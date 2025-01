Boj proti vlivu Ruska. Česko se chystá uzavřít vojenský pakt s největší africkou zemí

Česká republika se chystá uzavřít s Nigérií smlouvu o vojensko-technické spolupráci. Plyne to z dokumentů, které má Aktuálně.cz k dispozici. Nigérie je nejlidnatější africkou zemí. Cílem paktu je podpořit možnosti vývozu českých zbrojařů. Nigérie současně platí za spojence Ruska, oblast je navíc cílem ruských vlivových operací. Jedním ze smyslů smlouvy je vliv Moskvy oslabit.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov přijal v Moskvě loni v březnu svůj nigerijský protějšek Yusufa Tuggara. Jednání doprovodil prohlášením, že pro Rusko, které vede už tři roky válku proti Ukrajině, je Nigérie klíčovým africkým spojencem. Jde o součást strategie ruského režimu posilovat vliv v zemích globálního jihu v boji proti Západu.

Tato oblast Afriky je přitom dlouhodobým cílem ruských vlivových operací. V sousedním Nigeru došlo předloni k vojenskému převratu, který Moskva podpořila. Režim Vladimira Putina posiluje pozici v dalších okolních zemích takzvaného Sahelu, kam vedle Nigeru patří Mali, Mauretánie nebo Súdán.

Jedním z cílů zahraniční politiky České republiky je zintenzivnění kontaktů právě s africkými zeměmi. K této snaze může přispět i nová smlouva s Nigérií, kterou se chystá uzavřít resort obrany ministryně Jany Černochové (ODS). Obrana už má připravený jízdní řád, podle něhož bude při dohadovaní paktu postupovat.

Vývoz do Nigérie za desítky milionů korun

"Nestabilita afrických států představuje významné riziko pro Evropu v podobě nekontrolované migrace a šíření islámského extremismu. Rusko této situace využívá a skrze vojenské i dezinformační působení podporuje nelegitimní režimy v Africe, čímž přispívá k destabilizaci regionu," sdělila Aktuálně.cz mluvčí ministerstva Simona Cigánková.

Upozornila, že nejintenzivnější hybridní operace míří právě na země západní Afriky. Je proto podle ní v zájmu Česka "rozvíjet spolupráci s podobně smýšlejícími partnery, mezi něž patří také Nigérie, která je nejen nejlidnatější zemí kontinentu, ale má také zásadní politický a ekonomický vliv v oblasti Guinejského zálivu".

Hlavním benefitem chystané smlouvy je podpořit český obranný průmysl, Nigérie je v obchodní bilanci druhým nejvýznamnějším africkým partnerem Česka. Vývoz tuzemských zbrojařů do Nigérie skokově vzrostl roku 2019, kdy jeho hodnota čítala 27 milionů korun. Následujícího roku dosáhla už 31 milionů.

Sedm bodů smlouvy

Podle návrhu smlouvy má spolupráce obou zemí posílit v sedmi oblastech. Jsou jimi mimo jiné "dodávky zbraní, vojenského vybavení a dalších produktů určených pro vojenské účely, zajištění provozu, oprav a modernizace vojenského materiálu nebo dodávky náhradních dílů, součástek, nástrojů, materiálu pro výcvik a podporu".

Dohoda bude také usilovat o "umístění odborníků k poskytnutí pomoci při realizaci společných projektů v oblasti vojensko-technické spolupráce, výcvik personálu v odpovídajících vzdělávacích institucích a poskytování vojensko-technické pomoci".

Obdobné smlouvy Česko uzavřelo dosud s 11 státy, třeba s Ukrajinou, Tureckem, Japonskem či Jižní Koreou. Aktuálně.cz už dříve upozornilo, že stejné spojenectví Česko chystá i se Saúdskou Arábií. Podle mluvčí Cigánkové takové dohody "s mimoevropskými státy usnadňují dodávky produkce českého obranného průmyslu ozbrojeným silám těchto států".

Spolupráce už od 80. let

"Nigérie hledá u západních zemí podporu v boji proti terorismu a usiluje o posílení svých vztahů s Evropskou unií. V posledních letech se Nigérie snaží o zlepšení obchodních a investičních podmínek pro zahraniční investory, což by mohlo přispět k jejímu hospodářskému růstu," stojí ve zprávě resortu k návrhu smlouvy.

Sbližování obranného průmyslu obou zemí započalo už za minulého režimu, v letech 1986-1987 dodalo Československo do Nigérie 24 cvičných proudových letounů L-39ZA Albatros. Část z nich je díky opravám prováděným Aero Vodochody Aerospace stále v provozu. Nigérijská delegace si loni v říjnu byla v Praze obhlédnout nové systémy v oblasti vzdušných sil a protiletadlové obrany.

Černínský palác a Nigérie Ve vztazích České republiky a Nigérie vzbudila za poslední dobu největší pozornost na podzim 2023 ohlášená návštěva premiéra Petra Fialy (ODS) této země, kterou Nigérie na poslední chvíli zrušila. Důvody k takovému kroku žádná ze stran oficiálně neuvedla. Ministerstvo zahraničí každopádně uvádí, že Nigérii považuje za tradičního spojence v oblasti. Obě země podle mluvčí Černínského paláce Mariany Wernerové spojuje řada shodných názorů na globální vývoj. "Z těchto důvodů máme zájem o prohlubování vzájemného dialogu na všech úrovních," řekla Aktuálně.cz.

Česká republika vidí v růstu nigerijského trhu velký potenciál. V roce 2015 podepsaly obě země v oblasti obrany memorandum o porozumění, jež má chystaná smlouvá prohloubit. Česko už před třemi lety navrhlo sjednání nového paktu, loni v červnu Nigérie předložila svůj návrh, s jehož podobou se nyní v jednáních pracuje.

"Může to být pragmatismus Nigérie"

Protože přesné znění dohody se stále piluje, podle mluvčí nelze v tuto chvíli garantovat, kdy se podepíše. Možné to je prý i v tomto roce, ale obecně platí, že "jednání k dosažení shody na textu mohou trvat i několik let, neboť obě strany se snaží při vyjednávání dosáhnout co nejvýhodnějších podmínek".

Bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity Josef Kraus je v pohledu na význam úmluvy k efektivnímu odclonění ruského vlivu v oblasti opatrný. Ochotu Nigérie jednat o takovém paktu čte především jako otevřenost země spolupracovat se Západem, která však může být čistě pragmatická.

"Může to byl kalkul tamější vlády ve smyslu tlaku na Rusy, aby od nich díky kontraktům se západními zeměmi vymohli výhodnější podmínky ke spolupráci s nimi. Může to ale zafungovat také opačně, kdy Nigérie bude nakupovat západní zbraně a vojenské systémy - a přítomnost Rusů v oblasti použije jako páku na lepší ceny," řekl Aktuálně.cz.

Podle Lukáše Horáka z Asociace pro mezinárodní otázky zapadá sbližování Česká s Nigérií do snahy Západu tlumit hrozbu islámského terorismu v západní Africe. "Nezbývá jiná volba než proti němu bojovat, maximalizací součinnosti, se státy Guinejského zálivu. Proto se na ně orientujeme, když jsme byli Ruskem vytlačeni ze Sahelu, který by také zasloužil pozornost EU a Česka," sdělil Aktuálně.cz.