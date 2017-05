Babiš: Se Sobotkou jsem nikdy pořádně nemluvil. Zaorálek komunikuje až moc, ale mám ho vlastně rád

před 12 minutami

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš odmítá, že by se do voleb ujal vlády. Podle něj má problém vyřešit sociální demokracie třeba i tím, že na postu premiéra vymění Bohuslava Sobotku za ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka.

Praha - Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš má v rukou řešení krize, které mu ve středu ráno nabídl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Navrhl mu, aby z vlády odešli oba, odblokovali tak situaci a současná koalice mohla bez nich pokračovat v práci do podzimních parlamentních voleb.

Avšak Babiš neví, zda se mu chce opustit ministerstvo financí. "Jsou tam plusy a minusy. Láká mě to mít čas, odejít. Kolegové ale mají jiný názor," řekl šéf hnutí ANO.

Kdo podle vás dovede zemi k volbám jako premiér?

To je otázka na pana prezidenta.

Vy nemáte žádný tip, žádný nápad či přání?

Já bych si přál, aby to byl premiér, který z hlediska náplně práce a úkolů, co před námi stojí, bude členy vlády integrovat. Aby nevyvolával konflikty, aby to byl premiér všech ministrů. Aby to nebyl zase jen premiér ČSSD, jak to udělal pan Sobotka. Premiér by měl být nestranný.

Jako že by to měl být někdo nezávislý, ne z lůna ČSSD?

Ne, to ne. Já mluvím o tom, jak by se premiér měl chovat. Aby měřil všem ministrům stejně, aby nepreferoval svoji stranu, aby legislativní rada vlády měřila všem stejně. Aby byl spravedlivý, aby nezneužíval funkci pro prezentaci své strany. Může to znít naivně, ale premiér by se tak měl chovat. A také aby komunikoval.

A má to být člověk z ČSSD?

Určitě by měl. Oni vyhráli volby, tak by jej měli vybrat. Třeba Lubomír Zaorálek, ten je komunikativní, někdy sice až moc, ale já ho mám vlastně rád. Ten umí komunikovat.

Je to o lidech, kteří si buď rozumí, nebo nerozumí. Rozuměl jsem si s ministrem Ludvíkem, ale nerozuměl jsem si s Němečkem. Komunikuji i s ostatními. S ministrem Zaorálkem jsem byl minulý týden na snídani. Zase chtěl navýšit svůj rozpočet. On mi povídal o své práci a já jsem se mu snažil vysvětlit, co jsou to nemovitosti, peníze a jak se podniká. To on nechápe. Ale já s ním nemám problém, umím s ním mluvit. Samozřejmě, když má stranický úkol, tak hovoří o cizopasných fíkusech a vysávání demokracie. A to mě v podstatě baví. Ale myslím, že to není špatný člověk.

Jestli mu nedáváte polibek smrti, když o něm říkáte, že je sympatický.

Umím jednat i s paní Valachovou a Marksovou. Jediný problém v komunikaci mám s panem Chovancem, se kterým ale také hovořím. Ale s panem premiérem se nedomluvím.

Je tam někdo další?

Z hlediska premiérské funkce asi ne. Ale samozřejmě teď bude vypadat blbě, co říkám. Víte, pro nás jako pro ANO je ideální varianta, že dovládneme v demisi, budeme zasedat jednou měsíčně, možná dvakrát, abychom se moc neviděli a mohli jsme řešit jen akutní problémy.

A Bohuslav Sobotka by byl dál premiérem?

Jasně. Já pořád nechápu, proč to udělal. Když teď ale vidím, že zadrželi jeho nejbližšího přítele Karla Březinu, tak mě napadají různé věci. Člověk to ale nemůže pochopit. Ty jeho floskule… Už si vyprošuju, aby někdo říkal, že mám nějaký problém. Já žádný problém nemám. Je to absurdní debata.

Já jsem žádné střety nevyvolával, vezměte si střety s exministrem zdravotnictví Němečkem, který nakoupil předražený cyber knife, na který jsem dal trestní oznámení. On se mnou nekomunikoval, tak to nešlo. Ale přijde pan Ludvík, bez médií, sedneme si a v klidu jsme vyřešili státní pojištěnce. Je to o lidech, kteří tam jsou. Není to tak, že v ČSSD jsou všichni špatní, je tam plno lidí, kteří komunikují normálně. Konflikty nemám rád, mě to znechucuje, nikdy jsem nechodil do práce mezi lidi, kteří mě nesnáší a nenávidí, to je strašná situace.

Taková je politika a vy jste politik.

V politice ale nejsem dlouho.

V té nejvyšší jste čtvrtý rok.

Toto je nová zkušenost. Každý den je nová zkušenost. I to, co se teď děje - já to nepochopil. Premiér, který se chlubil, jak je úspěšný, vlastně položí svoji vládu. To je neuvěřitelné. Těm kecům nemůže ani sám uvěřit. Já jsem převzal 700 firem, řada z nich by bez nás zkrachovala. Olma, Maso Planá, Lovochemie, Kostelecké uzeniny… Já je zachránil. Premiér tvrdí, že nevěděl, jak jsem koupil Kostelecké uzeniny. A proč by to měl vědět? Tak se mě na to měl zeptat. Vždy jsem podnikal podle zákonů a čistě. Jeho moje vysvětlení ale ani nezajímá.

Sobotka je za každé situace formální

Už jste s ním mluvil?

Nemluvil. Nikdy jsme spolu pořádně nemluvili. Tak, jak teď mluvím s vámi, jsem s ním nikdy nemluvil, on je z teflonu, za každé situace formální. Ta jeho mluva - my v sociální demokracii. Já nikdy neříkám - my v hnutí ANO.

Vy jste obvinil také ministra vnitra z ČSSD Milana Chovance, že on je skutečným strůjcem toho, že vás premiér chtěl odvolat.

Já si myslím, že ano, že on tlačil na mé odvolání. Měli jsme s kolegy aspoň takové informace.

A co by tím sledoval?

Že to Sobotku poškodí a on se stane předsedou ČSSD. Ale ta dnešní situace je trochu jiná, nerozumím jí. Myslí si asi, že tím pomůžou sociální demokracii. Přitom premiér nic nevyřešil a hodil to na prezidenta.

Třeba to je pro Sobotku cesta, jak skončit v politice.

Je to možné, to je také varianta.

Oslovil jste nějakou stranu, s níž byste chtěl sám hledat řešení vzniklé situace?

Proč bych to zkoušel? Nejsem ten, kdo rozdává karty.

Kalkulujete s tím, že Sobotka padne, že už nebude stát v čele ČSSD?

Nekalkuluju. Všechno je o chemii. Můžeme být soupeři, ale chovat se nekorektně, to se nedělá. On mně ani nedal šanci nic vysvětlit, ani to nečetl, co jsem poslal. To jsou samé podpásovky. V takové vládě už bych nechtěl být. Vláda by měla být tým. Máme sedět za jedním stolem a řešit konkrétní problémy. Teď jsem byl v Kvasinách, tam působí superúspěšná firma Škoda Auto, ale ten region na to není vůbec připravený, nemají tam ani pořádný kulturní dům. Vláda se přitom zavázala investovat do regionu. Tohle máme řešit.

Co s tím má co dělat premiér?

Podepsali memorandum a nic se nestalo. Měl to sledovat a řídit ministerstva, která mají memorandum naplnit. Nebo jak nechává vyhnít spory mezi ministry. Kdybych byl premiér, nikdy nedopustím, aby šel na vládu materiál, kde se ministři nedomluvili. A pokud by se nedomluvili, tak bych si s nimi dal kafe, vyslechl bych si je a pak bych rozhodl. Premiér má i rozhodovat, ne jen koordinovat, moderovat. Já vím, že vláda rozhoduje ve sboru, ale pan premiér to neumí.

Nevidím důvod, proč bych měl odcházet

Hovoří se o tom, že byste odešli oba.

Já nevidím důvod, proč bych měl odcházet. Možná má pan premiér zájem, abych odešel.

Proč nechcete být do voleb premiérem vy? Zeman v minulosti opakovaně naznačil, že by vám klidně dal po ČSSD šanci sestavit vládu.

To je vyloučené.

Proč?

Určitě ne, je to nesmysl. Nynější vláda byla dobrá. Mým úkolem je napravit rozpočet na rok 2018 a najít peníze na navýšení platů bezpečnostní sborů a zaměstnanců v sociálních službách, kultuře a učitelů. Když má Sobotka pocit, že to tak nebylo, je to jeho problém. Ať dá demisi, zaměstná se někde jako koncipient a vládu ať převezme pan Zaorálek, já v ní zůstanu a pojedeme dál.

Takže varianta, že byste se Sobotkou odešel i vy, nepřichází do úvahy? Měl byste čas na kampaň…

Je fakt, že mě láká ten čas navíc, že bych měl normálnější život, že bych déle spal a byl víc mezi lidmi. Rád mezi ně chodím, teď na YouTube festivalu jsem si dal s mládeží 500 selfie. Láká mě, že bych nechodil na komise, na nesmyslné porady, které nikdo neřídí. Na druhou stranu, mám na ministerstvu množství úkolů, které musím splnit. Vybudoval jsem si tu management. Jsou tam plusy a minusy. Láká mě to mít čas, odejít. Kolegové ale mají jiný názor.

Někoho byste tady za sebe určitě našel, třeba náměstkyni Alenu Schillerovou.

Paní Schillerová by to zvládla. Ale principiálně nevím, proč bych odcházel. Sobotka kvůli svým zájmům poškodil práci tolika lidí. Pokazil image vlády.

Tím se vracíme k tomu, proč to po něm nezkusíte převzít vy. Nebo se bojíte, že byste to nezvládl?

Já to zvládnu, už jsem toho udělal dost, nakoupil jsem 700 firem, fúzoval je. Tahle vláda se ale nedá v tomto složení řídit.

Prezident si to vychutná

Pokud to je, jak říkáte, proč nevypsat co nejdřív předčasné volby?

Když to bude o měsíc dřív, co se změní? Nemám s tím problém, já byl zklamaný, že to pan prezident vypsal až na konec října, ale přijde mně zbytečné je posouvat. Ale premiér to teď dal do rukou prezidenta, který si to pravděpodobně vychutná.

Mohlo by během současné krize ještě dojít ke změně rozložení ministerstev mezi koaličními partnery?

Nevím, kam to směřuje a co má pan premiér v plánu. Jestli má menšinovou vládu s podporou pana Kalouska - to je také možné.

Nedávno jste hovořil o většinovém volebním systému. Nakopne vás současná situace v tom, že by se mělo vyrazit tímto směrem, který prosazoval i Miloš Zeman?

Když byl pan prezident Zeman premiérem, řídil jednobarevnou vládu.

Podporovala to v roli pseudoopozice ODS.

To je jedno. Bavím se o tom, že to byla jednobarevná vláda. Ale dnes, když vláda skončí, tak bude každý říkat: "My jsme sehnali peníze, my jsme navýšili důchody, my jsme sehnali toto. Sociální demokracie si stále vyčítá, že neumí prodávat úspěchy vlády, ale peníze sháním já. Kdybych je nesehnal, nebudeme navyšovat důchody, takže je to hlavně moje zásluha, ale pan premiér bude říkat, že je to jeho zásluha. Lidé z toho budou zmatení a je otázkou, komu uvěří. Kdyby ale ve vládě seděl čtyři roky jeden vítěz voleb…

To znamená, že budete chtít vyvolat debatu, aby se náš systém změnil na většinový? Takový pokus tu už byl.

Bylo by to super, ale podstatné nyní je, aby ve vládě byli lidé, kteří spolu mohou jít na pivo a jsou ochotní si povídat. Důležité je změnit zákon o státní službě, kompetenční zákon a jednací řád sněmovny, abychom přijímali zákony jako v Německu.

Co je špatně na zákonu o státní službě?

Konkurujeme privátní sféře. Když chceme dobrého obchodního, finančního nebo IT specialistu, musíme ho zaplatit jako privát. My ale nejsme konkurenceschopní. Dámy z finanční správy, které tam jsou třicet čtyřicet let, musí mít maturitu. Když je ale někomu 55 let, tak přece nepůjde dělat maturitu.

Ptali jsme se na změny systému vládnutí především proto, že vy tyto věci řešíte s voliči. Řekl jste, že si nejste jistý, zda je Senát potřebný, hovořil jste o omezení délky projevů, o snížení počtu poslanců. Jak byste popsal svůj ideální většinový volební systém?

Ten, kdo vyhraje volby, sestaví vládu a vládne.

Takže model Británie. To by předpokládalo změnu ústavy.

Ale není to priorita, ani si nemyslím, že by s tím ostatní strany souhlasily. Myslím, že spíše ne, protože by nebylo tolik stran.

Když říkáte, že pro vládu je důležitá chemie, abyste mohli jít na pivo, kdo se vám dnes rýsuje jako možný vládní spolupracovník po volbách? Je to ODS, ČSSD bez Sobotky?

Je to o lidech.

Platí, že s komunisty žádná vládní spolupráce nepřipadá do úvahy?

Samozřejmě.

Ani koalice s jejich tichou podporou?

Tam je ten poslanec Koníček, který mě permanentně terorizuje, stále se mnou něco řeší. Třeba tam jsou lidé, se kterými se dá normálně mluvit, ale my s komunisty nechceme spolupracovat.

Bude to platit i po volbách?

Určitě.

Nebyla by TOP 09 pro ANO přirozený programový partner, když si odmyslíte Miroslava Kalouska?

Na některých věcech se shodujeme, na jiných se shodujeme třeba s ČSSD.

Váš návrh snížení daní, který jste zveřejnil před sjezdem, by znamenal zmenšení příjmů rozpočtu. Hovořil jste o snížení daní pro lidi s příjmem pod 113 tisíc korun měsíčně.

Budeme to počítat a přestavíme náš daňový baliček.

Už víte jak? Máte detaily?

Ještě ne, ale máme to víceméně hotové.

Naznačíte nějaké teze z těchto změn? Bude se snižovat pojištění?

Pojištění bychom chtěli určitě snížit.

Pro firmy, nebo i u fyzických osob?

To je otázka. Kdybychom to snížili firmám, měly by to dát lidem. Musíme promyslet, jakým způsobem to udělat. Debata je také o paušální dani, o DPH v restauracích u točeného piva, což nám nedovolili. Určitě nechceme sektorovou daň. Stát by měl mít dobrou regulaci, kterou nemá, a regulovat oligopolní či monopolní odvětví.

Když hovoříte o snížení pojištění, co zmenšení o jedno procento znamená pro státní rozpočet?

Jedno procento je přibližně devatenáct miliard.

Nedávno jste se nechal slyšet, že by vám vyhovoval model, kdy byste byl na financích a nemusel jste nutně být premiérem. Kdy by premiér byl jen statutární role.

Že bych byl výkonný premiér. A premiér by to odprezentoval, jezdil na summity, četl by projevy.

Přemýšlíte o tom, že byste nabídl post premiéra někomu jinému, pokud byste volby vyhrál?

To by neprošlo. To byl jen takový nápad. Pokud se lidé rozhodnou a vyhraju volby, chtěl bych mít funkční vládu, kterou bych řídil.