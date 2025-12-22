Batole s plamenometem v akci. Macinkův „čistič“ na MZV má pestrou vazbu na Čínu

Působil jako protokolář u tří českých prezidentů a také v kontroverzní čínské firmě, která měla blízko k Hradu a tehdejšímu prezidentu Miloši Zemanovi. Nyní se Miroslav Sklenář v dresu Motoristů chystá na „čistku“ mezi úředníky ministerstva zahraničí.
„Sklenář (...) je architektem likvidace útvarů řešících bezpečnost v Černínském paláci,“ zní slova, která v neděli večer na sociální sítě napsal bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS). Řeč je o Miroslavu Sklenářovi, který v sídle diplomatického resortu obsadil klíčové místo šéfa kabinetu nového ministra Petra Macinky (Motoristé).
Na ministerstvu se s novým vedením chystají velké změny, na což upozornil web Page Not Found, jenž získal dokumenty, které plánované rošády popisují.
Velká část míst podle těchto dokumentů padne v sekci bezpečnostní a multilaterální. Dále se zruší místa v kanceláři ministra, sekce ekonomicko-provozní sekce informačních a komunikačních technologií a další.
Z ministerstva pak úplně zmizí oddělení strategické komunikace čili Stratcom, který se zabývá například bojem proti dezinformacím. Rušení sekcí pak podle opozice může ohrozit bezpečnost státu. „V Černínu od pondělí řádí pomstychtivá batolata s plamenometem. Jejich kroky ohrožují bezpečnost této země,“ uvedl tak například Lipavský. S výzvou, aby „čistky“ v Černínském paláci skončily, pak přišel i bývalý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).
Sklenář: Změny neohrozí bezpečnost
„Neuděláme žádnou změnu, která by jakkoliv ohrozila bezpečnost, chod ministerstva, fungování ministerstva, mezinárodní závazky, cokoliv,“ uvedl naopak pro Seznam Zprávy Sklenář. Právě on je totiž kvůli své pozici šéfa kabinetu pro změny klíčovým člověkem a má je na starosti.
V politice přitom rozhodně není nováčkem. Po absolvování vysoké školy ekonomické jako třiadvacetiletý nastoupil do prezidentské kanceláře, tehdy ještě za prezidenta Václava Havla. V roce 1996 se stal ředitelem hradního protokolu. Odešel o deset let později v době úřadování prezidenta Václava Klause. Následně pracoval na pražském Magistrátu pod Pavlem Bémem. Krátce se též vrátil na Hrad.
Probírána je v současnosti ale především jeho politicky méně exponovaná část kariéry. Jde o angažmá v pobočce čínské firmy CEFC. Šlo tehdy o jednu z největších soukromých společností v Číně. Zabývala se především ropným průmyslem, investovala ale i do dalších odvětví, a to i v Česku. Koupila většinu ve skupině Pivovary Lobkowicz Group, významný podíl ve fotbalovém klubu SK Slavia Praha a poloviční podíl v aerolinkách Travel Service. Koupila také slávistickou Eden arénu.
Společnost měla taktéž za prezidentství Miloše Zemana blízko k Hradu. Klíčovým zde byl šéf společnosti Jie Ťien-ming. Ten se v roce 2015 stal speciálním poradcem prezidenta Miloše Zemana pro Čínskou lidovou republiku, pro ekonomické otázky a otázky ekonomického rozvoje.
Ačkoli byla jeho soukromá firma provázaná s čínskou vládou, jak je v nejlidnatější zemi zvykem, nezachránilo to Ťien-minga před pádem. V Číně jej roce 2018 zatkli a obvinili z korupce. A muž poté zmizel. A nedopátrala se jej ani delegace vyslaná do Číny českým prezidentem. Po firmě tak nakonec zbyly jen dluhy.
Pro samotného Sklenáře se stal příležitostí nucený odchod tehdejšího hradního kancléře Jindřicha Forejta. Ten skončil kvůli zveřejnění kompromitujícího videa, na kterém je údajně zachycen při konzumaci drog. V řízení hradního protokolu ho tak vystřídal právě Sklenář. Do čínské firmy se ale ještě vrátil v roce 2018. Poté působil jako manažer v její nástupnické firmě CITIC. V tu dobu taktéž působil jako externí poradce ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Skončil v roce 2020. Podle odborníků jeho vazba na Čínu představovala bezpečnostní riziko. Mimo to je dodnes alespoň formálně činný ve spolku přátel Miloše Zemana.
V dubnu letošního roku se pak objevila informace, že Sklenář spolupracuje s Motoristy. „Znám politiku Motoristů. Ten projekt se mi líbí, považuji se za pravicového voliče a Motoristy za pravicovou stranu. Po těch letech své názory známe. To je důvod, proč jsem do toho šel,“ uvedl tehdy Sklenář. Začal zde působit jako šéf Macinkovy kanceláře. A nyní se společně s ním chystá na ministerstvo zahraničí.
