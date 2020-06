Brněnské ANO chce zrušit buňku ve Starém Lískovci kvůli "velrybaření" i kauze Stoka

Brněnské předsednictvo ANO chce zrušit buňku v městské části Starý Lískovec kvůli účelovému hromadnému nabírání nových členů, takzvanému velrybaření. Navrhuje i vyloučení tří svých členů kvůli napojení na kauzu Stoka, která se týká možné korupce na radnici Brno-střed.

"Probrali jsme aktuální situaci a pak jsem v tajné volbě dala hlasovat o zrušení buňky Starý Lískovec a vyloučení některých členů. Hlasování bylo jednomyslné. Tyto návrhy přijalo krajské předsednictvo a teď to posuneme na celostátní předsednictvo," řekla po jednání předsednictva šéfka brněnské organizace Karin Karasová.

Doplnila, že zrušení buňky navrhla kvůli důkazům o takzvaném velrybaření. Koho přesně chce brněnské ANO ze svých řad vyloučit, nechtěla říci. Místostarostka Černovic Šárka Korkešová však novinářům rozeslala vyjádření, ve kterém uvedla, že Karasová navrhuje její vyloučení z ANO kvůli napojení na takzvanou kauzu Stoka, tedy obvinění z korupce kolem veřejných zakázek na radnici Brno-střed.

"Jako důvod uvedla celou řadu zcela nepravdivých tvrzení o mém údajném propojení z kauzou Stoka. Proti vyřčeným pomluvám se budu bránit právní cestou, především dám možnost v civilním soudním sporu Karin Karasové svá tvrzení dokázat," uvedla Korkešová v prohlášení pro tisk.

Kromě dalších dvou členů, jejichž vyloučení brněnské předsednictvo navrhuje, rezignoval na své členství také bývalý náměstek brněnského primátora Richard Mrázek, jehož jméno bylo spojováno s osobou Jiřího Švachuly obviněného z korupce. Karasová uvedla, že předsednictvo jeho rezignaci přijalo a Mrázek už není členem ANO.

"Očista ještě neskončila"

O zrušení buněk ve Starém Lískovci, Černovicích a Židenicích v minulosti usiloval bývalý primátor a místopředseda ANO Petr Vokřál, který před týdnem oznámil, že z hnutí vystupuje.

Celostátní předsednictvo ANO nejprve zrušení buněk posvětilo, v květnu své rozhodnutí ale zrušilo a buňky rozpustit nenechalo. To byl jeden z důvodů, který Vokřál uvedl jako důvod svého konce v hnutí. Mluvil také o napojení některých brněnských organizací na podsvětí.

Karin Karasová nyní uvedla, že očista brněnského hnutí ANO ještě neskončila. "Ve čtvrtek přijede pan předseda (Andrej) Babiš a určitě se to bude nadále řešit, určitě to není konečná. Jsou určitě v hnutí ANO lidé, kteří jsou napojení na různé organizace, spolky nebo jednotlivce mimo hnutí, chceme to dál řešit," dodala.

Andrej Babiš chce podle ní dopodrobna znát celou situaci. Na jednání je pozvaná celá oblastní organizace, tedy asi 200 lidí, i krajské předsednictvo.