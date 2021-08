Baláka obžalovali za prodej kamene ze sídla prezidenta. Cenu stanovil Mynářův známý

Pražské vrchní státní zastupitelství obžalovalo šéfa Lán Miloše Baláka. Viní ho z toho, že v sídle prezidenta vytěžil na 40 tisíc tun kamene. Jeho část prodal stavební firmě Energie pod cenou. Ta vzápětí Hradu kámen fakticky prodala zpět už za tržní cenu, když ho použila na opravu břehů nádrže. Balák se hájí, že cenu nestanovil on, ale znalec - přítel prezidentova kancléře Vratislava Mynáře.

Je to rok, co kancléř Vratislav Mynář svolal na Pražském hradě tiskovou konferenci. Texty, v nichž Aktuálně.cz a týdeník Respekt popisovaly zacházení s veřejnými penězi v Lánech, na ní označil za "choré konspirace novodobých inkvizitorů", kteří se podle něj snaží ovlivňovat policii a soudy.

"Jsem velmi rád, že se zase jednou spravedlnost ukázala," uvedl Mynář k tehdejšímu rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství. To krátce předtím zrušilo stíhání šéfa Lán Miloše Baláka za zpronevěru kamene. Baláka kancléř Mynář do funkce dosadil bez výběrového řízení. Hradní tiskovky se účastnil s ním. I když ho policie dlouhodobě viní, že Hrad manipulacemi připravil o miliony.

Po policii tehdy ale nejvyšší žalobci jen chtěli, aby změnila v obvinění trestný čin, kterého se dle nich Balák dopustil při prodeji kamene ze sídla prezidenta. Policisté případ překvalifikovali a Balák je až doteď znovu stíhaný. Mezitím ho kladenský soud v jiné kauze nepravomocně odsoudil na tři roky za manipulace stamilionové zakázky na zpevnění břehů vodní nádrže v Lánech.

Nyní už je jasné, že k soudu Balák půjde i v případě souvisejících obchodů s kamenem. Podle zjištění Aktuálně.cz pražské vrchní státní zastupitelství Lenky Bradáčové Baláka obžalovalo z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Hrozí mu tak další dva roky vězení.

"Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze podala dne 12. 8. 2021 k Okresnímu soudu v Kladně obžalobu na jednu fyzickou osobu pro přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku, který měl být spáchán ke škodě příspěvkové organizace Lesní správy Lány v souvislosti s těžbou kamene v Lánské oboře," potvrdila v pondělí Aktuálně.cz státní zástupkyně Denisa Sotáková.

Vyjádření Baláka a jeho nadřízeného, kancléře Mynáře, který ho dlouhodobě odmítá odvolat s poukazem na presumpci neviny, Aktuálně.cz zjišťuje.

Tři tisíce tater kamene ze sídla prezidenta

Břehy vodní nádrže Klíčava zpevňovala Balákem řízená Lesní správa Lány za stamiliony korun ve dvou etapách. Za zmanipulování druhé etapy už je nyní Balák nepravomocně odsouzen společně se stavební firmou Energie - stavební a báňská, která stavbu prováděla. Nynější obžaloba se ale týká předchozí, první etapy. I tuto zakázku získala v tendru, který Balák vypsal, společnost Energie.

Balák firmu dobře zná. Spolupracoval s ní v minulosti ještě jako soukromník a ta v době, kdy bodovala v získávání lánských zakázek, zároveň sponzorovala strakonický basketbalový klub, který Balák vedl.

Policie Baláka viní z toho, že v letech 2015 a 2016 v Lánech nechal Energii vytěžit více než 41 tisíc tun kamene. Pro představu - takovou hmotnost by uvezlo více než tři tisíce nákladních tater. Mynářův muž následně 18 tisíc tun kameniva z tohoto množství dle žalobce prodal Energii pod cenou - místo (policejním znalcem později určené) tržní ceny 125 korun za tunu naúčtoval pouze 50 korun.

Energie pak obratem stejný kámen fakticky prodala Hradu zpět, když ho použila jako stavební materiál právě v zakázce na zpevnění břehů nádrže v první etapě. Naúčtovala si už ale tržní cenu. Místo 2,25 milionu zaplatila Energie za kámen 900 tisíc, jen na této transakci podepsané Balákem tak vydělala na 1,35 milionu. Taková je dle policie zároveň škoda, kterou Balák v tomto případě Hradu způsobil.

Prodejní cenu určil Mynářův přítel

Balák se ale bránil, že prodejní cenu kameniva nestanovoval on, ale expert Martin Teyschl. Stejného muže dobře zná kancléř Mynář - Teyschl zároveň sedí v Mynářově nadaci, prostřednictvím které podporují školu nedaleko Osvětiman.

Policie ale nakonec Teyschlův posudek použila proti Balákovi. Mynářův známý v něm totiž stanovil cenu 50 korun za tunu za předpokladu, že Energie si sama tisíce tun kamene nadrtí, naloží a převeze.

Související Firma odsouzená za manipulace zakázek vyměřuje pro lánské sídlo prezidenta kamenolom

Dokumenty ale dokládají, že Balák tyto práce s kamenem Energii zaplatil zvlášť - jako součást oné zakázky na zpevnění břehů lánské nádrže. Ve stejný den, kdy v roce 2015 šéf Lán s Energií uzavřel smlouvu na prodej "předrceného kameniva", zároveň s ní podepsal také dodatek smlouvy na samotnou zakázku na zpevňování. Jeho text má Aktuálně.cz k dispozici. V položkovém rozpočtu je uvedeno, že za nadrcení či přepravu více než 41 tisíc tun kamene vzniklého při rozšiřování cesty kolem nádrže dostane Energie od Lán více než 2,9 milionu korun.

Pro to, aby pak Balák dával Energii slevu při následném prodeji stejného kameniva firmě, nebyl podle žalobců důvod. "Vlastně náklady na nakládku, podrcení a převoz kameniva zaplatila Lesní správa Lány dvakrát," píše státní zástupce odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Nejvyššího státního zastupitelství Rudolf Misák, který na žádost stíhaných policejní obvinění posuzoval.

Technický i právní dozor zajišťovali Mynářovi známí Znalec Martin Teyschl také působí jako předseda představenstva brněnské firmy GEOtest a je jejím spolumajitelem. Stejná společnost dohlížela na samotné stamilionové práce při zpevňování svahů klíčavské nádrže. Zakázku dostala bez zákonného tendru, protože je Balák nacenil pod limit, nad který by ji dle paragrafů musel soutěžit. Odposlechy zachytily, jak se dnes s Balákem odsouzený manažer Energie Libor Tkadlec opakovaně chlubil, že velkou část prací na druhé etapě sice Hrad zaplatí, ale nikdy se neprostaví.

To, že je Mynářův známý, na získání zakázky na dohled ale prý vliv nemělo. "To je historická věc. To s tím vůbec nesouvisí. Těmto věcem se věnujeme, tak jsme se o zakázku přihlásili," uvedl už dříve Teyschl.

Na právní dozor zpevňování břehů Klíčavy si Balák najal brněnskou advokátní kancelář Richarda Tománka a Jiřího Jestřába. Za roky 2015 a 2016 se Lesní správa Lány zavázala advokátům dvakrát vyplatit až 1 999 999 korun. Limit pro to, aby se musely právní služby soutěžit, je dva miliony.

I Jestřába s Tománkem kancléř Mynář velmi dobře zná. V roce 2014 mu zprostředkovali neobvykle levný nákup vily v pražských Strašnicích od advokáta Víta Širokého, který proslul třeba zastupováním odsouzeného lobbisty Romana Janouška. Oba právníci také poslali celkem 1,7 milionu korun na poslední prezidentskou kampaň Miloše Zemana. Statisíce darovali i straně SPOZ, v níž se Mynář angažoval.

Bude v sídle prezidenta oficiální kamenolom?

Transakce s kamenem mezi Energií a Lesní správou Lány, za něž je Balák nyní obžalovaný, ale nejsou jediné. Pokračovaly i v dalším období. V letech 2018 a 2019 dle dvou smluv, které má Aktuálně.cz k dispozici, Balák Energii prodal dalších 17 tisíc kubíků kamene. V tomto případě za krychlový metr zaplatila firma 100, respektive 117 korun, což je opět méně než v běžných kamenolomech. Smlouvy výslovně zmiňují, že jde o kámen získaný při rozšíření cesty kolem nádrže, za jehož nadrcení a další zpracování dostala Energie od Baláka předtím zaplaceno.

Spolupráce Baláka s Energií v záležitosti lánského kamene ani tím neskončila. Aktuálně.cz už letos v červnu informovalo, že si stejnou společnost nyní Balák najal na to, aby v Lánech vyměřila řádný kamenolom. O jeho otevření Hrad usiluje dlouhodobě a tvrdí, že jde jen o znovuobnovení malé části historického lomu. Úřady to ale viděly jinak.

"V prostoru se dříve nacházel pouze malý, jasně ohraničený lom otevřený jen pro potřeby stavby vodní nádrže Klíčava. Historický lom byl vytěžen při zabezpečovacích pracích (sanaci svahů) prováděných v posledních dvou letech," píše se ve stanovisku odboru životního prostředí města Kladna z roku 2017.

Až po textu Aktuálně.cz Hrad v prohlášení letos v červnu přiznal, že snahu otevřít lom obnovil. Jak to chce udělat, ale není jasné. Do územního plánu by změnu musela zapracovat obec Běleč, která to ale podle starosty neplánuje.

Policie ukázala na spolupachatele. Balák mu dává další milionové zakázky

Podle konstrukce policie Balák kámen z Lán nevyváděl pod cenou sám. Původně detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu stíhali ještě manažera stavební firmy Energie Libora Tkadlece, který je dnes společně s Balákem také nepravomocně odsouzený za manipulaci klíčavské zakázky. Třetím obviněným pak byl zástupce společnosti Piratex Trading Michal Krejčík. Ten dle pátrání detektivů zabezpečoval samotné trhací práce.

Z případu Tkadlec a Krejčík ale vypadli poté, co jejich stížnosti vyhovělo Nejvyšší státní zastupitelství, podle kterého detektivové chybně stanovili konkrétní trestný čin, kterého se Balák mohl dopustit. Policisté následně Balákovy obchody s kamenem překvalifikovali ze zpronevěry na porušení povinnosti při správě cizího majetku. A toho se mohl dopustit už jen on jako ředitel Lesní správy Lány. Krejčík se tak soudu nejspíše vyhne.

Firma Piratex Trading, kterou dle obchodního rejstříku nyní Krejčík vlastní, byla úspěšná při druhé etapě zpevňování břehů vodní nádrže Klíčava, za kterou je Balák nepravomocně odsouzený. Zakázku sice vyhrála kladenská firma, ta si ale Piratex Trading najala jako subdodavatele. Piratexu pak v letech 2017 a 2018 odteklo z Lán minimálně 12 milionů korun.

Energie se o miliony podělila s firmou, která tehdy jinak jako jediné dohledatelné podnikání měla prodej mysliveckých potřeb. Navíc měla neexistujícího vlastníka. V obchodním rejstříku totiž jako jediného společníka uváděla střelecký klub Trefa Unhošť. Ten ale byl tehdy z obchodního rejstříku už dávno vymazaný. A sídlila v budově sloužící schránkovým firmám, jejíž majitel jí odmítal přebírat poštu, protože s ní neměl smluvní vztah.

"Jde o známého obviněného Baláka"

Piratex Trading do Lán zároveň v roce 2018 dodala stovku mysliveckých košil, které Balák často nosí. Balák v minulosti přesto tvrdil, že si nepamatuje, s kým z Piratex Trading zakázku dojednával a ani neví, co pro Energii dělala firma v zakázce na zpevnění břehů nádrže v Lánech. Policisté ale zjistili něco jiného. "Jde o známého obviněného ing. Baláka," zapsali do dokumentů o Michalu Krejčíkovi, který už tehdy v Lánech za firmu vystupoval. Aktuálně.cz se muže kontaktovat nepodařilo.

Piratex letos a loni v Lánech dle dokumentů, které Hrad vložil do registru smluv, opravoval oplocení, vrata či dělal výkopové práce. Celkem za více než 400 tisíc korun. A letos v květnu pak s Piratex Trading rovnou Balák podepsal rámcovou smlouvu, na základě které bude dělat v Lánech opravy budov. Krejčík se ale jako majitel firmy Piratex Trading oficiálně objevil až letos v lednu.

Předtím byl úředním majitelem dle obchodního rejstříku Tomáš Kaiser. I on je dnes dalším příjemcem peněz za opravy z Lán na základě stejné rámcové smlouvy jako Piratex.

Letos v březnu pak s Piratex Trading Balák uzavřel smlouvu na prodej jehličnatého a listnatého dřeva. Podobně jako v jiných případech prodeje pokácených stromů, i tentokrát Balák tají množství i cenu materiálu, který si dle dohody Piratex může odvážet do konce roku. Navzdory tomu, že v minulosti v jiných textech Aktuálně.cz právní experti upozorňovali, že taková praxe je nelegální a smlouvy jsou tak od začátku neplatné.

Loni dřevo z Lán díky smlouvě s Balákem mohla nakupovat i Kristýna Houbová, která jinak dle živnostenského rejstříku provozuje ze středočeské vesnice Skryje autodopravu. Dle pátrání Aktuálně.cz ale na takovou činnost nemá koncesi, kterou zákon vyžaduje. Tu jí zajišťuje Tomáš Kaiser.