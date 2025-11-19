Domácí

Bezdomovec napadl známého ve vybydleném domě, za brutální vraždu si odsedí 18 let

19. 11. 2025 20:13
Za letošní brutální vraždu ve vybydleném domě na periferii Olomouce si čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč odpyká 18 let ve vězení. Trest mu uložil olomoucký krajský soud, zohlednil přitom, že muž s trestní minulostí čin spáchal zvlášť surovým způsobem. Na ležícího muže opakovaně skákal, oběť zemřela na zhmoždění a otok mozku.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: iStock

Mazáč se k činu přiznal, tvrdil však, že svého známého nechtěl usmrtit. Za vraždu s přísnější kvalifikací mu hrozilo 15 až 20 let nebo výjimečný trest. Zavražděný muž přitom ve stejném domě loni v říjnu již čelil pokusu vraždy, když jej jeden z bezdomovců napadl nožem. Útok však tehdy přežil.

Incident mezi bezdomovci se odehrál v noci z 19. na 20. května. Jednačtyřicetiletého muže napadl Mazáč v domě v městské části Nové Sady, šlo o squat na okraji města. Podle rozsudku na ležícího muže opakovaně skákal, způsobil mu mnohačetná zranění.

"Muž byl v sazbě 15 až 20 let, neshledali jsme u něj žádné polehčující okolnosti, " řekl soudce Jiří Barbořík. Lítost muž podle soudu vyslovil až při závěrečném přednesu, soud zohlednil bezcitný způsob provedení i názor znalců ohledně jeho problematické nápravy. Rozsudek není pravomocný, Mazáč se odvolal a žalobkyně si ponechala lhůtu.

Soudce Jiří Barbořík v rozsudku uvedl, že napadený muž podle znalců umíral několik desítek minut. Za surovou označili vraždu i samotní kriminalisté. "Prohlídkou těla bylo potvrzeno, že jednačtyřicetiletý muž zemřel na následky mnohačetných zranění v oblasti hlavy a horní poloviny těla. Zranění byla velmi drastická, došlo ke zlomení kostí, tříštivým zlomeninám, k deformacím obličeje," uvedl tehdy šéf kriminalistů Jan Lisický.

Jakmile napadený, kterého ostatní spolubydlící označili jako nekonfliktního muže, upadl do bezvědomí, Mazáč squat opustil a potuloval se po Olomouci. Kriminalisté jej dopadli stejný den večer. K činu se doznal, podle policistů byla příčinou sporu banální roztržka o matraci.

