vojákům z povolání,“ upřesňuje Zdeňka Sobarňa Košvancová z kanceláře náčelníka generálního štábu. A hned 395 z nich z ozbrojených sil odchází na vlastní žádost.
Nábor do ozbrojených sil v roce 2025
Celkem: 2396 osob
Z toho k vojenským útvarům: 1992
Z toho na Univerzitu obrany: 404
Průměrný věk rekrutů: 28 let
Kolik rekrutů skončilo ve zkušební době: 226
Zdroj: kancelář náčelníka Generálního štábu AČR
To znamená, že čistý přírůstek loni činil 1071 osob. Což je o sedm stovek víc než v roce 2024. „To je nejlepší výsledek za posledních pět let,“ radovala se už loni Iva Bednářová, náčelnice ministerské agentury personalistiky.
I tak se ale nepodařilo splnit záměr náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Ten už dříve vypočítal, že pro splnění strategických plánů je nutné, aby čistý přírůstek nových příslušníků armády každoročně činil 1200 lidí. Pro připomenutí – v roce 2024 to bylo pouze 70 mladých posil.
Pomalý náborový proces
Loňský nábor by mohl alespoň částečně zastavit stárnutí českého vojska. Jeho průměrný věk je nyní 38 roků. Před patnácti lety přitom tohle číslo bylo výrazně nižší – pouze 33,3 roku. „Průměrný věk osob povolaných do služebního poměru vojáka z povolání byl (loni) 28 let,“ přibližuje Sobarňa Košvancová.
I tak je ale nábor jednou z největších bolestí české obrany. Už jen proto, že ze současných 25 tisíc vojáků se armáda v příštích letech potřebuje podle Karla Řehky dostat na velikost 37 500 příslušníků. Hlavně proto, aby dokázala plnit všechny závazky vyplývající ze členství v Severoatlantické alianci.
„Tento problém už má strategický rozměr. Podle oficiálních údajů od personalistů máme ročně zhruba sedm tisíc zájemců o službu. Nabíráme ale jen zlomek z nich. V realitě je proces náboru zoufale pomalý a odrazující. Samozřejmě se snažíme o dílčí změny, některé se i povedly. Jaký je ale výsledek? Náborem sotva pokrýváme odchody,“ hřímal Řehka už v listopadu 2024.
Na tehdejším velitelském shromáždění Řehka hořekoval, že nábor trvá až osm měsíců, přitom v ideálním světě by se to mělo zvládnout za třicet nebo šedesát dnů: „V této oblasti jsme koncepčně totálně zaspali. Jak dlouho trvá proces náboru v civilních firmách? Řádově týdny. Ne měsíce.“
