Černochová uzavře dohodu s nejvlivnějšími Araby, kteří za zbraně utrácí biliony korun

Česko by mělo podle zjištění Aktuálně.cz podepsat smlouvu o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií. Dohoda má především posílit možnosti vzájemného obchodu se zbraněmi. Náklady nejvlivnější arabské země na obranu patří mezi největší na světě. Dohodu za českou stranu připravilo ministerstvo obrany, které vede Jana Černochová (ODS). Smlouva má vstoupit v platnost letos.

Náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec byl minulý měsíc v hlavním městě Saúdské Arábie Rijádu. Podpořil tam více než dvacítku českých zbrojařů, kteří prezentovali své produkty na veletrhu World Defense Show. Čtyři z nich podepsali kontrakty s tamější státní autoritou pro zbrojní průmysl o možných dodávkách.

Na pětidenním veletrhu se otočilo téměř 800 vystavovatelů ze 76 zemí, od nichž si Saúdové objednali zbraně, zbraňové systémy a součástky do nich za 6,5 miliardy eur (zhruba 154 miliard korun). Absolutistická monarchie ve výdajích na obranu v současnosti expanduje jako žádná jiná země světa.

Blažkovec na akci jednal s guvernérem zmíněné instituce pro zbrojní průmysl Ahmadem Al-Ohalim. Je velice pravděpodobné, že se podobná setkání stanou častějšími. Deník Aktuálně.cz získal návrh smlouvy o obranné spolupráci, kterou se chystají obě země uzavřít.

Devět článků a obranné spolupráci

"Sjednání mezinárodní smlouvy mezi Českem a Saúdskou Arábií o spolupráci v oblasti obrany by nejen vytvořilo předpoklady pro rozvoj vzájemných vztahů v oblasti obrany, ale rovněž by významně usnadnilo export produktů českého obranného průmyslu do Saúdské Arábie," stojí v důvodové zprávě k návrhu smlouvy.

Saúdské království je už nyní po Izraeli dlouhodobě druhým největším odběratelem českých zbraní na Blízkém východě, v letech 2018 až 2022 tam tuzemští výrobci vyvezli zboží za 79 milionu eur (téměř dvě miliardy korun). Navrhovaná smlouva má českým zbrojařům saúdskoarabský trh otevřít ještě více.

Podle obsahu dohody Češi hodlají se Saúdy prohloubit spolupráci v obranné politice, obranném průmyslu, vojenském vzdělávání a výcviku či vojenské historii. Za tímto účelem smlouva předpokládá vzájemné oficiální návštěvy vysokých civilních nebo vojenských představitelů, jednání expertů či pořádání vojenských cvičení.

"Na základě žádosti může strana poskytnout informace týkající se vojenského vybavení, o které má žádající strana zájem, používaného ozbrojenými silami požádané strany a vyrobeného v jejím státě," zní jeden z devíti článků dohody. Na smlouvě pracují obě země od konce roku 2021, její text doladily loni 5. až 6. prosince v Rijádu.

Téměř dva biliony korun na obranu

Chystaná dohoda zapadá do trendu, jejž Saúdská Arábie stanovila. Na obraně se podílí 7,4 procenty hrubého domácího produktu, což dělá 75 miliard dolarů ročně (1,74 bilionu korun). Pouze Spojené státy, Čína, Rusko a Indie utrácí více. Saúdové chtějí mít do roku 2030 zasmluvněných polovinu vojenských zakázek.

"Saúdská Arábie představuje jednoho z největších kupců zbraní a zbraňových systémů. Tato smlouva by mohla pomoci českému zbrojnímu průmyslu více prorazit na tamním trhu, který patří mezi největší a nejlukrativnější na světě," říká Josef Kraus, analytik z Masarykovy univerzity se zaměřením na Blízký východ.

Absolutistická monarchie je po Alžírsku druhou zemí arabského světa, s níž chce Česko takovou úmluvu podepsat. Obdobné smlouvy má uzavřené například se Slovenskem, Tureckem, Lotyšskem, Indií či Uruguayí. Právě jihoamerická země byla loni poslední, s níž si Česko v tomto ohledu podalo ruce.

Loni parlament schválil dohodu o obranné spolupráci také se Spojenými státy. Svou vahou však představuje významnější úmluvu, protože počítá s možností krátkodobé přítomnosti amerických vojenských sil. Proto musela projít parlamentem. Ujednání se Saúdy po schválení vládou vyřídí ministerstvo obrany.

Zásadní hráč, energie a Gaza

"Saúdská Arábie je významným hráčem v Zálivu i v celém arabském světě, v případě energetiky dokonce zásadním globálním aktérem a významným dodavatelem. Uvědomují si, jak se proměňuje evropská spotřeba a náš důraz na obnovitelné zdroje energie," říká pro Aktuálně.cz ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), který byl v království loni. Spolupráci v oblasti bezpečnosti označuje za "novou kapitolu".

V oblasti lidských práv je Saúdská Arábie jednou z nejhůře hodnocených zemí světa. Islám je jediným povolením náboženstvím, ženy prakticky nemají možnost uplatnění ve veřejném životě a součástí trestní politiky je sekání končetin či kamenování. Přesto se království stalo za poslední roky pro Západ klíčovou zemí oblasti.

"Je nezastupitelné při řešení blízkovýchodní problematiky. Chtě nechtě se bude podílet na řešení krize a budoucího uspořádání v Gaze, ať už navázáním diplomatických vztahů s Izraelem nebo rekonstrukcí či podílem na správě Gazy," říká expert na Blízký východ Břetislav Tureček. Saúdové podle něj penězi a obratnou politikou na místě arabského lídra vystřídali Egypt, jehož vyčerpaly domácí převraty.

Vliv země vychází z jejího surovinového bohatství. Jak upozorňuje analytik Kraus, je hlavní světovou zásobárnou ropy a zemního plynu. "To činí Saúdské království důležité pro energetickou bezpečnost nejen USA, ale také Evropy," uvádí. Podle něj kvůli snaze Evropy vymanit se z energetické závislosti na Rusku význam Saúdské Arábie v evropské energetické bezpečnosti poroste.