Bezdomovec se propadl v Plzni stropem na motokárovou dráhu, na místě jsou zranění

ČTK

Na podzemní motokárovou dráhu v Plzni v sobotu spadla část stropu, střechou se propadl bezdomovec.

Motokáry - ilustrační foto
Motokáry - ilustrační fotoFoto: MIlan Bydžovský/rychla-kola.cz
Zranil se jednačtyřicetiletý muž, který spadl z výšky asi osm metrů, a šestačtyřicetiletý muž v motokáře, na niž část stropu spadla. Případem se zabývá policie. Uvedla to večer televize Prima.

Muž se propadl plexisklem, které na dráhu v ulici U Ježíška přivádí denní světlo. O pádu muže z výšky zhruba osmi metrů televizi řekl zástupce hasičů Pavel Valm.

Záchranáři na místě události ošetřili dva muže. Mladší muž utrpěl zranění následkem pádu z výšky. Oba muži pak byli transportováni pozemní cestou do zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí zdravotnických záchranářů Plzeňského kraje Karolína Korčíková.

Podle vedoucího odboru komunikace a marketingu plzeňského magistrátu Jana Švábka byly po dohodě s nájemcem strženy podhledy nad dráhou tak, aby se situace už neopakovala. „Samozřejmě dojde k opravě plexiskla,“ dodal. V pondělí se sejdou zástupci města a provozovatele dráhy. Na dráze začal úklid, závodit by se na ní mohlo podle provozovatele znovu za několik dnů, uvedla Prima.

